Plzeň - Přestože fotbalisté Plzně si už popáté v historii zahrají druhé kolo Evropské ligy a Dinamo Záhřeb si v jarní fázi soutěže odbude premiéru, trenér Viktorie Pavel Vrba nepovažuje úřadující české mistry za favority. Podle kouče jsou na tom soupeři před čtvrtečním úvodním zápasem úplně stejně.

"Nepovažuji nás za favorita, pouze si myslím, že se potkají dvě mužstva, která chtějí postoupit a obě jsou na tom dneska úplně stejně," řekl Vrba na tiskové konferenci.

"Myslím, že Dinamo hraje stejně ofenzivní fotbal, a doufám, že nás čeká zajímavé utkání. Dinamo jak v chorvatské lize, tak i ve skupině Evropské lize prokázalo obrovskou kvalitu," doplnil bývalý reprezentační trenér.

Zkušenosti z velkých pohárových zápasů by však podle něj mohly hrát roli. "Hráči Viktorky už několikrát prokázali, že v těch důležitých utkáních se dokážou semknout ještě víc než třeba v některých zápasech v domácí lize. Myslím, že se to ukáže i v tomto dvojzápase. Nebo tomu pevně věřím," prohlásil Vrba.

Viktorii může povzbudit, že na svém stadionu vyhrála posledních sedm zápasů Evropské ligy. "Na domácím hřišti podáváme stabilně dobré výkony, doufám, že na to navážeme i v tom zítřejším zápase. Myslím, že je to naprosto vyrovnaný dvojzápas," uvedl záložník či obránce Jan Kovařík.

Zatímco Plzeň v domácí soutěži ztrácí z druhého místa šest bodů na vedoucí Slavii, kterou přivítá v neděli, Dinamo suverénně vede chorvatskou ligu o 14 bodů před Osijekem. Podzimní skupinu Evropské ligy vyhrálo bez porážky.

"Dinamo je obrovský favorit v domácí soutěži a potvrzuje už několik roků, že je to nejsilnější mužstvo v Chorvatsku. Potvrdili to i v Evropské lize. Myslím si, že být první ve skupině, kdy tam máte složení Fenerbahce, Anderlecht, Trnava, je ukázka toho, že to mužstvo doopravdy hraje velice dobře," upozornil Vrba.

"Jejich tým je dobře poskládaný. Jsou to mladí kluci, hodně silní na balonu, běhaví, což prokazují i v té své soutěži. Budeme si muset dávat pozor na nějaké náběhy za obranu. Ale my se chceme zároveň prezentovat svou hrou a tu jim vnutit," doplnil Kovařík.

S plzeňskými spoluhráči by ve čtvrtek chtěl podat lepší výkon než při sobotní ligové remíze 1:1 v Mladé Boleslavi. "Myslím si, že oproti Boleslavi se musíme zlepšit, myslím, že to bylo dost patrné. Na druhou stranu, tohle je úplně jiná soutěž, hraje se to na dva zápasy, takže se to nerozhodne hnedka v Plzni. Samozřejmě si chceme vytvořit v domácím prostředí, kde nám to jde, co nejlepší pozici pro odvetu," řekl Kovařík, který by na pozici levého beka mohl nahradit disciplinárně potrestaného Davida Limberského.