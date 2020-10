Vrchní soud otevře případ brutální vraždy dítěte z Přerova

Olomouc - Před olomouckým vrchním soudem dnes stane žena z Přerova, kterou za brutální vraždu její tříleté dcery potrestal olomoucký krajský soud 19,5 lety vězení. Podle rozsudku třiadvacetiletá matka pod vlivem pervitinu dítěti nejprve zasadila desítky ran pěstí, poté dívenku rdousila rukama a škrtila kabelem. Nakonec ji ubodala nůžkami a tělíčko schovala do pračky. Proti rozsudku se odvolaly obě strany.

Žena podle obžaloby vraždu spáchala zvlášť surovým a trýznivým způsobem. Žalobkyně původně žádala výjimečný trest 25 let. Krajský soud trest nakonec uložil v základní sazbě 15 až 20 let s odůvodněním, že zde nejsou zákonné podmínky pro uložení výjimečného trestu. Odvolala se i obžalovaná. Její obhájce žádal u krajského soudu zproštění, podle něj se neprokázalo, že by čin spáchala obžalovaná.

Tragédie se stala loni 14. srpna, tělo dítěte se našlo v jednom z bytů v Purkyňově ulici v Přerově. Podle znalkyně mělo dítě na těle četná poranění, některé bodné rány byly tak hluboké, že prošly skrz tělíčko. V hrudníku našli znalci 15 bodnořezných poranění, z nichž polovinu dítě utrpělo za života, jedna bodná rána byla zasazena do oka. Příčinou smrti bylo podle znalců vykrvácení. Dítě bylo vystaveno enormnímu násilí, znalkyně u soudu uvedla, že takový případ za 45 let praxe nezažila.