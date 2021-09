Vrba doufá, že fotbalisté Sparty bod z Kodaně potvrdí doma s Rangers

Kodaň - Trenér fotbalistů Sparty Pavel Vrba byl s bezbrankovou remízou na hřišti úřadujícího dánského mistra Bröndby Kodaň v úvodním duelu skupiny Evropské ligy spokojený. Doufá, že Pražané získaný bod potvrdí za dva týdny v domácím utkání se skotským šampionem Glasgow Rangers.

"První zápasy jsou důležité v tom, jak si to rozjedete. Chtěli jsme tady získat body a získali jsme jen jeden. Za druhý poločas jsme možná zklamaní, že jsme nezískali tři. Na druhou stranu jsme spokojení, že jsme získali bod a rozjeli jsme tu soutěž tak, že s Rangers budeme hrát zápas, který pro nás bude hodně důležitý. Doufám, že v domácím prostředí potvrdíme bod z tohoto zápasu. Byl by to velice dobrý vstup do Evropské ligy," řekl Vrba na tiskové konferenci. Skotský tým v souběžně hraném utkání podlehl doma Lyonu 0:2.

Do zápasu v Kodani nezasáhl uzdravený záložník Bořek Dočkal, přestože byl na lavičce. "Bořek absolvoval dva tréninky po dlouhodobém zranění, nechtěli jsme riskovat. To se nám vymstilo s mladým Krejčím, který si obnovil zranění a bude čtyři týdny chybět. U Bořka jsme se domluvili, že bude na lavičce. Chtěl být s týmem. Připraven bude až na (nedělní) ligové utkání (s Jabloncem)," uvedl Vrba.

Naopak poprvé v sezoně se v sestavě sparťanského "áčka" objevil stoper Ondřej Čelůstka. "O víkendu hrál za 'béčko' mistrovské utkání, to zvládl velice dobře. Zdravotně už je v pořádku, na základě toho nastoupil v dnešním zápase. Panák by stejně nenastoupil, protože má zdravotní problémy se zády," prohlásil Vrba.

S výkonem Sparty proti Bröndby byl sedmapadesátiletý rodák z Přerova poměrně spokojený. "Nemyslím si, že jsme ztráceli hodně balonů. Naopak ve druhém poločase jsme spoustu balonů hráli dobře dopředu a měli jsme i šance. Měli jsme standardní situace, v závěru i gólovou příležitost. Měli jsme situace, z nichž jsme mohli jít do brejku. Nemyslím si, že by všechno bylo špatně," řekl někdejší kouč Plzně, Žiliny, Machačkaly, Ludogorce Razgrad nebo české reprezentace.