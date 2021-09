Vrbata: Na papíře vypadá tým dobře, ještě bychom chtěli centra, ale hráči nejsou

Michalovice (Mladoboleslavsko) - Sportovní ředitel mladoboleslavských hokejistů Radim Vrbata je spokojený se současnou podobou extraligového mužstva, přesto by ho rád ještě posílil v útoku o kreativního centra. Čtyřicetiletý bývalý útočník s bohatými zkušenostmi z NHL však přiznal, že v současnosti jsou možnosti na trhu s hráči jen velmi omezené. Přičítá to především rozšíření extraligy o patnáctý tým.

"Na papíře jsou hráči, co k nám přišli, minimálně stejně dobří jako ti, co odešli. Určitě ještě vidíme nějaká okénka, ještě bychom rádi někoho přivedli, ale uvidíme, jaká bude situace na trhu. A teď je ta situace taková, že tam ti hráči prostě nejsou," řekl dnes Vrbata v rozhovoru s novináři.

Jakou konkrétní posilu by rád v kádru uvítal? "Nikdy není dost dobrých centrů, takže bychom určitě rádi získali ještě nějakého kreativního centra, nejlépe praváka, bohužel jsem je v Lidlu ani Albertu nikde neviděl. Takže budeme muset počkat, až jestli se někdo někde objeví," konstatoval Vrbata.

"Myslím si však, že ve stejné pozici je dalších čtrnáct týmů v extralize - každý hledá hráče. Uvidíme, jestli se vůbec nějací objeví. Jestli ne, máme tady kádr, s nímž jsme docela spokojení a pokud s něčím spokojení nebudeme, bude se to řešit nějakou jinou cestou," nastínil Vrbata.

Situaci na trhu z jeho pohledu výrazným způsobem ovlivnilo rozšíření elitního pelotonu na 15 mužstev. "Je to samozřejmě vidět, o tom se netřeba vůbec bavit. Lidi se pak diví, kolik tady hraje cizinců, ale hráči na tom trhu prostě nejsou," ujistil Vrbata.

"Pamatuji si dva roky zpátky, kdy se mluvilo o tom, že by mělo být v extralize dokonce šestnáct týmů, ale já nevím, kdo by to pak měl hrát. Ale je to tak, jak to je, i když si myslím, že to majitele klubů bude stát mnohem víc peněz, než by je to stálo, kdyby těch týmů bylo méně. Tohle rozhodnutí ale dělá někdo jiný," připomněl Vrbata.

Jediný bod z 12 možných za čtyři dosavadní duely v Lize mistrů ve středočeském klubu paniku nevyvolal. "Chtěli jsme si ověřit, že jdeme správným směrem. A myslím, že ty zápasy - samozřejmě až na ten první s Frölundou doma, kdy jsme k tomu přistoupili až s příliš velkým respektem - byly vyrovnané. Ty zbývající tři jsme odehráli velmi dobře a myslím, že alespoň dva jsme měli vyhrát, ale kvalita a herní vyspělost těchto týmů je trošku někde jinde," připustil Vrbata.

"Sotva můžeme tyhle soupeře válcovat. Pro nás to však bylo dobře nastavený zrcadlo a doufám, že to klukům ukázalo, že každý zbytečný vyloučení nás může poškodit nebo nevyužitá přesilovka z naší strany nás může stát zápas, což je pak stejné v play off zápasech. Jsme proto rádi, že jsme měli tyto zápasy před startem extraligy. Věřím, že odstartujeme dobře, tyhle věci odstraníme a ty zápasy budeme zvládat výsledkově, protože od pátku už se počítají hlavně body," zdůraznil Vrbata.

Středočeši touží po klidných extraligových vodách, které jim zajistí účast v play off. "Chceme se pohybovat tam, kde jsme se poslední roky pohybovali. A třeba to posunout i výše. Už jsme v trochu jiné pozici, nikdo nás určitě nepodcení a nebude k nám nikdo jezdit s tím, že si jede pro body. Myslím, že liga bude celkově vyrovnanější i tím, že jeden jde dolů automaticky, další pak do baráže. Myslím, že týmy budou poučené i z té předminulé sezony, že se to horko těžko honí, když to někomu uteče," odtušil Vrbata.

Úvod do nové sezony vnímá jako velmi důležitý. "Všichni budou chtít odstartovat dobře a bodovat. Očekávám boj o každý bod, aby se každý takovým problémům vyhnul. Koho čekám nahoře? Týmy, co tam jsou vždycky: Sparta, Třinec, Liberec, Pardubice budou mít určitě ambice, Brno bude chtít být zase výše, Hradec Králové... Další věc je, že hodně týmů je v určité přestavbě. Těch opravdu silných týmů je tam hodně a já věřím, že mezi nimi budeme také," přál si Vrbata.

"Jsou teď ale hodně těžké nějaké predikce, když někdo vyhlašuje, že chce být ve čtyřce, nebo třeba v osmičce. Třeba bude ve finále rád, když bude v té dvanáctce, že se dá poslední čtvrtinu zdravotně dohromady a potom může něco udělat v tom play off. Je strašně těžké sezonu předvídat, protože těch proměnných je tam strašně moc," řekl Vrbata.