Vrchní soud potvrdil Hemžským za odběr nelegálního lihu 10 let vězení

Olomouc - Za odběr nelegálního lihu od šéfa lihové mafie Radka Březiny si Pavel a Petr Hemžský, majitelé likérky HP premium z Hluboček na Olomoucku, definitivně odpykají ve vězení deset let. Pravomocně o tom dnes rozhodl olomoucký vrchní soud. Potvrdil tak rozsudek olomouckého krajského soudu, který dnes marně otec se synem napadali v otázce viny i trestu. Podle rozsudku si nechali dovézt v kamionech zhruba 340.000 litrů nezdaněného lihu, škoda na daních byla vyčíslena na 89 milionů. Obhájci uvedli, že podají dovolání k Nejvyššímu soudu.

"Napadený rozsudek je věcně správný, odůvodněný, naproti tomu odvolací argumentace obžalovaných je neschopná zvrátit rozsudek. O skutkových zjištěních a vině obžalovaných nemá tento soud žádných pochyb," uvedl předseda senátu Jaroslav Zbožínek. Mužům, které usvědčila mezi jinými výpověď bratra Radka Březiny Tomáše, hrozila původně sazba devět let a dva měsíce až 13 let a čtyři měsíce, souzeni jsou ve spojení se zločineckou organizovanou skupinou. Podle soudu je trest téměř na spodní hranici, není tedy nepřiměřeně přísný.

Podle obžaloby muži v letech 2006 až 2010 a poté v květnu 2012 nakoupili od Radka Březiny přes jeho firmu Morávia-Chem statisíce litrů nelegálního lihu a z toho vyráběli lihoviny, aniž odvedli spotřební daň. Líh si nechali dopravit do Hluboček nebo na čerpací stanice ve Velkém Týnci, odkud odstavená vozidla převezli do likérky HP premium.

Obhajoba napadala výpověď Tomáše Březiny, i množství údajně odebíraného lihu. "Měli jsme jednosměrný provoz a osm hodin, kdybychom k tomu měli dělat ještě 346.000 litrů, znamenalo by to, že bychom měli ještě jednu likérku," uvedl Pavel Hemžský. Podle soudu je absurdní jejich obhajoba postavená na tom, že neodebírali žádný mimobilanční líh. Usvědčují je podle soudu výpovědi i vlastních zaměstnanců včetně důkazů, jak k předávce lihu docházelo. Podle soudu je jedno, co pak s lihem udělali, uvedl soudce Zbožínek.

Hemžského syn u soudu poukázal na to, že likérka získala řadu ocenění. "Kdybychom chtěli podvádět, proč bychom do toho tolik investovali a tolik se snažili. My jsme se methanolu vyhnuli, černému trhu jsme se obloukem vyhýbali," uvedl Petr Hemžský. Žalobce Radim Obst však poukázal na to, že při kontrole likérky se našlo 1251 litrů vyrobeného alkoholu bez dokladů a velké množství padělaných pásek. Uvedl také, že výpověď Tomáše Březiny podporují i další výpovědi svědků například o tom, jak lepili kolky na kanystry s lihem.

Hemžští podle žalobce navíc pomáhali Březinům zamést stopy po odkrytí jejich nelegálního skladu lihu v bývalých olomouckých sladovnách. Starší z Hemžských dnes u soudu přiznal, že když je Březinovi žádali o pomoc, „psychicky selhali“ ze strachu z Březiny. "Nejsme žádní gauneři, prostě jsme do toho spadli. Tady se ukázalo že kdo má peníze, má moc. Teď je Tomáš Březina na svobodě a stará se o své miliardy," podotkl muž. Podle soudce však obžalovaným nic nebránilo, aby se z tohoto případu poučili, spolupracovali a vinu přiznali.

Případ Hemžských patřil k posledním kauzám týkajících se velkých odběratelů nelegálního lihu Radka Březiny, kteří se dostali před soud na základě výpovědi jeho spolupracujícího bratra Tomáše. Členové takzvané lihové mafie v čele s Radkem Březinou jsou již pravomocně odsouzení, Březina dostal 13 let. Podle rozsudku dodali na trh desítky milionů litrů nezdaněného lihu se škodou na daních 5,6 miliardy korun. Po odhalení mafie se začaly postupně odkrývat i případy jejich odběratelů či lidí, kteří pomáhali trestnou činnost maskovat.