Vražedkyně Janáková půjde před soud po falešném obvinění dozorce

Vražedkyně Petra Janáková (uprostřed) odchází 24. října 2019 od Okresního soudu v Opavě, který rozhodoval o jejím vzetí do vazby. Policie zatkla Janákovou, která byla letos v červnu propuštěna z vězení kvůli těhotenství, 22. října 2019 v Lomnici nad Popelkou na Semilsku. Policie ženu obvinila z trestného činu křivého obvinění. Janáková byla odsouzena k 30 letům vězení za zastřelení sběratele v roce 2017.

Vražedkyně Petra Janáková (uprostřed) odchází 24. října 2019 od Okresního soudu v Opavě, který rozhodoval o jejím vzetí do vazby. Policie zatkla Janákovou, která byla letos v červnu propuštěna z vězení kvůli těhotenství, 22. října 2019 v Lomnici nad Popelkou na Semilsku. Policie ženu obvinila z trestného činu křivého obvinění. Janáková byla odsouzena k 30 letům vězení za zastřelení sběratele v roce 2017. ČTK/Ožana Jaroslav

Opava - Petra Janáková, nyní Nová, odsouzená na 30 let za vraždu sběratele, v březnu opět stane před soudem. Tentokrát před senátem Okresního soudu v Opavě. Důvodem je křivé obvinění dozorce ze znásilnění. Janáková ve vězení otěhotněla, díku tomu byla dočasně propuštěna, aby porodila. Nyní je opět ve vazbě. ČTK o hlavním líčení dnes informoval opavský státní zástupce Michal Koflák.

"Hlavní líčení je nařízeno na 17. března od 08:00," uvedl žalobce. Potvrdil, že soud se bude zabývat křivým obviněním ze znásilnění.

Janáková, která si loni změnila jméno na Nová, si odpykávala 30 let vězení za vraždu z roku 2017. V těhotenství byla dočasně propuštěna, dítě se jí narodilo koncem srpna. Tvrdila, že ji ve věznici v Opavě znásilnili dozorci, což se nepotvrdilo. Policie ji zadržela, obvinila a prosazovala vzetí do vazby. Soud jim vyhověl, dospěl k názoru, že by se mohla trestnímu stíhání vyhýbat. O dítě se stará babička.

Za mřížemi má Janáková strávit ještě 28 let. Trest měla přerušený do jednoho roku věku dítěte. Po propuštění z vězení Janáková podle médií žila v Jilemnici na Semilsku a později ve Vrchlabí na Trutnovsku. Na svobodě si také nechala změnit příjmení z Janáková na Nová.

Mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová dříve pro ČTK uvedla, že "nastavená bezpečnostní pravidla VS ČR pohlavní styk příslušníka s vězněnou osobou neumožňují". Vyloučila, také možnost pohlavního styku mezi vězni. Připustila ale, že by si vězni mohli nějakým způsobem sperma předat. V minulosti byl zaznamenán například pokus o předání spermatu v propisovací tužce. Další metodou je tzv. koňování, tedy posílání věcí po provázcích mezi okny.

Na vraždě sběratele se kromě Janákové podílel 31. července 2017 i její tehdejší manžel Jaroslav Janák. Sběratele mincí a známek z Prahy vylákal pár pod záminkou obchodu na schůzku a Janáková ho při společné jízdě autem poblíž Lázní Bělohrad na Jičínsku střelila zezadu do hlavy. Janák pak tělo odtáhl do kukuřičného pole a muži sebral telefon, doklady a 34.000 korun.

Manželé Janákovi se také dvakrát neúspěšně pokusili zavraždit svého zaměstnance z herny v Nové Pace. Navedl je k tomu Martin Herzán, který uzavřel se zamýšlenou obětí životní pojistku a s Janákem se domluvil, že se o peníze vyplacené pojišťovnou rozdělí. Herzán si za návod k vraždě odpyká osm let. Janákovi podle soudů připravovali i další dvě loupežné vraždy sběratelů. Janák, který se přiznal při policejních výsleších a usvědčil i svou tehdejší ženu a Herzána, dostal trest 28 let.