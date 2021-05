Vrba: Pokud chceme jít cestou Slavie, budou se muset některé věci změnit

Praha - Trenér fotbalistů pražské Sparty Pavel Vrba po semifinálové porážce v domácím poháru MOL Cupu 0:3 se Slavií přiznal, že klub musí posílit, pokud chce jít ve stopách městského rivala. Sparta pod Vrbou prohrála i dubnové ligové derby a od března 2016 neporazila vršovický tým ve 14 soutěžních duelech po sobě.

"Jsou dvě věci. Zaprvé se musí douzdravit naši hráči, kteří momentálně marodí. Je jich sedm, což je velké číslo. Minimálně čtyři pět hráčů by hrálo v základu, kdyby byli zdraví. Je to pro nás trošku limitujícÍ," řekl Vrba na on-line tiskové konferenci.

"Na druhou stranu tyto zápasy ukazují, o koho se můžeme opřít a kdo nás zklamal. Určitě se budeme chtít ohlédnout po nějakých hráčích, typologii hráčů, které Sparta momentálně nemá. Teď vám nebudu říkat kolik, protože to sám nevím. Ale určitě budeme chtít posílit kádr, protože pokud chceme jít trošku cestou jako Slavia, tak se tady budou muset některé věci změnit," uvedl Vrba, který se ujal Sparty v únoru.

Litoval chyb, kterých se jeho mužstvo dopustilo. U první trefy hosté využili chybnou rozehrávku gólmana Milana Heči, po níž v 25. minutě otevřel Jan Kuchta skóre. O pět minut později zvýšil na 2:0 Tomáš Holeš po přihrávce Oscara Dorleyho, jenž se prosmýkl domácí obranou. Konečný výsledek stanovil v 53. minutě opět Kuchta.

"Bohužel jsme dělali v defenzivě hrubé chyby, za které jsme platili. Slavia byla kombinačně určitě lepší a v ofenzivě silnější a ještě jsme jí k tomu pomohli chybami. Když se podíváte na první dvě branky, jedna je po naší chybě a druhá poté, co hráč obejde čtyři protihráče a nahraje. To jsou věci, které by se takovému mužstvu, jako je Sparta, neměly stávat," prohlásil někdejší kouč Plzně a české reprezentace.

Odmítl, že by tým negativně poznamenaly mediální spekulace týkající se záložníka Srdjana Plavšiče, podle nichž by měl po této sezoně a po vypršení smlouvy na Letné odejít do Slavie.

"Řekl nám, že nic nepodepsal. Pokud se něco takového v médiích objevuje, asi na to hráč myslí. Řekl nám, že nic takového se neděje. Nemáme důvod mu nevěřit. V červnu se samozřejmě může stát cokoliv, ale nebudu to na základě nějakých informací řešit. Zeptal jsem se ho a řekl mi, že to není pravda, že to není tak, jak se to píše. Tím to pro mě skončilo," konstatoval Vrba.

Sparta, které se nepovedla obhajoba domácího poháru, bude v lize bojovat o druhé místo zaručující účast ve 2. předkole Ligy mistrů. Nyní ho drží Jablonec, na nějž Pražané ztrácejí tři body, mají však zápas k dobru.

"Před 14 dny jsme si mysleli, že na tom budeme líp. Bohužel jak pohár, tak i liga se nám posunuly do úplně jiných věcí. Po dnešním zápase se z toho musíme co nejrychleji oklepat. V neděli nás čeká těžké utkání s Baníkem. Budeme dělat vše pro to, abychom vyhráli. Pak se bavme o tom, co dál. Co se týče (evropských) pohárů, moc možností nemáme. Musíme vyhrávat a doufám, že se nám druhé místo podaří," řekl Vrba.