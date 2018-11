Vrchní soud v Olomouci otevřel 26. listopadu 2018 kauzu zmanipulovaných konkurzů, z nichž se zodpovídá devět lidí včetně konkurzního soudce Jiřího Berky. Táborský soud poslal v listopadu 2015 Berku do vězení na 8,5 roku, zbývajícím osmi obžalovaným uložil tresty v rozmezí od sedmi let vězení po podmíněné tresty. Podle obžaloby způsobila skupina na základě zfalšovaných konkurzů škodu 264 milionů korun. Jednání je nařízeno na celý týden. Zleva jsou obžalovaní Lubor Kindl, Petr Tuhý, Pavel Hlavatý, Karel Melichar, Vladimír Šiša a Martin Jurenka. Zbylí obžalovaní k soudu nepřišli.

Olomouc - Obžalovaní v kauze údajně zmanipulovaných konkurzů v čele s konkurzním soudcem Jiřím Berkou dnes u olomouckého vrchního soudu prostřednictvím svých obhájců popřeli vinu. Tvrdí, že z pohledu svých profesí nic neporušili. Berkův obhájce poukázal na to, že jeho klient je stíhán bezmála 16 let a žádného zločinného spolčení se podle něj nedopustil. Berka se jednání neúčastnil. Vrchní soud má případ naplánovaný kvůli rozsahu na celý týden. Otevřel jej přesně tři roky od vynesení rozsudku u táborského soudu.

Policie a soudy řeší případ od roku 2003. Podstatou kauzy je podle obžaloby to, že Berka ve spolupráci s dalšími poslal na základě zfalšovaných dokumentů do konkurzu deset firem.

Táborský soud poslal v listopadu 2015 Berku do vězení na 8,5 roku, zbývajícím osmi obžalovaným uložil tresty v rozmezí od sedmi let vězení po podmíněné tresty. Podle obžaloby způsobila skupina na základě zfalšovaných konkurzů škodu 264 milionů korun.

"Trestní řízení probíhá bezmála 16 let, po celou dobu je obžalovaný doma, nepracuje a čeká, zda dojde k naplnění všech důkazů, které navrhoval," uvedl Berkův obhájce Rudolf Axmann. "Trest 8,5 let ztrácí po 16 letech od zahájení trestního stíhání zcela smysl," doplnil obhájce. Odmítl, že by obhájci mařili dosavadní jednání.

Vinu popřel i obhájce správce konkurzní podstaty Daniela Thonata, kterého soud potrestal sedmi lety. Podle něj rozsudek trpí vadami, trest je nepřiměřený a po tak dlouhé době neúčelný, uvedl obhájce Zdeněk Kopečný. Právník Martina Jurenky, kterého krajský soud poslal do vězení na 6,5 roku, kritizoval žalobce, který pro jeho klienta žádá trest o dva měsíce přísnější. "Můj klient měl tu smůlu, že když mělo dojít ke zločinnému spolčení, byl zapsán do seznamu znalců pro ocenění podniků. Bohužel tuto kvalifikaci měl. Ocenění prováděl pouze ve třech případech," uvedl advokát. Obžalovaný Petr Tuhý, který dostal sedm let, se odvolal proti vině i trestu. Tak jako ostatní obžalovaní se ohradil proti zločinnému spolčení.

Původně se obžaloba týkala 12 lidí, po amnestii jich zůstalo devět. U vrchního soudu je případ podruhé, v květnu 2012 v neveřejném zasedání původní rozsudek z dubna 2010 zrušil a případ vrátil táborskému soudu s tím, aby lépe odůvodnil rozsudek. Táborský soud poté vynesl rozsudek 25. listopadu 2015, na vrchní soud byl předložen až letos 25. ledna.

Muži jsou obžalovaní ze zneužití pravomoci veřejného činitele, účasti na zločinném spolčení, poškození věřitele, porušování povinnosti při správě cizího majetku nebo nepravdivého znaleckého posudku. Působili jako soudci, konkurzní správci, podnikatelé i soudní znalci.

Policie začala skupinu odhalovat na jaře 2003 v souvislosti s podezřelým konkurzem na Union banku. Berka ho podle obžaloby vyhlásil na základě padělaných dokumentů. K Union bance později přibylo obvinění za zmanipulování dalších konkurzů, například společností ZKL Klášterec nad Ohří, Stavební podnik Ralsko, Zbrojovka Brno, Retema, Krušnohorské strojírny a Báňské stavby Most.