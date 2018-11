Plzeň - Podle trenéra Pavla Vrby se plzeňští fotbalisté při minulé těsné porážce 1:2 na hřišti Realu Madrid přesvědčili, na co mají. Kouč Viktorie před středečním domácím zápasem Ligy mistrů ve slavném "Bílém baletu" vidí mimořádně kvalitního soupeře a byl by rád za každý získaný bod.

"Hlavně si myslím, že vím, na co máme. Doufám, že v tom zápase v Madridu se hlavně přesvědčili hráči, na co mají. To bylo nejpodstatnější v tom zápase," řekl Vrba na tiskové konferenci.

"Když jsme přijížděli do Madridu, byli jsme asi ve větším napětí než před zítřejším zápasem. Na druhou stranu vím, proti komu hrajeme. To si nebudeme namlouvat," doplnil čtyřiapadesátiletý kouč.

Plzeň má v pohárech na svém stadionu výbornou bilanci. V Evropské lize zvítězila šestkrát za sebou a na úvod skupiny Ligy mistrů remizovala 2:2 s CSKA Moskva. "Byli bychom i teď rádi, kdybychom tu sérii nepřerušili. Na druhou stranu Champions League je úplně něco jiného než Evropská liga. Budeme rádi za jakýkoliv bod, který bychom třeba uhráli," prohlásil Vrba.

Vítěz posledních tří ročníků LM přijel do Plzně s novým trenérem Santiagem Solarim, který dočasně nahradil odvolaného Julena Lopeteguiho. "Myslím, že hra Madridu je jasná. To znamená, že chtějí vždycky dominovat a soupeře přehrávat. My hledáme, jak kvalitu Realu Madrid překonat. Hráči samozřejmě dostanou informace a budeme chtít jejich herní převahu nějakým způsobem překvapit," upozornil Vrba.

Rád by zopakoval rok 2012, kdy Plzeň doma na závěr skupiny Evropské ligy dokázala porazit jiný madridský tým Atlético 1:0. "Byl bych hrozně rád, kdyby se to opakovalo," usmíval se rodák z Přerova.

Souboj s Realem nepovažuje za největší domácí utkání v klubové historii. "Kdybychom před x lety hráli s Barcelonou doma a ne v Praze, bylo by to podobné. Spíš to zařadíme mezi zápasy s Manchesterem City, Barcelonou, Bayernem Mnichov a Atléticem Madrid. To jsou zápasy, které jsou pro Plzeň svátek. Jsem rád, že v Plzni hrajou takové mančafty a ještě k tomu v soutěžním utkání," řekl Vrba.

Zatímco plzeňští hráči si zřejmě budou chtít opět vyměnit dresy s hvězdami Realu, on se možná domluví s hostujícím koučem Solarim. "Přemýšlím, jestli si s kolegou nevyměníme košile nebo saka. To bychom mohli zavést a byla by to nějaká novinka. Budu o tom přemýšlet a navrhněte to třeba trenérovi Realu, že bychom něco takého mohli předvést," uvedl v žertu Vrba. "Doufám, že mu moje velikost bude," dodal se smíchem kouč českých šampionů.