Vrba před odvetou předkola LM: Plzeň tak silný a vyrovnaný kádr neměla

Pireus (Řecko) - Trenér plzeňských fotbalistů Pavel Vrba před úterní odvetou druhého předkola Ligy mistrů na hřišti Olympiakosu Pireus považuje kádr Viktorie za možná nejsilnější a nejvyrovnanější v historii klubu. Kouč Západočechů věří, že zvolí správnou sestavu, která po úvodní domácí remíze 0:0 uhraje v Řecku postupový výsledek.

"Pro mě je v poslední době vždycky těžké nominovat 18 hráčů, protože vedení klubu udělalo obrovský krok v tom, že máme silný kádr. Možná tak silný a vyrovnaný ještě v Plzni nebyl. Jsem přesvědčený, že všichni zdraví hráči si nominaci zaslouží a měli by tu být s námi. Bohužel to nejde a je to pro mě samozřejmě složitější," řekl Vrba na tiskové konferenci.

Do plzeňské nominace se nevešli obránce Milan Havel a středopolař Christián Herc. Zdravotní problémy do odvety nepustí stopera Romana Hubníka, útočníka Jeana-Davida Beauguela, Ubonga Ekpaie ani dalšího záložníka Aleše Čermáka, který se zranil před sobotním ligovým utkáním s Karvinou (3:2).

"Já spíš zítra očekávám, že budeme pod větším tlakem, takže možná by Aleš pro nás nebyl tak důležitý jako v těch domácích zápasech, kdy jeho tvořivá složka je výjimečná. Možná tam postavíme trošku rychlejšího hráče a využijeme schopností jiných. Ale Aleš hraje velice dobře a ve spoustě zápasech nám pomohl, takže nám bude chybět. Bohužel má natržený postranní vaz," prohlásil Vrba. "Doufám, že se do zítřka nic nestane a postavíme tu sestavu, o které jsme přesvědčeni, že tu zítra uspěje," doplnil bývalý kouč české reprezentace.

Připustil, že by v základní jedenáctce hostů mohl být i Adam Hloušek. Letní posila před týdnem zvládla záskok za disciplinárně potrestaného Davida Limberského a pětatřicetiletý levý bek už bude pro odvetu k dispozici. "Adam odehrál doma proti Olympiakosu velmi dobré utkání, takže samozřejmě i s touto variantou můžeme zítra nastoupit," konstatoval Vrba.

Před prvním duelem přirovnal Olympiakos ke Kodani nebo Trondheimu, které Plzeň vyřadila v první úspěšné kvalifikaci Ligy mistrů v roce 2011. "Asi se něco změnilo. Osobně si myslím, že Olympiakos má mnohem větší individuality a určitě v útočné fázi je kreativnější, než byl FC Kodaň," uvedl Vrba.

Pokud Plzeň přejde přes Olympiakos, utká se ve třetím předkole Ligy mistrů s istanbulským Basaksehirem a získá jistotu minimálně účasti v základní skupině Evropské ligy. V případě vyřazení Viktoria ve třetím předkole EL narazí na Antverpy.

Řezník věří, že Plzeň v Pireu vstřelí gól a nakročí k postupu

Plzeňský obránce Radim Řezník věří, že fotbalisté Viktorie v úterní odvetě druhého předkola Ligy mistrů na stadionu Olympiakosu Pireus dokážou vstřelit branku a přiblížit se postupu. Po úvodním domácím výsledku 0:0 totiž Viktoria půjde dál i při jakékoliv remíze, při níž padnou góly.

Řezník do prvního utkání nezasáhl kvůli zranění. "Olympiakos byl silný na balonu, má šikovné, rychlonohé hráče vepředu. Jenom škoda, že jsme nevstřelili doma gól. Myslím, že situace na to byly, ale neměli jsme štěstí. Doufám, že se štěstí teď přikloní k nám," řekl třicetiletý pravý bek na tiskové konferenci.

"Pokud tu vstřelíme gól, bylo by to pro nás hodně výhodné. Pak by musel Olympiakos dát dva. Kdybychom my dali gól, postup bychom měli blízko a věřím, že to zvládneme," přidal Řezník.

Očekávané bouřlivé atmosféry na třicetitisícovém stadionu v Pireu se nebojí. "Myslím, že už jsme nějaké zápasy v takových prostředích hráli a určitě s plnými stadiony také máme zkušenost. Možná to bude problém v komunikaci, že se nebudeme tolik slyšet. Ale musíme si s tím poradit, i s počasím," upozornil Řezník.

Varováním pro českého vicemistra může být minulý venkovní pohárový duel v Záhřebu. Plzeňští si do únorové odvety druhého kola Evropské ligy přivezli domácí vítězství 2:1, ale v chorvatské metropoli propadli a prohráli 0:3. Dvě branky hosté inkasovali už v úvodních 34 minutách.

"V Záhřebu na nás vlétli a dostali jsme dva góly. Začátek je důležitý a myslím, že bychom si s tím měli poradit. Chceme do zítřejšího zápasu vstoupit dobře, chytnout se jednoduchými věcmi a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dále," konstatoval Řezník.

Svěřenci Pavla Vrby vyhráli všechny tři ligové zápasy nové sezony. Pět z osmi branek ale vstřelili až ve druhém poločase. "My se snažíme hrát od začátku. Možná ty góly dáváme později, ale myslím, že jsme do sezony vstoupili dobře, a doufám, že to přeneseme do zápasu s Olympiakosem," prohlásil rodák z Českého Těšína.