Plzeň - Trenér Pavel Vrba přiznal, že po nepovedeném prvním poločase s Dinamem Záhřeb musel plzeňským fotbalistům důrazně vysvětlit, že už nehrají přípravu, ale soutěžní utkání. Kouče potěšilo, že úřadující čeští mistři po změně stran zabrali, nepříznivý výsledek otočili a úvodní zápas druhého kola Evropské ligy doma vyhráli 2:1.

"O přestávce jsem hráčům trošku se zvýšeným hlasem zdůraznil, že už to není příprava, ale jsou to soutěžní utkání. A pokud to chtějí odehrát jako přípravu, že to asi nebude stačit," řekl Vrba na tiskové konferenci.

Domácím se úvodní půle nepovedla a ve 41. minutě inkasovali vedoucí gól od Daniho Olma. "V prvním poločase bylo výrazně lepší Dinamo, kterému vyšel začátek utkání. My jsme se nechytli, Dinamo toho využívalo a bylo lepší než my," připustil Vrba.

V 54. minutě však vyrovnal svým prvním ze dvou gólů v zápase stoper Luděk Pernica, který si útočnou akci sám rozjel. "Myslím, že bych byl sám proti sobě, kdybych zakazoval hráčům útočit. Pokud mají tu možnost a vytvoří si takové postavení, že z toho potom může těžit celé mužstvo," uvedl bývalý kouč české reprezentace.

Podle něj Viktorii hodně pomohlo i poločasové střídání záložníka Romana Procházky za nevýrazného Aleše Čermáka. "Hra se ve středu hřiště výrazně zrychlila. Pak jsme měli najednou víc prostoru, víc času, dostali jsme se víc do útočné fáze. Myslím si, že se nám podařil ten zápas úžasně otočit, i když soupeř hrál velice dobře," prohlásil Vrba.

Za výkon pochválil i krajního záložníka Joela Kayambu, který hodně zaměstnával obranu chorvatského mistra. "Ten zápas odehrál velice slušně. Samozřejmě v té rychlosti platí na všechny soupeře. I dneska prokázal, že byla správná volba ho přivést do Plzně," konstatoval Vrba.

Jeho svěřenci doma v Evropské lize vyhráli už osmý duel za sebou. "Kdyby to bylo ve skupině, tak bych řekl, že je to skvělé, ale tím, že je to v té vyřazovací části, tak uvidíme, jak budeme tento výsledek hodnotit po druhém zápase," upozornil pětapadesátiletý trenér.

Plzni bude příští čtvrtek v odvetě chybět kapitán a stoper Roman Hubník, jenž bude stát za třetí žlutou kartu v soutěži. Po zranění Lukáše Hejdy tak bude jediným stoperem k dispozici Pernica. "Samozřejmě se teď dostáváme trošku do složité situace. V prvním zápase v lize se nám střednědobě zranil Hejda, který nebude k dispozici nějaké tři týdny. Ale ve svém středu máme hráče, kteří ten post dokážou uhrát, a budeme se s tím muset vyrovnat," uvedl Vrba.