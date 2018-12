Plzeň - Trenér plzeňských fotbalistů Pavel Vrba postupem do jarních bojů Evropské ligy vyhrál sázku s pivovarem Gambrinus a získal tak pro fanoušky 11.700 piv zdarma, což odpovídá kapacitě stadionu Viktorie. Pivo fanoušci dostanou po nedělním ligovém zápase s Karvinou.

"Jsem rád, že se nám povedlo postoupit. Ale já vždy věřím svému týmu, i proto jsem do této sázky šel," řekl Vrba, který by v případě, že by Plzeň v závěrečném utkání neporazila AS Řím a skončila poslední ve skupině, sázku prohrál. Pak by se musel na hodinu změnit ve výčepního a stoupnout si za pípu.

Úspěšný trenér je však připravený i tuto stranu sázky dodržet a za pípu půjde i po vyhrané sázce. "Rád mezi fanoušky přijdu a budu jim čepovat pivo v jedné z plzeňských hospod," dodal Vrba.

Závěrečný zápas podzimu proti Karviné se ponese ve slavnostním duchu. Připraven je i ohňostroj. Po utkání pak fanoušci dostanou vyhrané pivo ve speciálních balíčcích.

"Pro fanoušky máme připravený speciální dárkový box, který dostanou po zápase na speciálních výdejních místech okolo stadionu," řekl mluvčí plzeňského klubu Václav Hanzlík s tím, že převzít si ho mohou jen fanoušci starší 18 let.

U stadionu budou také připraveny dva vánoční stromky, k nimž mohou fanoušci přinést dárky pro zvěř z plzeňské ZOO i děti z Fakultní nemocnice Plzeň.