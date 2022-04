Vránovy dvě trefy Detroitu nestačily, skórovali i Zacha a Hertl

Utkání NHL Dallas - New Jersey. Hokejista Pavel Zacha (uprostřed) z New Jersey Devils se raduje z gólu. Zleva mu gratulují spoluhráči Damon Severson, Ryan Graves, Janne Kuokkanen a Jesper Boqvist.

New York - Hokejový útočník Jakub Vrána vstřelil v NHL dvě branky Detroitu při prohře s Columbusem 4:5 v prodloužení a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. V dresu vítězů si připsal Jakub Voráček jednu přihrávku. Pavel Zacha zpečetil gólem výhru New Jersey 3:1 v Dallasu. Naopak branka Tomáše Hertla nestačila San Jose, který podlehl ve Vancouveru 2:4.

Andrej Šustr pomohl dvěma asistencemi a Dominik Simon jednou přihrávkou k výhře Anaheimu 5:3 ve Filadelfii. Český obránce tím zdvojnásobil počet bodů v této sezoně, má aktuálně bilanci 1+3. Karel Vejmelka inkasoval šestkrát z 39 střel při prohře Arizony 1:6 ve Vegas.

Vrána vyrovnal na 1:1 a 4:4. Při prvním gólu zachytil u vlastní modré čáry nepřesnou přihrávku, v souboji jeden na jednoho přebruslil obránce Vladislava Gavrikova a individuální akci zakončil mezi betony Elvise Merzlikinse. Druhou branku dal v 57. minutě po vhazování. Český útočník, který po operaci ramene zasáhl do aktuální sezony až začátkem března, má na kontě už deset branek v 16 odehraných zápasech.

"Bylo by příjemné mít ho celou sezonu k dispozici. Jeho góly by se nám hodily, protože spoustu zápasů jsme ztratili těsně a on umí své šance proměňovat. Potřebujeme, aby v tom pokračoval i příští sezonu," uvedl kapitán Detroitu Dylan Larkin o Vránovi, který od loňské výměny z Washingtonu vstřelil za Red Wings 18 branek v 27 duelech. "Víme, že je to střelec, ale hrál dobře i směrem dozadu. To od něj potřebujeme, abychom vyhrávali. Poslední zápasy byl velmi dobrý," doplnil kouč Jeff Blashill.

Vránu předčil v utkání jen Jack Roslovic, který gólem v prodloužení zkompletoval hattrick. Columbus v průběhu utkání otočil skóre z 1:2 na 4:2. U vyrovnávací trefy asistoval Voráček, který pomohl spoluhráčům vybojovat za brankou puk.

Dallas vedl po dvou třetinách brankou Ryana Sutera v přesilové hře 1:0, ale New Jersey v posledním dějství třemi góly otočilo. Vyrovnal Ty Smith, rozdílovou branku vstřelil Nico Hischier v čase 58:49 a o deset sekund později zvýšil z přečíslení Zacha, který předchozích šest zápasů nebodoval. Český útočník se prosadil švihem z levého kruhu ke vzdálenější tyči a připsal si čtrnáctou trefu sezony.

Hertl vyrovnal v osmé minutě v přesilové hře z dorážky na 1:1 a zaznamenal 28. gól sezony. Zápas rozhodl Alex Chiasson, který v čase 42:07 zlomil nerozhodný stav 2:2 a San Jose už nenašlo odpověď. V obraně poražených nastoupil po více než měsíci Radim Šimek.

Philadelphia vedla už ve třetí minutě 2:0, ale Anaheim v prostřední třetině třemi góly otočil na 3:2. Šustr si připsal asistenci u druhého gólu, který dal Zach Aston-Reese tečí střely Adama Henriquea. Flyers ve 45. minutě vyrovnali trefou Ivana Provorova, ale Trevor Zegras svou druhou brankou v zápase strhl vedení na stranu Ducks. Výhru pojistil Derek Grant po české spolupráci a po křížném pasu Šustra zakončoval do odkryté branky.

Florida i s Radko Gudasem v sestavě porazila Nashville 4:1 a připsala si sedmou výhru v řadě. Český bek, který minule nehrál, zblokoval pět střel a zaznamenal nejvíc srážek ze všech (9). Po jednom střetu, kdy poslal k ledu Nicka Cousinse při přechodu do útočného pásma, jej vyzval na pěstní souboj Luke Kunin. Gudas jasně vyhrál, po pár ranách povalil soupeře na zem. Gólman poražených David Rittich sledoval zápas ze střídačky.

New York Rangers i bez Filipa Chytila, který je zraněný v horní části těla, přehrál Ottawu i díky dvěma gólům Chrise Kreidera 5:1. Díky vítězství postoupil do play off, které si zahraje poprvé od roku 2017.

Účast ve vyřazovací části si zajistilo i Toronto, které zdolalo na svém ledě Montreal 3:2. Domácí nasměroval k výhře Auston Matthews, který dostal tým dvěma góly během 27 sekund do vedení 2:0. Nejlepší střelec sezony se zlepšil na 58 branek, přičemž 50 branek vstřelil v posledních 50 zápasech. Hranici 60 gólů pokořil naposledy Steven Stamkos před deseti lety.

V souboji dvou hvězd ligy se radoval z gólu i výhry Alexandr Ovečkin, který zvítězil s Washingtonem 6:3 v Pittsburghu. Domácí Sidney Crosby vyšel naprázdno, zatímco jeho spoluhráč Jevgenij Malkin si připsal 700. přihrávku jako 57. hráč v historii soutěže. Milníku dosáhl v 976. startu. Vítek Vaněček plnil roli náhradního gólmana Capitals.

Jako brankářská dvojka figurovali v sobotním programu NHL i Pavel Francouz při výhře Colorada 2:1 po nájezdech v Edmontonu a Daniel Vladař, který se radoval z vítězství Calgary 4:1 v Seattlu. U všech čtyř branek asistoval obránce Noah Hanifin.

Výsledky NHL

Dallas - New Jersey 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Branky: 34. R. Suter - 45. T. Smith, 59. Hischier, 59. Zacha. Střely na branku: 28:23. Diváci: 18.127. Hvězdy zápasu: 1. Hischier, 2. Daws (oba New Jersey), 3. Oettinger (Dallas).

Nashville - Florida 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky: 6. Johansen - 4. Verhaeghe, 36. Lundell, 59. Huberdeau, 60. Forsling. Střely na branku: 25:25. Diváci: 17.465. Hvězdy zápasu: 1. Knight, 2. Lundell, 3. Forsling (všichni Florida).

Pittsburgh - Washington 3:6 (3:2, 0:1, 0:3)

Branky: 1. Rust, 19. Carter, 20. Boyle - 2. Johansson, 8. Orlov, 25. Ovečkin, 52. Wilson, 59. Kuzněcov, 60. Fehérváry. Střely na branku: 32:45. Diváci: 18.004. Hvězdy zápasu: 1. Wilson, 2. Kuzněcov (oba Washington), 3. Carter (Pittsburgh).

Toronto - Montreal 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Branky: 14. a 14. Matthews, 29. Tavares - 26. Edmundson, 39. Caufield. Střely na branku: 40:26. Diváci: 19.113. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Tavares, 3. Marner (všichni Toronto).

Detroit - Columbus 4:5 v prodl. (0:1, 2:1, 2:2 - 0:1)

Branky: 34. a 57. Vrána, 38. Gagner, 56. Larkin - 14., 45. a 64. Roslovic, 39. Sillinger (Voráček), 53. Danforth. Střely na branku: 38:33. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Roslovic (Columbus), 2. Vrána (Detroit), 3. Merzlikins (Columbus).

NY Rangers - Ottawa 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Branky: 30. a 58. Kreider, 13. Panarin, 27. Copp, 38. R. Strome - 3. Watson. Střely na branku: 33:22. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. Kreider, 3. Lindgren (všichni NY Rangers).

Seattle - Calgary 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Branky: 5. Kuhlman - 4. Coleman, 20. Lewis, 29. Michael Stone, 59. Toffoli. Střely na branku: 28:29. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Markström, 2. Hanifin (oba Calgary), 3. Kuhlman (Seattle).

Philadelphia - Anaheim 3:5 (2:0, 0:3, 1:2)

Branky: 2. Sanheim, 3. Attard, 44. Provorov - 35. a 52. Zegras, 24. Milano, 25. Aston-Reese (Šustr), 55. Grant (Šustr, Simon). Střely na branku: 33:34. Diváci: 17.455. Hvězdy zápasu: 1. Zegras (Anaheim), 2. Attard (Philadelphia), 3. Drysdale (Anaheim).

St. Louis - NY Islanders 6:1 (2:0, 4:1, 0:0)

Branky: 25. a 26. Faulk, 15. Leddy, 18. Tarasenko, 37. Barbašev, 40. Thomas - 39. G. Hutton. Střely na branku: 31:31. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Faulk, 2. Thomas, 3. Binnington (všichni St. Louis).

Edmonton - Colorado 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky: 46. Foegele - 55. a rozhodující sam. nájezd MacKinnon. Střely na branku: 50:34. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Koskinen (Edmonton), 2. Kuemper (Colorado), 3. Foegele (Edmonton).

Vancouver - San Jose 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Branky: 3. Dickinson, 25. Garland, 43. Chiasson, 60. L. Schenn - 8. Hertl, 39. Bonino. Střely na branku: 39:37. Diváci: 18.607. Hvězdy zápasu: 1. Chiasson (Vancouver), 2. Bonino (San Jose), 3. Horvat (Vancouver).

Vegas - Arizona 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)

Branky: 7. Whitecloud, 7. Pacioretty, 21. Dadonov, 46. McNabb, 53. Leschyshyn, 58. Eichel - 11. Hayton. Střely na branku: 39:30. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval šest gólů z 39 střel a úspěšnost zásahů měl 84,6 procenta. Diváci: 18.123. Hvězdy zápasu: 1. McNabb, 2. Lehner, 3. Leschyshyn (všichni Vegas).

Tabulky NHL

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Florida 72 51 6 15 302:214 108 2. x-Toronto 72 47 6 19 277:221 100 3. Boston 71 45 5 21 225:191 95 4. Tampa Bay 71 43 8 20 234:204 94 5. Detroit 72 28 10 34 209:277 66 6. Buffalo 73 26 11 36 203:259 63 7. Ottawa 71 26 6 39 190:232 58 8. Montreal 72 20 11 41 190:275 51

Metropolitní divize:

1. x-Carolina 72 46 8 18 238:173 100 2. x-NY Rangers 73 47 6 20 225:187 100 3. Pittsburgh 73 41 10 22 240:203 92 4. Washington 71 39 10 22 236:208 88 5. NY Islanders 71 33 9 29 195:196 75 6. Columbus 73 34 6 33 235:273 74 7. Philadelphia 72 23 11 38 188:256 57 8. New Jersey 72 25 6 41 221:269 56

Západní konference:

Centrální divize:

1. x-Colorado 72 52 6 14 275:198 110 2. St. Louis 72 42 10 20 264:207 94 3. Minnesota 70 43 6 21 257:219 92 4. Nashville 71 41 4 26 234:207 86 5. Dallas 71 40 4 27 208:213 84 6. Winnipeg 72 33 11 28 222:227 77 7. Chicago 71 24 11 36 188:249 59 8. Arizona 72 22 5 45 179:265 49

Pacifická divize:

1. Calgary 72 44 9 19 253:178 97 2. Edmonton 73 42 6 25 255:230 90 3. Los Angeles 73 38 10 25 209:208 86 4. Vegas 73 40 4 29 234:216 84 5. Vancouver 73 35 10 28 212:206 80 6. Anaheim 73 29 12 32 206:237 70 7. San Jose 71 29 9 33 186:228 67 8. Seattle 72 23 6 43 186:250 52

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.