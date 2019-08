Vrba po porážce 0:1 věří, že Plzeň doma souboj s Antverpami otočí

Brusel - Trenér plzeňských fotbalistů Pavel Vrba považuje porážku 0:1 v Bruselu s Antverpami za nepříjemný výsledek, který dává belgickému týmu obrovskou výhodu. Přesto věří, že Viktoria za týden dvojzápas třetího předkola Evropské ligy doma otočí a postoupí do závěrečného play off o postup do skupiny.

"Ono to má dva háčky, prohrát 0:1 není nic příjemného. Každý vstřelený gól venku je obrovská výhoda. Ale na druhou stranu hrát na 0:0 je také velké riziko. Postupové šance jsou pořád otevřené. Ale první branka v Plzni může hodně napovědět. Ať už ji dá kdokoliv," řekl Vrba na tiskové konferenci.

"Domácí teď samozřejmě mají obrovskou výhodu, že vyhráli 1:0. Na druhou stranu hrají u nás 90 minut. Věřím, že naši fanoušci nám vytvoří takové prostředí, jako vytvořili domácí fanoušci Antverp, a že dokážeme ten vývoj otočit a postoupit dál," doplnil pětapadesátiletý kouč.

Zatímco v prvním poločase se plzeňští hráči téměř vůbec nedostali do hry ani do zakončení, po změně stran se zlepšili a sahali po vyrovnání. Střídající Joel Kayamba ale v 86. minutě zřejmě největší šanci Viktorie neproměnil a trefil boční síť. "Ve druhém poločase jsme už lépe kombinovali. Ale bohužel jsme nedali branku, která by nám možná slušela," konstatoval Vrba.

Mrzela ho laciná ztráta míče před vítězným gólem, který ve 29. minutě zařídil Ivo Rodrigues výstavní střelou do horního růžku. "Situace vznikla po naší ztrátě. Spíš mně vadí, že jsme měli míč pod kontrolou, ale nevyřešili jsme to dobře. Tím jsme nabídli soupeři brejk a jejich střelec to pak provedl dokonale. Ale naše chyba byla, že jsme ztratili míč v nepříliš složité situaci," uvedl Vrba.

Líbila se mu kulisa na bruselském Stadionu krále Baudouina. "Bylo to úžasné. I když Antverpy nemohly hrát na svém stadionu, jejich fanoušci tady vytvořili skvělou kulisu. Takové by to na fotbalových stadionech mělo být, měli bychom si z toho vzít příklad," řekl bývalý kouč české reprezentace, jehož tým nedal gól ve čtvrtém z posledních pěti soutěžních zápasů.