Vrána vstřelil gól po měsíci, Vaněček vychytal další výhru

New York - Hokejový útočník Jakub Vrána skóroval v NHL přesně po měsíci a vstřelil rozdílový gól při výhře Washingtonu 4:3 v Buffalu. Gólman Capitals Vítek Vaněček přispěl k vítězství třiceti zákroky. Tomáš Hertl zpečetil trefou do prázdné branky výhru San Jose 5:2 nad Los Angeles. New York Rangers i díky přihrávce Filipa Chytil porazil v derby Islanders 4:1. Asistence Pavla Zachy nestačila New Jersey, které doma podlehlo Pittsburghu 4:6.

Vrána si v předchozích třinácti zápasech připsal jen pět asistencí a na začátku dubna se dokonce ve dvou utkáních nevešel ani do sestavy. Český útočník dal jedenáctý gól sezony v 50. minutě, v níž zvýšil z pravého kruhu střelou bez přípravy k bližší tyči na 4:2.

Buffalo snížilo třikrát na rozdíl jednoho gólu, osmdesát sekund před koncem ještě zdramatizoval duel tečí Tage Thompson. Washington už těsné vedení ale uhájil a Vaněček, který v zápase nenesl na žádném gólu vinu, zaznamenal šestnáctou výhru sezony. Mezi nováčky je v této statistice nejlepší.

San Jose položilo základ výhry v úvodní třetině, v níž po rychle inkasované brance otočilo na 3:1. Los Angeles sice ve 42. snížilo, ale domácí útočník Dylan Gambrell při vyloučení Hertla vrátil týmu z přečíslení dva na gólmana dvoubrankový náskok. Poslední slovo měl Hertl, který při powerplay Kings trefil z obranného pásma prázdnou branku a připsal si dvanáctý gól sezony.

Chytil měl ve 27. minutě prsty v prvním gólu zápasu. Český útočník sice zblízka nepřekonal Semjona Varlamova, ale z dorážky se prosadil Alexis Lafreniere. Zacha si připsal asistenci za vyhrané vhazování, po kterém otevřel Miles Wood skóre. Šlo o jediné vedení Devils v zápase. Na obratu Pittsburghu se podíleli třemi body Sidney Crosby (1+2) a Bryan Rust (2+1).

Výsledky pátečních zápasů NHL:

New Jersey - Pittsburgh 4:6 (1:2, 1:1, 2:3)

Branky: 4. a 59. Wood (na první Zacha), 26. J. Hughes, 52. J. Boqvist - 45. a 60. Rust, 10. J. McCann, 20. Dumoulin, 38. Sceviour, 51. Crosby. Střely na branku: 30:27. Diváci: 3600 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Rust (oba Pittsburgh), 3. J. Hughes (New Jersey).

NY Islanders - NY Rangers 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Branky: 35. Greene - 27. Lafreniere (Chytil), 31. Blackwell, 52. K. Miller, 59. Zibanejad. Střely na branku: 32:36. Diváci: 1400 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. K. Miller, 3. Lafreniere (všichni NY Rangers).

Buffalo - Washington 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Branky: 19. Jokiharju, 31. Mittelstadt, 59. Tage Thompson - 3. Dillon, 12. Ovečkin, 21. J. Schultz, 50. Vrána. Střely na branku: 33:33. Vítek Vaněček odchytal za Washington celý zápas, inkasoval tři branky z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 90,91 procenta. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. J. Schultz, 2. Ovečkin (oba Washington), 3. Mittelstadt (Buffalo).

St. Louis - Minnesota 9:1 (4:1, 3:0, 2:0)

Branky: 22., 25. a 51. R. O'Reilly, 7. a 16. Schwartz, 2. Sanford, 17. Blais, 29. Faulk, 58. Barbašev - 8. Parise. Střely na branku: 38:25. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. R. O'Reilly, 2. Schwartz, 3. Faulk (všichni St. Louis).

Vegas - Arizona 7:4 (4:0, 1:1, 2:3)

Branky: 9. a 50. R. Smith, 4. Marchessault, 5. Carrier, 7. Kolesar, 25. Stephenson, 60. Pacioretty - 40. Schmaltz, 43. Hunt, 44. Keller, 50. Bunting. Střely na branku: 37:26. Diváci: 3950 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. R. Smith, 2. Marchessault, 3. Stephenson (všichni Vegas).

Anaheim - Colorado 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky: 38. Ničuškin, 60. Rantanen. Střely na branku: 28:35. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Ničuškin (Colorado), 2. Gibson (Anaheim), 3. J. Johansson (Colorado).

San Jose - Los Angeles 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Branky: 9. Labanc, 14. Marleau, 18. Balcers, 57. Gambell, 59. Hertl - 3. Iafallo, 42. Anderson-Dolan. Střely na branku: 29:34. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. M. Jones, 2. Burns, 3. Balcers (všichni San Jose).

Tabulky NHL:

Centrální divize:

1. Carolina 39 27 3 9 128:94 57 2. Tampa Bay 40 27 2 11 138:101 56 3. Florida 41 26 4 11 132:111 56 4. Nashville 41 22 1 18 109:116 45 5. Chicago 41 18 5 18 114:129 41 6. Dallas 38 14 10 14 105:100 38 7. Columbus 42 15 8 19 106:137 38 8. Detroit 42 13 6 23 91:135 32

Severní divize:

1. Toronto 40 27 3 10 133:100 57 2. Edmonton 41 25 2 14 134:115 52 3. Winnipeg 40 24 3 13 129:109 51 4. Montreal 37 17 9 11 118:103 43 5. Vancouver 37 16 3 18 100:120 35 6. Calgary 40 16 3 21 103:124 35 7. Ottawa 41 13 4 24 107:153 30

Východní divize:

1. Washington 41 26 4 11 138:125 56 2. NY Islanders 41 26 4 11 122:96 56 3. Pittsburgh 41 26 2 13 141:116 54 4. Boston 37 21 6 10 106:93 48 5. NY Rangers 40 19 5 16 131:109 43 6. Philadelphia 39 18 6 15 116:141 42 7. New Jersey 39 14 6 19 101:127 34 8. Buffalo 40 9 6 25 93:141 24

Západní divize:

1. Colorado 40 27 4 9 142:95 58 2. Vegas 39 26 2 11 127:92 54 3. Minnesota 39 24 2 13 117:106 50 4. Arizona 41 19 5 17 114:129 43 5. St. Louis 40 18 6 16 116:126 42 6. San Jose 39 18 4 17 111:129 40 7. Los Angeles 39 15 6 18 106:115 36 8. Anaheim 41 12 7 22 92:133 31

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 41 69 (23+46) 2. Draisaitl (Edmonton) 41 61 (22+39) 3. P. Kane (Chicago) 41 51 (14+37) 4. Matthews (Toronto) 37 48 (28+20) 5. MacKinnon (Colorado) 36 48 (15+33) 6. Marner (Toronto) 40 48 (13+35) 7. Rantanen (Colorado) 40 47 (23+24) 8. Marchand (Boston) 35 47 (19+28) 9. Crosby (Pittsburgh) 40 47 (16+31) 10. Scheifele (Winnipeg) 40 46 (15+31) 40. Palát (Tampa Bay) 40 34 (12+22) 46. Pastrňák (Boston) 30 32 (16+16) 51. Voráček (Philadelphia) 36 32 (7+25) 63. Nečas (Carolina) 36 30 (10+20) 67. D. Kubalík (Chicago) 41 29 (14+15) 103. Hertl (San Jose) 33 25 (12+13) 105. Zacha (New Jersey) 38 25 (10+15) 116. Vrána (Washington) 38 24 (11+13) 140. Krejčí (Boston) 33 23 (2+21) 152. Hronek (Detroit) 42 22 (2+20)