Vrbu překvapilo, že sudí rozhodli situace ve vápně za 20 sekund

Praha - Kouče plzeňských fotbalistů Pavla Vrbu překvapilo, jak rychle sudí v duelu druhého kola ligové nadstavby a přímém souboji o titul v Edenu se Slavií posoudili dvě situace v pokutovém území v závěru. Hlavní rozhodčí Miroslav Zelinka se za stavu 1:0 nešel podívat na video po pádu hostujícího Jakuba Brabce v domácím vápně ani o chvíli později, kdy naopak odpískal penaltu pro Pražany po ruce Davida Limberského. Ten reklamoval, že ho v souboji Milan Škoda přistrčil.

"Byl jsem akorát překvapený, s jakou rychlostí to tentokrát rozhodovali. Normálně to trvá čtyři minuty, tentokrát to trvalo 20 vteřin, což bylo super," řekl novinářům Vrba po porážce 1:3 s nádechem ironie.

Sporné situace ale nechtěl hodnotit. "Nikdy jsem to nedělal a dělat nebudu. Na to jsou jiní, kteří to komentují. Já svůj názor do médií říkat nebudu," uvedl Vrba. "Ještě jsem to neviděl na videu, neviděl jsem to v záznamu. Pouze jsem o tom slyšel. Nechtějte po mně, abych něco střílel od pasu," doplnil bývalý reprezentační trenér.

Přestože jeho tým po prohře ztrácí tři kola před koncem soutěže z druhého místa na první Slavii už pět bodů, o titulu ještě podle něj není zcela rozhodnuto. "Slavia udělala obrovský krok k titulu. Jestli je rozhodnuto? Já si to nemyslím. Hraje se ještě o devět bodů, ale samozřejmě Slavia má obrovský náskok na to, že se hrají už jen tři kola," řekl Vrba.

Klíčové podle něj bylo, že Plzeň nedala první gól. V 64. minutě trefil Jan Kovařík jen tyč domácí branky. "Tyto zápasy podobné situace rozhodují. Myslím, že do inkasované branky jsme měli tři situace, kdy jsme mohli dát gól. Zaprvé tyčka, zadruhé bohužel poté Beauguel nedosáhl na ten balon. Pak jsme šli čtyři na dva, ztratili jsme balon a z brejku jsme dostali gól na 1:0. Kdybychom dali první gól, možná by to dopadlo jinak. Ale na možná se nehraje. Slavia zkrátka vyhrála 3:1, to je holý fakt," dodal Vrba.