Plzeň - Velkou odolnost prokázali třinečtí hokejisté návratem do semifinálové série, který se jim povedl zásluhou dvou úspěšných vystoupení na západě Čech. Výraznou měrou jim k tomu dnes pomohl i přes tři inkasované branky skvělým výkonem Šimon Hrubec. Po utkání neskrýval sedmadvacetiletý reprezentační gólman nejen fyzickou únavu, ale především psychickou.

"Bylo strašně náročné se vrátit do série. Zaprvé se musím podívat do zrcadla, jak vypadám. Podle mě budu šedivý jako pan Richter (bývalý hokejista a televizní expert Pavel Richter), protože jsou to nervy drásající zápasy do poslední vteřiny," ulevil si se smíchem Hrubec, jenž dnes spoluhráčům pomohl 27 úspěšnými zákroky.

Oceláři si během střelecky divoké prostřední části vypracovali dvougólový náskok. "Bylo by strašné, kdybychom dneska prohráli. Mrzelo by nás ztratit takové vedení, které jsme si udělali. Nakonec bylo důležité hrát až do poslední vteřiny," narážel Hrubec na těsné vítězství 4:3.

Přes vyrovnaný stav semifinále je nyní před pátým pokračováním série na domácím ledě na koni tým Ocelářů. "Ty poslední dva venkovní zápasy jsme hráli skvěle. Doma tomu předtím něco chybělo. Nebyla tam taková jiskra. Podobnou a tvrdou hru chceme na Plzeň praktikovat. S tímhle nasazením do toho půjdeme i příště," ujistil vimperský rodák Hrubec.

"Musí nás opět zdobit bojovnost, nasazení a pokora. V našem týmu je neskutečná síla a vůle. Když nám to nebude chybět, tak doma ten extrémně důležitý pátý zápas zvládneme," dodal s výhledem ke čtvrtečnímu utkání Hrubec, jenž spoléhá na podporu fanoušků ve Werk Areně.

"Musíme dvě výhry z Plzně potvrdit doma a udržet si výhodu domácího prostředí, abychom si vytvořili mečbol. To už by byla výhoda. Těším se na naše diváky. Už dnes tady byli skvělí. Budou nás hnát dopředu," věřil Hrubec ve výhodu domácího ledu, přestože v tomto semifinále zatím vítězí výhradně tým v pozici hosta.

Podobně situaci i přes neúprosnou statistiku vidí útočník Erik Hrňa. "Teď se to zlomí a vyhrajeme i doma," prohlásil odhodlaně střelec dnešního třetího gólu, k němuž navíc přidal i dvě asistence.

"Dnešní zápas mi vyšel, ale třeba včera jsem se ve třetím utkání moc dobře necítil. Je to ale play off, o jedince tady vůbec nejde. Musíme bojovat jeden za všechny a všichni za jednoho," prohlásil skromně třicetiletý střelec Hrňa.

Přes nepříznivý stav 0:2 po začátku bitvy pod Javorovým nesložili Oceláři v boji o finále zbraně. "Nám nic jiného nezbývalo. V kabině byla nálada pořád stejná, byli jsme pozitivně naladění a předvedli jsme to i na ledě," řekl Hrňa.

"Vyrovnali jsme sérii a jedeme domů spokojení. Nesmíme ale usnout na vavřínech a musíme zvládnout dobře čtvrteční utkání. I dnes to po snížení Plzně na 3:4 bylo terno až do konce," varoval Hrňa před přílišnou euforií.