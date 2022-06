Vrátí se General Motors do Evropy?

Americký automobilový koncern General Motors údaně, podle informací Automotive News, uvažuje o svém oficiálním návratu na evropský kontinent.

Momentálně tato automobilka nemá v Evropě prakticky žádné aktivity. Dlouhodobě zde sice byla přítomna zejména díky vlastnictví značek Opel a Vauxhall, ty však před pěti lety prodala francouzské alianci PSA (nynější koncern Stellantis).

V evropské specifikaci se poté v poměrně nízkých počtech a jen na některých trzích prodávaly dva modely – Chevrolet Corvette a Cadillac XT4.

Nyní prý připadá v úvahu dovoz plně elektrických vozidel. Konkrétně by se mělo jednat o GMC Hummer EV a Cadillac Lyriq. Zatímco v případě druhého jmenovaného vozu by nejspíše nenastaly žádné legislativní ani technické problémy, jiné je to s Hummerem.

Toto auto je totiž na evropské poměry obrovské. Karosářská verze pick-up měří přes pět a půl metru, varianta SUV je pak o půl metru kratší.

Problémem je také velká hmotnost. Auto váží 4,1 tuny, což znamená, že evropští řidiči by za jeho volant nemohli usedat s běžným řidičským oprávněním pro osobní vozy. Ty jsou totiž limitovány hmotnostním limitem 3,5 tuny.

Je tedy pravděpodobnější, že prvním do Evropy dováženým novodobým elektromobilem do Evropy by mohl být Cadillac Lyriq. Toto SUV je sice také pět metrů dlouhé, ale jeho šířka a výška už více odpovídá zvyklostem na našem kontinentu. Lyriq by se tak mohl stát konkurencí pro již prodávanou Teslu Model Y, ale také podobně velkým elektromobilům prémiových značek Audi, BMW či Mercedes-Benz.

