Vraštilovi se Šimánkem posun závodů na OH nevadí, chtějí jen férové podmínky

Tokio - Až do středy si budou muset počkat čeští veslaři Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek na své druhé vystoupení na olympijských hrách a boj o postup do finále. Nepřízeň počasí totiž přinutila organizátory her změnit program a zrušit dnešní a úterní závody, což se dotklo i kategorie dvojskifu lehkých vah.

"Komplikace to pro nás není. Jen si přejeme, aby byly podmínky stejné pro všechny. Aby to byly fér závody. Klidně těžké, ve vlnách, ale fér. Snad udělají správné rozhodnutí," napsal Vraštil ČTK. Podle původních plánů je mělo čekat semifinále v úterý, takže jejich závodní pauza se výrazně neprodlouží.

Na kanále Sea Forest Waterway se dnes a v úterý nezávodí kvůli silnému větru, v oblasti by dokonce mohl být tajfun. Čeští veslaři tak byli připraveni na možnost, že se na vodu vůbec nedostanou a budou trénovat jen na trenažérech. "Může se to stát, ale budou to mít všichni stejné. Věřím, že se s tím popereme," podotkl osmatřicetiletý veslař.

Vraštil se Šimánkem postoupili do semifinále hned z úvodní rozjížďky, ve které obsadili druhé místo, když nestačili jen na úřadující mistry světa a Evropy Fintana McCarthyho a Paula O'Donovana z Irska. "Je to takový bonus, Doufali jsme, že se to povede a budeme mít o závod méně. Ukázalo se, že na to máme. Teď se budeme snažit vybojovat finále A," řekl Šimánek České televizi s tím, že taktika bude jednoduchá. "My máme pořád stejnou. Jedeme naplno od začátku do konce. Naše závody jsou vyrovnané, moc se tam taktizovat nedá," pousmál se pětadvacetiletý veslař.