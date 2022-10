Vraždu učitele v Michli žák podle obžaloby plánoval, hrozí mu 20 let vězení

U vchodu do učiliště v Ohradní ulici v pražské Michli vzniklo pietní místo, kde lidé svíčkami a květinami připomínají památku zabitého pedagoga. V případu útoku na učitele bylo zahájeno trestní řízení. Snímek je z 1. dubna 2022.

U vchodu do učiliště v Ohradní ulici v pražské Michli vzniklo pietní místo, kde lidé svíčkami a květinami připomínají památku zabitého pedagoga. V případu útoku na učitele bylo zahájeno trestní řízení. Snímek je z 1. dubna 2022. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Mladík, který je stíhán kvůli zabití učitele středního odborného učiliště v pražské Michli, vraždu podle vyšetřovatelů plánoval. Nejprve chtěl svou oběť upálit, pak se ale rozhodl, že ho usmrtí mačetou. Uvádí to obžaloba, kterou má ČTK k dispozici. Muži, kterému bylo v době činu 19 let, hrozí až dvacetileté vězení.

Mladík učitele zavraždil 31. března dopoledne, učitel ho podle obžaloby o den dříve oznámkoval nedostatečnou v předmětu sdělovací technika. "V důsledku toho a kvůli jejich dlouhodobě špatnému vztahu, který u něj vygradoval pocitem křivdy a frustrace z uvedeného hodnocení, jež vnímal jako nespravedlivé, obviněný již téhož dne začal přemýšlet nad tím, že učitele usmrtí," popisuje obžaloba.

Žák chtěl původně podle spisu učitele upálit, téhož dne si v internetovém obchodě objednal zapalovač a benzin. Když mu ale jeho matka 31. března ráno řekla, že pokud se nenajde jiné řešení, bude muset kvůli studijním neúspěchům změnit školu, rozhodl se mladík podle obžaloby situaci vyřešit hned.

Obžalovaný proto podle vyšetřovatelů předstíral, že jde na procházku, vzal si s sebou 60 centimetrů dlouhou mačetu, nůž a rukavice. Podle obžaloby přišel do školy v Ohradní ulici, kde se schoval na toaletách a a čekal, až učitel vejde do svého kabinetu. Tam ho mladík napadl, zasadil mu několik ran do hlavy, krku a zad. Lékaři už napadenému nemohli pomoct.

Mladík podle žalobce zbraň v kabinetu nechal. V přízemí vyskočil z okna školy, hlavní vchod by mu totiž musel otevřít vrátný. "Odjel na vlakové nádraží Kačerov a odtud vlakem na Zbraslav, kde vystoupil a k Vltavě si šel vyčistit krvavé stopy z nohavic, odkud pak volal svým rodičům a předstíral, že neví, co se ve škole stalo," popisuje obžaloba. Muž tvrdil, že je na cyklostezce u Vltavy, kde ho našel jeho dědeček. Mladíka pak zadržela policie.

Zavražděný muž vyučoval přes 30 let, v práci pokračoval i v důchodovém věku. Ředitel školy na webu učiliště po útoku uvedl, že s žákem nikdy nebyly problémy. Mladík o rok dříve dostal ředitelskou pochvalu za docházku a vzorné studijní výsledky.