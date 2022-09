Vraštil se Šimánkem vstoupili do domácího MS druhým místem

Račice (Litoměřicko) - Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek obsadil v úvodní rozjížďce na mistrovství světa v Račicích druhé místo a bezpečně postoupil do čtvrtfinále. Ze třetí pozice postoupil do čtvrtfinále i dvojskif Jan Cincibuch, Jakub Podrazil. Další tři české posádky, které se představily v programu prvního dne domácího šampionátu, čekají v pondělí opravy.

Vraštil se Šimánkem nestačili v prvním startu v Račicích pouze na aktuálně nejlepší světový dvojskif lehkých vah Fintana McCarthyho a Paula O'Donovana. Češi ještě v polovině trati vedli, poté je ale úřadující olympijští vítězové, mistři světa a Evropy předjeli a jistě si dojeli pro očekávané vítězství. Vraštil se Šimánkem za nimi zaostali o necelé dvě sekundy.

"Jsme strašně spokojeni, jelo se nám fantasticky. Potvrzuje se to, co jsme říkali už před mistrovstvím, že naše forma je dobrá. Jízdu jsme zvládli i v náročných podmínkách a velkých vlnách," řekl Vraštil České televizi.

Čtvrtá posádka z loňských olympijských her v Tokiu ale dnešní výsledek a vcelku vyrovnaný souboj s McCarthym a O'Donovanem nepřeceňuje. "V rozjížďce si každý hlídá svoje a těžko se odhaduje, co to znamená. Je ale fajn, že jsme s nimi jeli celou dobu a je to dobrý předpoklad na hezký výsledek ve finále," uvedl Šimánek.

Bez problémů postoupili do čtvrtfinále i Cincibuch s Podrazilem, kteří v rozjížďce také narazili na hlavní adepty na zlato. A bratři Martin a Valent Sinkovičové z Chorvatska jejich rozjížďku suverénně vyhráli. Druzí poté dojeli Rumuni Andrej Cornea a Cristian Cojocaru.

"Náš první závod byl jako vždy trošku rozporuplný. Alespoň ale víme, co musíme zlepšit. V další jízdě se musíme trochu srovnat a zrychlit. Rumuni jsou na naši úrovni a měli bychom s nimi jet vyrovnaně," řekl Podrazil ČT. "Splnili jsme úkol v podobě postupu do čtvrtfinále, Rumuny jsme ale na posledních závodech porazili," dodal Cincibuch.

Skifařka Lenka Antošová vstoupila do MS čtvrtým místem v rozjížďce a v pondělí bude v opravách bojovat o start v semifinále. Opravy v pondělí čekají i skifaře Jana Potůčka, který byl v rozjížďce pátý a dvojku bez kormidelníka Jan Chládek, Adam Kulhánek, kteří skončili čtvrtí.

Skifařky dnes bojovaly jen o jedno postupové místo do semifinále, které si v rozjížďce s účastní Antošové zajistila zkušená Emma Twiggová z Nového Zélandu. Olympijská vítězka z Tokia vyhrála stylem start - cíl. Antošová se až do poloviny závodu držela na druhém místě, poté ji ale předjela nejprve Britka Hannah Scottová a následně i Desislava Angelová z Bulharska.

Skifaři usilovali o tři postupová místa do čtvrtfinále, Potůček podle očekávání do bojů o přední umístění nezasáhl. Za třetím Piotrem Plominským z Polska zaostal o více než dvacet sekund. Chládek s Kulhánkem mohli v případě umístění do druhého místa postoupit do semifinále, podle očekávání ale na nejlepší nestačili.