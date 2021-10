Vrba byl vyhlášen nejlepším českým fotbalovým trenérem desetiletí

Praha - Pavel Vrba byl vyhlášen nejlepším českým trenérem uplynulého desetiletí. Současný kouč Sparty, který posbíral největší úspěchy s Plzní, v anketě Unie českých fotbalových trenérů (UČFT) zvítězil před Jindřichem Trpišovským, jenž vede mistrovskou Slavií. Třetí skončil bývalý kouč reprezentační jednadvacítky či Sparty Vítězslav Lavička, čtvrtý současný trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý a pátý plzeňský Michal Bílek. Výsledky byly vyhlášeny při workshopu UČFT a Fotbalové asociace ČR v Praze.

"Jsem za takové ocenění samozřejmě velmi rád. Teď to mám hlavně tak, že vzpomínám na krásné předchozí roky, které jsem ve fotbale zažil. Spousta skvělých zážitků a zajímavých utkání a hráčů. Bylo to úžasných 10 let," řekl novinářům Vrba.

Vrba navázal na legendárního Karla Brücknera, který anketu ovládl za roky 2001 až 2010. Stejně jako předešlý vítěz je známý především jako průkopník ofenzivního a kombinačního fotbalu. Když Vrba na podzim 2008 převzal Plzeň, začal s ní hrát na tu dobu v nejvyšší soutěži nezvykle útočným stylem. S Viktorií následně během mimořádně úspěšné éry při dvou angažmá na západě Čech získal tři ligové tituly a třikrát si s ní zahrál skupinu Ligy mistrů.

"Jestli jsem průkopník útočného fotbalu v české lize, to bych si netroufl říct. Jsem ovlivněný hlavně tím, že jsem se mohl posouvat postupnými kroky od těch nejmladších, od přípravky. Už v mládeži Baníku to bylo vždy postavené na tom, že jsme chtěli dominovat, hrát ofenzivně. To mě hodně ovlivnilo. Do české ligy jsem pak vstoupil ze Žiliny, jejíž majitel chtěl dominovat a střílet hodně branek. Tam jsem se přesvědčil, že to může fungovat i v dospělém fotbale. Tím, čím jsem uspěl na Slovensku, jsem chtěl uspět i tady," řekl Vrba, který trenérskou kariéru začal v Ostravě.

"Česká liga byla v minulosti snad nejdefenzivnější na světě. Pak přišel Pavel s něčím, co mi strašně imponovalo. Byl jsem schopný se dívat na zápasy Plzně desetkrát za sebou, říkal jsem si, jak je možné, že pravý bek je tak nahoře. Imponovalo mi, že český tým je schopen evropského soupeře v některých parametrech předčít," ocenil Vrbu Trpišovský.

Ligový titul získal Vrba coby hlavní trenér také na Slovensku s Žilinou a v Bulharsku s Ludogorcem Razgrad. V letech 2014 až 2016 vedl českou reprezentaci. Sedmapadesátiletý trenér v únoru převzal Spartu a aktuálně s ní figuruje na druhém místě ligové tabulky za vedoucí Plzní.

"Chceme hrát samozřejmě nahoře a jako trenér Sparty musím říci, že bychom chtěli tu úspěšnou šňůru Slavie ukončit. Chceme se dostat před ně, ale i před všechny další soupeře," dodal Vrba.