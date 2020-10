Vrchařskou 11. etapu Vuelty vyhrál Gaudu, v čele zůstal Roglič

Alto de la Farrapona (Španělsko) - Jedenáctou etapu Vuelty s pěti vrchařskými prémiemi vyhrál francouzský cyklista David Gaudu. Průběžný lídr Primož Roglič dojel ve skupince se svým největším soupeřem Richardem Carapazem a udržel červený trikot lídra. Jezdci před startem etapy protestovali kvůli pátečním výsledkům. Vadilo jim, že komisaři změnili po dojezdu pravidla, podle nichž se určují odstupy.

Čtyřiadvacetiletý Gaudu vyhrál po 170 kilometrech v závěrečném stoupání na Alto de la Farrapona souboj o etapový triumf se Španělem Marcem Solerem, jemuž na posledních desítkách metrů nadělil čtyři sekundy. Člen týmu Groupama-FDJ si v etapě, jež zahrnovala jedno stoupání třetí kategorie a čtyři první kategorie, připsal první vítězství na Grand Tour.

Z původní sedmičlenné skupiny uprchlíků, která vstupovala do závěrečného stoupání, projela na třetím a čtvrtém místě cílem s odstupem 52 sekund dvojice z týmu Sunweb Michael Storer, Mark Donovan.

Po pátečním překvapivém útoku Rogliče v závěru rovinaté etapy, jenž mu zajistil návrat do červeného trikotu, se dnes adepti na celkové prvenství do žádných nástupů nepouštěli. Obhájce loňského prvenství Roglič přijel do cíle se ztrátou 1:03 minuty na vítěze desátý hned za Carapazem, s nímž má v průběžném hodnocení stejný čas. Solerovi zajistila účast v úniku posun z celkově desátého místa na šesté.

Svůj nejlepší výsledek na letošní Vueltě zaznamenal Jan Hirt, jenž se dlouho držel s nejlepšími a obsadil 21. pozici s odstupem 1:44 za Gauduem. Zdeněk Štybar dojel do cíle osmdesátý s téměr půlhodinovou ztrátou.

Další souboje v horách čekají cyklisty v neděli, kdy se jede pouze 109 km dlouhá, ale o to náročnější 12. etapa se závěrečným obávaným stoupáním na Angliru. Jeden z nejnáročnějších výstupů v profesionální cyklistice nabízí na posledních sedmi kilometrech průměrný sklon 13 procent a některé úseky mají hodnotu před 20 procent.

Vuelta - 11. etapa (Villaviciosa - Alto de La Farrapona, 170 km):

1. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) 4:54:13, 2. Soler (Šp./Movistar) -4, 3. Storer (Austr./Sunweb), 4. Donovan (Brit./Sunweb) oba -52, 5. G. Martin (Fr./Cofidis) -55, 6. Vlasov (Rus./Astana) -58, 7. D. Martin (Ir./Israel Start-Up Nation), 8. Mas (Šp./Movistar), 9. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers), 10. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) všichni -1:03, ...21. Hirt (ČR/CCC) -1:44, 80. Štybar (ČR/Deceuninck-Quick Step) -28:07.

Průběžné pořadí: 1. Roglič 45:20:31, 2. Carapaz stejný čas, 3. D. Martin -25, 4. Carthy (Brit./EF Pro Cycling) -58, 5. Mas -1:54, 6. Soler -2:44, 7. Grossschartner (Rak./Bora-hansgrohe) -3:31, 8. Valverde (Šp./Movistar) -3:44, 9. Poels (Niz./Bahrajn-McLaren) -3:54, 10. Nieve (Šp./Mitchelton-Scott) -4:43, ...48. Hirt -1:11:27, 109. Štybar -2:13:12.

Cyklisté protestovali na Vueltě proti pátečním výsledkům

Cyklisté na Vueltě před startem dnešní 11. etapy krátce protestovali proti pátečním výsledkům. Vadilo jim, že komisaři změnili po dojezdu pravidla, podle nichž se určují odstupy. Vedlo to k tomu, že Ekvádorec Richard Carapaz ztratil červený dres lídra a do čela průběžného pořadí se vrátil Slovinec Primož Roglič.

Páteční 10. etapa byla vedena jako rovinatá. V případě etap, u nichž se přepokládá hromadný spurt do cíle, se podle pravidel Mezinárodní cyklistické unie (UCI) započítává cyklistům ztráta až tehdy, kdy jsou mezi skupinami více než třísekundové rozestupy. Etapa nicméně končila půldruhakilometrovým prudkým stoupáním a komisaři se několik minut po dojezdu rozhodli pravidla upravit a stanovili, že se budou odstupy započítávat už tehdy, kdy bude mezi jezdci více než sekundový rozestup.

Pokud by platila původní pravidla, Carapaz by o červený trikot nepřišel, neboť by etapu dokončil ve stejném čase jako vítězný Roglič. Několik minut po dojezdu ale komisaři určili, že Carapazova skupina dostane třísekundovou ztrátu, díky čemuž se do čela průběžného pořadí posunul obhájce loňského vítězství Roglič. Slovinec má stejný čas jako jeho ekvádorský rival, ale lepší výsledky v etapách.

Dnešní protest v neutrálním úseku po slavnostním startu etapy vedl bývalý vítěz Vuelty Chris Froome, jenž je Carapazovým kolegou z týmu Ineos Grenadiers. Slavný britský cyklista zastavil a diskutoval s vedením závodu včetně ředitele Javiera Guilléna. Kolem čtyřnásobného šampiona Tour de France se shromáždili i další jezdci z týmů Movistar či Rogličova Jumbo-Visma. Peloton se následně po zhruba desetiminutové diskuzi rozjel vstříc náročné horské etapě s pěti kategorizovanými stoupáními.