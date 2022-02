Vrbu po porážce mrzelo, že Sparta není v útoku tak aktivní jako dřív

Praha - Trenér fotbalistů Sparty Pavel Vrba netajil po domácí porážce 0:1 v play off Evropské konferenční ligy s Partizanem Bělehrad zklamání. Osmapadesátiletý kouč byl rozpačitý z ofenzivní hry svého týmu, která podle něj není tak aktivní jako byla v podzimní části. Letenský celek vyslal na branku srbské soupeře jediný střelecký pokus a příští týden se bude snažit na hřišti soupeře odvrátit vyřazení.

"Neuhráli jsme výsledek, jaký jsme si představovali," řekl Vrba na tiskové konferenci. "Vstup do zápasu byl jakž takž. Byly dvě nebo tři situace, které jsme neproměnili. Pak se ale zápas změnil v boj a my si nevytvářeli šance ani střely. Výsledek je takový, jelikož jsme v útočné fázi nebyli aktivní, jak bychom si představovali," doplnil zkušený kouč.

Sparta vyšla gólově naprázdno ve druhém ze čtyř soutěžních jarních utkání. Proti pozorné obraně Partizanu se prosazovala jen těžko. "V podzimní části jsme byli co se týče ofenzivy výrazně lepší a měli více pokusů. Teď se do šancí nedostáváme a nevím, proč to tak je. Nedaří se nám ani prosazovat individuálně. Jsem z toho nešťastný a zklamaný," uvedl bývalý reprezentační trenér.

Rozhodující moment zápasu přišel v 78. minutě, kdy kapitán Saša Zdjelar našel dalekonosnou přihrávkou rozeběhnutého Queensyho Meniga a nizozemský útočník po rychlém brejku rozhodl. "Měli jsme míč pod kontrolou, ale bohužel jsme špatnou rozehrávkou umožnili soupeři jít do brejkové situace. Využili našeho rozestavení ve chvíli, kdy jsme měli míč. Zahráli to velice rychle. Chyba ale nastala při zakládání našeho útoku a v tom, že jsme ten míč ztratili," uvedl Vrba.

Poukázal i na absenci zraněného Ladislava Krejčího mladšího, jehož vliv v útoku chyběl. Na stav trávníku na Letné se však Vrba vymlouvat nechtěl. "Byl pro oba týmy stejný. Terén by samozřejmě mohl být lepší, ale to i naše hra. Mám rád kombinační fotbal, ale je jasné, že je v některé fázi lepší hru zjednodušit. Na druhou stranu jsou tu ale typologicky jíní hráči, než na ten jednoduchý fotbal," řekl rodák z Přerova.

Další utkání čeká Spartu v neděli v lize na hřišti Jablonce. Odveta v boji o osmifinále EKL se na hřišti Partizanu uskuteční ve čtvrtek. "Zvládli jsme dosud na jaře zápas se Slavií a pak po zvratu alespoň remizovali 2:2 s Plzní. Ta dominance v domácích zápasech by však měla být výraznější. Spousta hráčů dostává příležitost, ale nějak se nám to nedaří. V útočné fázi nejsme tak aktivní jako dřív," dodal Vrba.