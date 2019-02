Záhřeb - Trenér plzeňských fotbalistů Pavel Vrba byl po porážce 0:3 v Záhřebu zklamaný a vyřazení ve druhém kole Evropské ligy by rád napravil v domácí soutěži. Kouč nechtěl příliš kritizovat Davida Limberského, jemuž se nepovedl záskok na pozici stopera a navíc proti Dinamu dostal červenou kartu. Podle Vrby spousta hráčů Viktorie ve čtvrtek podala průměrný nebo podprůměrný výkon.

Limberský ve středu obrany zastoupil disciplinárně potrestaného kapitána Romana Hubníka. Pětatřicetiletý levý bek se postavil na stopera poprvé od listopadu 2016, kdy zaskakoval v prohraném zápase skupiny EL na hřišti AS Řím (4:1). V Záhřebu byl Limberský u všech tří inkasovaných gólů, navíc byl v 87. minutě vyloučen po druhé žluté kartě.

"David hrál na postu, na který není zvyklý a který byl pro něj trošku složitější. Určitě na kraji obrany je výrazně lepší, ale my jsme jiné řešení víceméně neměli. Řekl bych, že spousta hráčů dnes odehrála průměrné nebo podprůměrné utkání, takže se nechci k Davidovi nějak vracet," řekl na tiskové konferenci Vrba, jehož tým v odvetě neudržel náskok 2:1 z domácího duelu.

"Samozřejmě, že Roman Hubník je pro nás hodně důležitý, ale já si myslím, že rozhodla hlavně mnohem větší síla ofenzivy Dinama než naše," dodal bývalý trenér české reprezentace.

Úřadující ligový mistr na začátku jarní části sezony postrádá řadu opor, ať už ze zdravotních či disciplinárních důvodů. "Víte moc dobře, že kromě Hubníka nám na postu středního obránce chybí i (Lukáš) Hejda. Prostě to tak je. Budeme se snažit, abychom to, co jsme v Evropské lize pokazili, napravili v té české," uvedl Vrba.

Za Dinamo se v první půli prosadili Mislav Oršič a Emir Dilaver, po změně stran zvýšil Bruno Petkovič. Plzeňští si za celý zápas nevytvořili prakticky žádnou vyloženou šanci. "Nemyslím si, že jsme neměli vůbec nic, ale hodnocení nechám na vás. Je však pravda, že Dinamo nás vůbec do šancí nepouštělo, hrálo velice důsledně a organizovaně a my s tím měli velký problém," uvedl Vrba.

Podle něj pomohla Dinamu i masivní podpora fanoušků na stadionu Maksimir. "Vždycky tvrdím, že fanoušek je dvanáctý až třináctý hráč. Dinamo jich dneska mělo patnáct," prohlásil pětapadesátiletý kouč. "Chorvatsko je tím známé, že dokáže vytvořit bouřlivou atmosféru. My to ale dokážeme v Plzni také. Když jsem byl v Ostravě, tak taková kulisa byla na každém zápase," dodal Vrba.

Chorvatským šampionům bude v dalších kolech Evropské ligy fandit. "Přeju Dinamu, ať vyhraje. Budeme moct tvrdit, že jsme vypadli s vítězem Evropské ligy," podotkl rodák z Přerova, jemuž chorvatští novináři po tiskové konferenci zatleskali.