Vraždou na faře v Chudobíně se musí podruhé zabývat Nejvyšší soud

Brno - Vleklou kauzou vraždy muže na faře v Chudobíně na Olomoucku se musí podruhé zabývat Nejvyšší soud. Miroslav Vepřek, jenž si má odpykat 17 let ve vězení, podal dovolání. K nejvyšší instanci dorazilo v první polovině dubna, zjistila ČTK z justiční databáze. Rozhodnutí by mělo s ohledem na průměrnou délku řízení v trestním kolegiu padnout asi do měsíce.

Vepřek svého známého v roce 2019 bodl nožem a poté ubil pohrabáčem. Případ v posledních letech zaměstnal soudy všech instancí, spornou otázkou byla právní kvalifikace.

Krajský soud nejprve Vepřekovi uložil za zabití 9,5 roku vězení, poukazoval na to, že se zpočátku sám bránil útoku. Vrchní soud ale kvalifikaci změnil na vraždu a trest zvýšil na 17,5 roku. Případ vrátil na počátek Nejvyšší soud kvůli nedostatečnému objasnění činu a dalšímu zvážení všech okolností.

Krajský soud poté znovu prosazoval kvalifikaci činu jako zabití, Vrchní soud v Olomouci ale trval na vraždě, protože Vepřek překročil meze nutné obrany a pokračoval v útoku i proti bezvládné oběti.

"Jde o trestný čin vraždy spáchané zvlášť surovým způsobem, poškozený byl ubit železnou tyčí, došlo k rozsáhlé devastaci lebky, nebyla žádná šance, že by poškozený takový masivní, brutální útok přežil,“ uvedl loni v listopadu soudce odvolacího soudu Vladislav Šlapák. Řekl, že trest je v rámci sazby od 15 do 20 let přiměřený okolnostem.

Tragédie se stala v dubnu 2019 v budově farního úřadu, církev však objekt delší dobu neužívala. Zavražděný muž na faře v minulosti bydlel, uvedla policie. Vraždě předcházela vzájemná potyčka.