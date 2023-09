Vraštil se Šimánkem skončili na veslařském MS stejně jako v Tokiu čtvrtí

Bělehrad - Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek obsadil na mistrovství světa ve veslování v Bělehradě čtvrté místo a zopakoval tak výsledek z olympijských her v Tokiu 2021. Na loňském šampionátu v Račicích skončili svěřenci trenéra Michala Vabrouška pátí. Vyhráli favorizovaní Irové Paul O'Donovan a Fintan McCarthy, kteří tak k olympijskému triumfu přidali třetí zlato z mistrovství světa.

Vraštil se Šimánkem si zároveň postupem do finále v Srbsku zajistili postup na olympijské hry v Paříži 2024. Dnes je doplnila i dvojka bez kormidelnice Pavlína Flamíková, Radka Novotníková. Svěřenkyně trenéra Tomáše Kacovského obsadily v dnešním finále B páté místo, poslední postupové na vrcholnou akci příští sezony.

Veslaři pražské Dukly se po startu drželi na druhém místě za Švýcary Janem Schaeublem a Raphaelem Irelandem. Poté je ale předjeli Irové i italská dvojice Stefano Oppo, Gabriel Soares. Od medaile nakonec Vraštila se Šimánkem dělily více než tři sekundy.

Flamíková s Novotníkovou se od prvního mezičasu na 500 metrech držely na čtvrté pozici, v závěrečné části dvoukilometrové tratě je ale předstihly nakonec vítězné Britky Emily Fordová, Esme Boothová i Kamile Kralikaiteová a Ieva Adomavičiuteová z Litvy. Češky ale zároveň předjely Italky Alici Codatovou a Aishu Rocekovou, které zcela odpadly, a mohly tak slavit postup do Paříže.

"Byly to obrovské nervy a úplná skála mi upadla ze srdce," radovala se po závodě Novotníková. "Člověk nevěděl, jak vypálí ostatní posádky, protože všichni šli na start se stejným cílem jako my. Teď je to úplně fantastické," řekla osmadvacetiletá veslařka ČTK a Právu.

Češky dobře věděly, že k postupu do Paříže nesmí skončit poslední. "Když jsem při projetí cílem viděla, že jedna posádka je za mnou, tak jsem málem začala brečet ještě dříve, než jsem tam byla," pousmála se Flamíková. "Hrozně se mi ulevilo a zároveň to šíleně bolelo. Říkala jsem si, jo, už je to za mnou a letos už to takhle hrozné nikdy nebude. Byla jsem strašně ráda, i kvůli trenérovi, který na tom má strašně velký podíl. Zvládli jsme to," uvedla Flamíková.

Poslední vystoupení v Srbsku už mají za sebou dvojka bez kormidelníka Lukáš Helešic, Tomáš Šišma a párová čtyřka Filip Zima, Jan Potůček, Marek Diblík a Dalibor Neděla. Helešic s Šišmou byli čtvrtí ve finále D, párová čtyřka obsadila stejnou pozici ve finále C.