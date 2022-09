Vraštil se Šimánkem pokračují v Račicích ve skvělých výkonech, jsou ve finále MS

Račice (Litoměřicko) - Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek suverénně ovládl semifinálovou jízdu na mistrovství světa ve veslování v Račicích a postoupil do sobotního finále. Aktuálně nejlepší česká posádka porazila druhé Italy Pietra Rutu a Stefana Oppa o více než sekundu a potvrdila dobrou formu z předešlých jízd.

Vraštil se Šimánkem dnes v Račicích zopakovali vítězství ze čtvrtfinále a opět dokázali porazit Italy, třetí posádku z olympijských her v Tokiu a obhájce stříbra z předešlého MS. Svěřence trenéra Michala Vabrouška v domácím prostředí zatím předčil jen v úvodní rozjížďce aktuálně nejlepší dvojskif lehkých vah Fintan McCarthy, Paul O'Donovan z Irska.

"Ani pořádně nevím, co bych k tomu řekl. My jsme vždy byli spíše na pomezí béčka a áčka, strašně moc jsme se snažili do áčka dostat a dost často nám to uteklo o fous nebo jsme na to prostě neměli. Teprve loni se nám začalo dařit. Uspěli jsme v olympijské kvalifikaci, na Evropě i na olympiádě. A teď se nám podařilo vše načasovat. Skládačka do sebe zapadla," řekl spokojený Vraštil.

Česká dvojice společně postoupila do finále olympijské disciplíny na MS poprvé. "A teď si to chceme maximálně užít. Ať to stojí za to," podotkl veslař, jenž v říjnu oslaví 40. narozeniny.

V sobotu budou Vraštil se Šimánkem bojovat o první českou medaili od MS 2018, kdy byl skifař Ondřej Synek stříbrný. "Jako favoriti se ale furt necítíme. Jsou tady Italové, Irové. Největší špičky v našem sportu. Když jsem vedle nich, tak se úplně necítím jako rovnocenný partner. Cítím ale, že to může klapnout," uvedl Šimánek, podle něhož jsou medailovými aspiranty i Švýcaři Jan Schäuble a Raphael Ireland.

Čtvrté místo v semifinále obsadily Pavlína Flamíková a Radka Novotníková na dvojce bez kormidelníka a v sobotu je čeká startu ve finále B.

Flamíková s Novotníkovou dlouho držely třetí postupové místo, ještě v polovině trati měly náskok téměř sekundu na Chorvatky Josipu a Ivanu Jurkovičovy. Na metě 500 metrů už s nimi ale o setinu sekundy prohrávaly a nakonec za přemožitelkami z rozjížďky zaostaly o téměř tři sekundy.

"Myslím si, že to z naší strany byl dobrý závod. Daly jsme do toho úplně všechno a na konci jsem byla úplně tuhá," řekla Novotníková. "Je mi líto, že jsme nepostoupily, ale zklamaná nejsem. Daly jsme tam všechno, co jsme mohly," doplnila Flamíková.

Start ve finále B a postup mezi dvanáct nejlepších posádek v disciplíně je podle Češek dobrý základ do příští sezony, kdy chtějí na světovém šampionátu bojovat o kvalifikaci na olympijské hry 2024 v Paříži. "Tam to bude důležité. Víme, na čem pracovat. Tohle byl jen jeden krok na cestě," podotkla sedmadvacetiletá Novotníková.