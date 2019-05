Vránu čeká reprezentační debut rovnou na mistrovství světa

Bratislava - Třiadvacetiletý útočník Jakub Vrána dnes večer v utkání se Švédy prožije premiéru v reprezentačním dresu, a to rovnou na mistrovství světa. V zámořské kariéře přitom již s Washingtonem vyhrál Stanley Cup. A právě bitvy, které prožil s Capitals, mu pomáhají před debutem v Bratislavě.

Úplně klidného ale odchovance pražských Letňan první start v národních barvách nenechává. "Hrál jsem hodně v juniorských reprezentacích, třikrát na osmnáctkách, třikrát na dvacítkách. Ale v chlapském nároďáku jsem si ještě nezahrál. Takže lehká nervozita tam je, to je jasný. Ale na druhou stranu - už jsem hrál hodně velkých zápasů a vím, jak s tím naložit," ujistil Vrána v rozhovoru s novináři.

Očekává, že nervozitu setřese hned s prvním střídáním. "Jsem úplně v klidu, chci se hokejem bavit, ale zároveň předvést co nejlepší výkon. A pomoct maximálně týmu, proto jsem tady. Co jsem sledoval kluky poslední roky, přes čtvrtfinále se nedostali. Ale zase nechceme koukat na to, co bude za několik dní, teď je důležitý první zápas," zdůraznil Vrána.

Před šampionátem nestihl ani jedno přípravné utkání, v němž by si premiéru odbyl, přestože Washington vypadl hned v 1. kole play off. "Situace mi to nedopřála. Musel jsem ještě něco řešit s Capitals a přijel jsem celkem pozdě. Měl jsem i menší zranění z play off, musel jsem se dát do kupy, teď už je to dobré. Takže jsem zatím nehrál. Měl jsem ale pár kondičních tréninků, takže se cítím dobře. I při tréninku člověk trénuje zápasové situace. Připravím se, jak to nejlíp půjde," řekl Vrána.

Přechod na širší led z úzkých zámořských kluzišť mu problémy nedělá. "Na velkém kluzišti jsem dřív hrál hodně," připomněl Vrána své působení ve švédském Linköpingu. "Je to menší změna, ale pořád je to hokej. Nemůžu říct, jaký je to rozdíl. Odehraju co nejlepší zápas, co budu moct. Jsem připravený hrát a naplno bruslit. Uvidíme," uvedl Vrána.

V útoku se představí s Janem Kovářem na pozici centra a kanonýrem Dominikem Kubalíkem na druhém křídle. "Zatím jsou ty pocity velice pozitivní. S Kovym jsem nikdy nehrál, nebo jsem ho hrát neviděl. Ale z tréninků poznám, že je to hrozně šikovný hráč. Je dobrý na puku, má výborné přihrávky, což se ke mně může hodit, já jsem spíše střelec. Takže chemie mezi námi může být. Budeme připravení," ujistil Vrána.

Výběr Švédska složený takřka jen z hráčů NHL dobře zná. "Hrál jsme skoro proti všem. Je to hodně kvalitní tým. Ale my jsme taky kvalitní. Je to jedno, jestli hrajeme proti Švédům, nebo proti Itálii. My se připravíme na všechny soupeře stejně, bereme je s pokorou. Na tomhle turnaji jsou všichni silní a vyrovnaní," prohlásil Vrána.

Švédové budou na turnaji v Bratislavě a Košicích útočit na zlatý hattrick. Poslednímu týmu, jemuž se podařilo na něj dosáhnout, byli čeští hokejisté v letech 1999 až 2001. "Dobře vím, že jsme vyhráli třikrát za sebou. A teď naposledy dvakrát vyhráli Švédové. Co k tomu dodat. Snad jen 'good luck'," vzkázal Vrána s úsměvem dnešním soupeřům.