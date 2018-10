Olomouc - Vrchní soud v Olomouci se dnes bude zabývat případem zakladatele esoterické školy Poetrie Jaroslava Dobeše, známého jako "guru Jára", a jeho blízké spolupracovnice Barbory Pláškové. Zlínský krajský soud oběma letos v lednu uložil za znásilňování studentek školy 7,5 roku vězení. Proti rozsudku se odvolali obžalovaní i žalobce. Obžalovaní jsou stíháni jako uprchlí. V roce 2015 byli zadrženi na Filipínách, kde jsou nyní v imigračním detenčním zařízení.

Podle rozsudku krajského soudu se znásilnění studentek dopustili ve formě spolupachatelství v šesti případech. Sedmačtyřicetiletému Dobešovi a třiačtyřicetileté Pláškové hrozilo pět až 12 let. Odvolací soud se bude jejich případem zabývat podruhé. V květnu 2015 zrušil v neveřejném zasedání rozsudek zlínského krajského soudu, který Dobešovi původně uložil deset let a Pláškové o půl roku méně. Případ poté znovu vrátil do Zlína.

Dobeš podle obžaloby ženy na různých seminářích "odháčkovával". Tvrdil, že všemožné problémy žen jsou způsobeny háčky, které v nich zanechali sexuální partneři a které jim znemožňovaly žít plnohodnotný život. Dobeš tyto háčky sexuálním aktem ženám údajně uvolňoval. Podle obžaloby se případy děly v letech 2004 až 2007. U některých žen se pak projevila posttraumatická stresová porucha.

Semináře se konaly například ve Zlíně nebo na statku na Olomoucku. "Odháčkováním" podle spisu prošlo asi 350 žen. Řada z nich se mu podrobila dobrovolně, jiné nikoliv. U soudu dvojici zastupují obhájci, podle kterých ženy věděly, co je čeká, a nešlo tedy o trestný čin. Škola nabízela semináře jógy, tantry, astrologie či práce s energií.