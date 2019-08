Vrba nechce zažít druhý Besiktas a věří v obrat s Antverpami

Plzeň - Trenér Pavel Vrba během dvou angažmá v Plzni pouze jednou nedovedl fotbalisty Viktorie z kvalifikace pohárů do základní skupiny. Před čtvrteční odvetou třetího předkola Evropské ligy s Antverpami věří, že se nebude opakovat rok 2010, kdy Západočeši nestačili na Besiktas Istanbul. Plzeň doma s belgický soupeřem potřebuje dohnat manko 0:1 a ukončit čtyřzápasovou sérii bez vstřeleného gólu.

"Já už jsem to zažil jednou, když jsme poprvé vyhráli pohár a nezvládli dvojzápas s Besiktasem (ve třetím předkole Evropské ligy). Samozřejmě to nechci znovu zažít, protože hrát skupinu Evropské ligy nebo Champions League je pro klub a pro nás všechny zajímavé. Určitě uděláme všechno pro to, aby se nám to znovu podařilo," řekl Vrba na tiskové konferenci.

Odvetu s Antverpami bere jako nejdůležitější zápas úvodní části sezony. "V pohárech to bývá tak, že hrajete dvojzápas a kdo ho zvládne líp, ten postoupí. My v poločase prohráváme 0:1. Na druhou stranu máme domácí prostředí a doufám, že si všichni v šatně uvědomujeme, že pro nás je čtvrteční zápas vyvrcholením tohoto období. Doufám, že to tak bude vypadat," prohlásil Vrba.

Jeho svěřenci neskórovali ve čtyřech soutěžních utkáních za sebou. Neprosadili se ve druhém předkole Ligy mistrů s Olympiakosem Pireus (0:0 a 0:4) a branku nedali ani v domácí soutěži s Bohemians 1905 (0:0) a Slováckem (0:2).

"Snažíme si určité věci vysvětlovat. Na druhou stranu si myslím, že v každém zápase si vytvoříme nějakou situaci, kdy gól dát můžeme, ale bohužel se nám ve finální fázi nedaří. Góly jsou kořením fotbalu a to rozhoduje. Doufejme, že to konečně zítra protrhneme a nějaké góly dáme a hlavně ať jsou postupové," uvedl bývalý kouč české reprezentace.

K nečekané sobotní domácí prohře 0:2 se Slováckem se moc nechtěl vracet. "Hodně jsme to rozebírali a jak skončil rozbor, tak jsem chtěl, abychom na to rychle zapomněli," konstatoval Vrba.

Podle něj českým vicemistrům citelně chybí zraněný ofenzivní záložník Aleš Čermák. "S ním jsme úspěšnější ve finální fázi. Momentálně hledáme hráče, který by ho na tom postu nahradil. Zatím se nám to moc nedaří, i když zkoušíme všechno možné. Aleš už sice začal s námi trénovat, ale nasadit ho do utkání by bylo obrovské riziko, protože by se mu mohlo obnovit zranění. Tipuju ještě tak týden, než zasáhne do utkání," přiblížil Vrba.

V létě ve Viktorii skončilo několik fotbalistů, kteří byli na těžké pohárové duely zvyklí, například Marek Bakoš, Daniel Kolář nebo Milan Petržela. Vrba však věří i mladíkům. "Spíš začíná nová éra Plzně. Doufejme, že ti nepříliš nezkušení hráči se přidají k těm, kteří to všechno zažili, zkušenosti budou sbírat a v brzké době se nám to vrátí, že i takové náročné zápasy na psychiku dokážou zvládnout," řekl kouč.