Vrba: Kdybych nevěřil ve zdramatizování, nemělo by cenu do Monaka jezdit

Monako - Trenér Pavel Vrba věří, že fotbalisté Sparty navzdory úvodní domácí prohře 0:2 úterní odvetu 3. předkola Ligy mistrů v Monaku zdramatizují. Myslí si, že zápas výrazně ovlivní první branka. Za důležité považuje, aby si jeho svěřenci na hřišti osminásobného francouzského mistra vytvořili více šancí než minulé úterý na Letné.

"Kdybych nevěřil ve zdramatizování, tak sem ani nemá cenu jezdit. Monako je velký favorit a po prvním výsledku ještě větší, než byl na začátku dvojutkání. Zápas bude hodně ovlivněný prvním gólem. Pokud se nám podaří vstřelit první branku, tak by zápas mohl být hodně dramatický až do konce. Samozřejmě se budeme snažit o to, abychom ji vstřelili první," řekl Vrba na tiskové konferenci.

Od svého týmu očekává větší střeleckou aktivitu. "Je pravda, že v Praze jsme měli jednu gólovou příležitost za stavu 0:0. Kdybychom dali gól, mohl se zápas vyvíjet jinak. Pokud chceme uspět, musíme si vytvořit víc šancí než v Praze. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Víme, že nás čeká hodně těžký zápas," uvedl sedmapadesátiletý rodák z Přerova.

"Určitě to nebude o množství šancí jako v ligových utkáních. Bude to možná o dvou třech situacích, z nichž můžou být šance. Buď budeme úspěšní a pak budeme úspěšní i výsledkově. Když to promarníme, tak se to samozřejmě s takovým soupeřem hodně těžko napravuje," konstatoval Vrba.

Letenští se podle něj musí proti třetímu celku uplynulé sezony francouzské ligy vyvarovat chyb z úvodního duelu. "Monako je strašně silné mužstvo a má hodně kvalitní hráče. Poprvé nás potrestalo ze standardky. Špatně jsme pokryli prostor. Pak z toho těžili, chodili do brejkových situací a po jedné z nich po osobních soubojích ve velkém vápně a odraženém balonu nám dali druhý gól. Určitě si musíme dávat pozor na standardní situace a být hodně důslední v defenzivě. Nesmíme je pouštět do situací, do kterých jsme je v Praze pouštěli," řekl Vrba.

Monako vstoupilo do nového ročníku Ligue 1 v pátek domácí remízou 1:1 s Nantes, které v minulém ročníku skončilo až osmnácté. "Je fakt, že výsledek mě překvapil. Pro mě a pro hráče ale bylo důležitější vycházet ze zápasu, který se odehrál v Praze," uvedl někdejší kouč české reprezentace nebo Plzně, s níž třikrát postoupil do základní skupiny Ligu mistrů.

Spartu trápí zranění. Mimo hru jsou Ondřej Čelůstka, Casper Höjer, Lukáš Juliš i Ladislav Krejčí mladší a starší, jehož postihla plicní embolie. Po sobotním ligovém souboji s Karvinou na marodku přibyl i kapitán Bořek Dočkal.

"Trošku dojíždíme na to, že na začátku sezony máme hodně náročný program. Máme za sebou šest soutěžních utkání, což v tuto dobu není normální, ale holt to tak je. Není to jen o Bořkovi. Chybí nám ještě další hráči, kteří by pravděpodobně byli v základu. Je to pro nás trošku složitější, ale musíme se s tím vyrovnat," prohlásil trojnásobný ligový vítěz s Plzní.

Vítěz dvojutkání postoupí do závěrečného play off, ve kterém se utká s Genkem, nebo Šachtarem Doněck. Poražený se představí v základní skupině Evropské ligy.