Madrid - Trenér plzeňských fotbalistů Pavel Vrba považuje Real Madrid za jeden z nejlepších týmů světa a jeho současnou pětizápasovou sérii bez vítězství přisuzuje hlavně smůle. Viktoria podle svého kouče může v úterním zápase Ligy mistrů na věhlasném stadionu Santiago Bernabéu jen překvapit.

"Samozřejmě, že mám respekt. Real Madrid nedávno získal Champions League, patří možná ke čtyřem pěti nejlepším mužstvům na světě," řekl Vrba na tiskové konferenci v Madridu.

Favorizovaný Real se ale výsledkově nečekaně trápí. Vítěz posledních tří ročníků Ligy mistrů prohrál čtyři z posledních pěti soutěžních utkání a dal při tom jediný gól. "Momentální výsledky sice jsou pro Real špatné, ale pokud se budu dívat na herní projev, tak Real má prostě svou tvář a kvalitu. Měl obrovskou smůlu v těch posledních zápasech," prohlásil Vrba.

"Real má svou kvalitu a hráče, kteří patří k top hráčům na světě. Mají možnosti doplňovat hráče. Prostě to tak je, musíme to respektovat a můžeme tady zítra maximálně překvapit," doplnil čtyřiapadesátiletý kouč, jehož svěřenci v minulém utkání ve skupině LM utrpěli s AS Řím debakl 0:5.

Čeští šampioni by si mohli vzít příklad z Levante, které v sobotním ligovém duelu na hřišti Realu rovněž jako outsider zvítězilo 2:1. "Většina španělských mužstev, zvlášť nahoře do nějakého osmého místa, má svou kvalitu a jsou schopni porazit kohokoliv. Real hrál zase hodně nátlakově, tak Levante asi využilo svůj prostor a potrestalo je," konstatoval Vrba.

Neprozradil, zda proti Realu nastoupí slovenský brankář Matúš Kozáčik, nebo jeho konkurent Aleš Hruška. Ten za Plzeň odchytal poslední tři soutěžní zápasy a především v pátek proti Bohemians 1905 (2:2) podal špičkový výkon. "Já mám jasno a oni určitě tuší," podotkl bývalý trenér české reprezentace, kterému budou chybět zranění záložníci Jan Kopic, Jan Kovařík a Daniel Kolář.

Hubník věří, že Real Madrid bude zahazovat šance i proti Plzni

Kapitán plzeňských fotbalistů Roman Hubník před úterním zápasem Ligy mistrů s Realem Madrid nepovažuje za podstatné, že obhájci trofeje se střelecky trápí a už pětkrát za sebou nevyhráli. Čtyřiatřicetiletý fotbalista by však byl rád, kdyby hráči "Bílého baletu" pokračovali v zahazování šancí i doma proti Viktorii.

"Nečekali jsme, že budou mít pět zápasů, kdy nevyhráli. Ta situace pro ně určitě není ideální, protože mají před nedělním zápasem proti Barceloně a určitě jsou propíraní v médiích. My se musíme soustředit na náš zápas a uvidíme zítra večer," řekl Hubník na tiskové konferenci v Madridu.

Odmítl, že by Plzeňští měli ze španělského giganta strach. "Kdybychom ho měli, tak bychom tu nebyli. Sami víme, že mají obrovskou sílu. V zápasech, které nezvládli, měli průměrně 25, 30 střel na bránu. To, že teď nedali šance, určitě nesnižuje jejich kvalitu. Věřím, že to jejich neproměňování šancí bude pokračovat zítra a že to ještě prodloužíme," uvedl plzeňský stoper.

Tolik ho nemrzí, že v Realu už nepůsobí hvězdný portugalský kanonýr Cristiano Ronaldo, který v létě přestoupil do Juventusu Turín. "Možná spousta hráčů si chtěla proti němu zahrát. Já už tu možnost měl a už to tolik neřeším. Ronaldo už tu není a Real má pořád velké jméno. Je tady spousta kvalitních hráčů a my se musíme připravit na všechny," konstatoval Hubník.

V současném madridském týmu nemá žádného oblíbence. "Já se těším na celý Real. Kdo tam bude nejvíc zlobit? Asi útočníci. Myslím, že asi Benzema bude hodně nepříjemný," odtušil bývalý reprezentant.

Utkání na stadionu Santiago Bernabéu zařadí mezi největší ve své kariéře. "Myslím, že jsme odehráli spoustu zápasů, nejenom v nároďáku, ale i s Viktorkou, kdy jsme hráli proti Bayernu, Manchesteru City. Real je asi jeden z těch největších týmů, ale řadím to mezi tyhle největší zápasy," uvedl Hubník.