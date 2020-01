Vrbu k angažmá v Razgradu přesvědčily ambice klubu i kvalita ligy

Sofie - Trenér Pavel Vrba bere angažmá u fotbalistů Ludogorce Razgrad jako obrovskou výzvu. Nedávného kouče Plzně k přijetí nabídky bulharského mistra přesvědčily nejvyšší sportovní ambice klubu i nečekaně vysoká kvalita bulharské ligy, která je podle Vrby srovnatelná s českou nejvyšší soutěží.

"Pro mě je to obrovská výzva, protože znám velkou sílu klubu za posledních deset let. Doufám, že nezklamu vedení klubu a budeme pokračovat v tom, co se tady začalo před deseti lety," řekl Vrba na své první tiskové konferenci v Bulharsku. "Nejvíc mě přesvědčily sportovní ambice. Ty má Ludogorec nejvyšší nejenom v bulharské lize, ale i v evropských soutěžích," doplnil šestapadesátiletý trenér.

Překvapila ho úroveň tamní nejvyšší soutěže, kterou mužstvo z Razgradu vyhrálo osmkrát za sebou. "Přiznám se, že i to mě trošku přesvědčilo, že jsem v Bulharsku. Když jsem ještě předtím, než jsem byl s klubem v kontaktu, sledoval bulharskou ligu, tak jsem si myslel, že je trošku níž než česká liga. Ale po zhlédnutí některých zápasů jsem přesvědčený, že tady jsou týmy, které jsou minimálně na úrovni české ligy," uvedl Vrba.

U bulharského suveréna, kam si z Viktorie přivedl asistenta Zdeňka Bečku a trenéra brankářů Martina Ticháčka, nechystá převratné změny. "Já nejdu do týmu, který se bude přebudovávat, ani který je úplně nový. Spíš jdu do týmu, který je výborně připravený a hrál spoustu úžasných zápasů. Možná některé věci budu chtít změnit, ale nejdu do úplně začínajícího mužstva," konstatoval Vrba.

Rád by ale přivedl minimálně dvě posily. "Každé mužstvo vždycky chce být lepší a hledá hráče, kteří by mu v tom pomohli. I my pracujeme na tom, abychom kádr doplnili. Je pravda, že hledáme jednoho ofenzivního a jednoho defenzivního hráče," přiznal bývalý kouč české reprezentace nebo ruské Machačkaly.

Naoko ho zamrzela poznámka jednoho z bulharských novinářů, že Ludogorec si nemůže dovolit koupit hvězdné fotbalisty Lionela Messiho a Cristiana Ronalda. "To je škoda, já bych chtěl oba," řekl s úsměvem Vrba. "Samozřejmě vycházíme z té kvality, kterou chceme a na kterou máme. Jsem příjemně překvapený ofenzivou Ludogorce a její kvalitou. Když by měl někdo přijít, tak určitě hráč, který nám může pomoct, ne jen hráč, který pouze přijde do mužstva," přidal rodák z Přerova.

Na rozdíl od Plzně, kde při svém druhém angažmá strávil dva a půl roku, bude mít v kádru mnohem víc cizinců. "Je pravda, že v Plzni to bylo spíš složeno z česko-slovenských hráčů, zahraničních hráčů tam moc nebylo. Ale Ludogorec má ty nejlepší bulharské hráče doplněné zahraničními hráči. Někteří z nich jsou tady x let, takže je už ani neberu jako cizince, ale jako bulharské hráče. Je to určitě i kvalitou nebo ambicemi, které klub má," uvedl Vrba.

Jeho svěřenci v únorovém úvodním kole vyřazovací fáze Evropské ligy narazí na jednoho z nejtěžších možných protivníků - lídra italské ligy Inter Milán, jenž na podzim hrál ve skupině Ligy mistrů s pražskou Slavií. "Vím, že máme před sebou velice těžký začátek, všichni asi čekáte na dvojzápas s Interem Milán. Je to těžký soupeř, na druhou stranu, proč by si i malí neměli věřit na velké," prohlásil Vrba.