Vrba: Výhra Sparty je důležitá pro vývoj tabulky i sebevědomí týmu

Praha - Trenér fotbalistů Sparty Pavel Vrba považuje výhru 1:0 v pražském derby nad Slavií v 10. kole první ligy za velmi důležitou s ohledem na další vývoj tabulky i sebevědomí jeho mužstva. Těší ho, že Letenští navázali na čtvrteční vítězství 1:0 proti Rangers ve 2. kole Evropské ligy. Sedmapadesátiletého kouče však mrzí, že následuje reprezentační přestávka.

Sparťané porazili městského rivala po 14 vzájemných soutěžních zápasech a premiérově od března 2016. Slávistický obhájce titulu v lize utrpěl porážku poprvé od loňského března po rekordních 54 duelech.

"Určitě si toho strašně cením. Slavia byla jediným mančaftem, který nás v jarní části minulé sezony dvakrát porazil, v lize a v poháru. Slavia byla v obou zápasech jednoznačně lepší, tahali jsme za kratší konec. O to víc si cením vítězství a toho, že se držíme stále nahoře v tabulce. Chceme bojovat o nejvyšší příčky," řekl Vrba na tiskové konferenci.

Sparta před 17.093 diváky podruhé za sebou v lize vyhrála a dostala se o bod před Slavii na druhé místo tabulky. Na vedoucí Plzeň ztrácejí Letenští čtyři body. Vršovický celek má k dobru odložený zápas s Olomoucí.

"Pokud bychom to dnes nezvládli, propast by byla výrazně větší a bylo by to mnohem složitější. Z mého pohledu hodně důležité utkání pro vývoj tabulky i sebevědomí Sparty. Všichni nás budou muset začít brát vážně," uvedl Vrba.

"Máme zápas se Slavií za sebou, zatímco Plzeň ji má teprve před sebou. Někdo z nich ztratí. Z tohoto pohledu je to pro nás výhodné. Když se díváte na tabulku, tak už teď se zajímavě rozděluje na prvních pět mančaftů a další mužstva, která budou bojovat o šesté místo. Na jaře je spousta zápasů. Chceme mít co nejvýhodnější postavení i kvůli tomu, abychom s těmi soupeři hráli doma (v nadstavbové skupině o titul), což je hodně důležité," doplnil někdejší kouč Plzně nebo české reprezentace.

Ligu nyní čeká reprezentační pauza. "Když jsem po zápase seděl v kanceláři, říkal jsem kolegům, že když si vzpomenu na to, jak jsme se rozjížděli dlouho po zářijové reprezentační pauze, tak to nebylo vůbec příjemné. Trošku se toho obávám," podotkl Vrba.

"Zhruba 10 hráčů si odjede plnit povinnosti a dorazí později. Zasahuje to do mužstva a spolupráce na další zápasy, které nás čekají. Věřím, že hráči přijedou s dobrou náladou, s jakou odjíždí na sraz. A že navážeme na to, jak jsme tento týden ukončili. Jsem rád, že jsme navázali na zápas ze čtvrtka, kdy jsme porazili Rangers. Tento týden byl pro nás hrozně důležitý a my jsme ho zvládli," pochvaloval si přerovský rodák.

Vítězství Spartě v derby zařídil v 42. minutě z přímého kopu Lukáš Haraslín. Nebezpečný byl i další křídelník Jakub Pešek. "V přestupním termínu jsme hledali hráče, kteří nám hlavně z křídel pomůžou rychlostně a ve věcech, které chceme hrát. Když začnou dávat ještě víc gólů, bude to fantastické. Výběr byl správný," řekl Vrba.

"Tudy vede cesta, jak potom uspět nejenom v české lize, ale i v pohárových soutěžích. Mám zkušenosti, že pokud máte rychlé hráče, můžeme uspět. Dnes jsou mužstva v Evropě i tady v Česku hodně dobře organizovaná. Bez rychlosti je to hodně složité," uvedl Vrba.