Brno - Útočník Jakub Vrána z Washingtonu se těší na premiéru v české hokejové reprezentaci, ale zatím není jisté, zda ji po drobném zranění z play off stihne už na turnaji Carlson Hockey Games v Brně, nebo až příští týden na mistrovství světa v Bratislavě. Třiadvacetiletý loňský vítěz Stanleyova poháru dnes poprvé s národním týmem trénoval, ale v sobotu proti Švédsku nenastoupí.

A je možné, že se neobjeví ani v neděli v generálce proti Rusku, v které by se mohl potkat s klubovými spoluhráči Alexandrem Ovečkinem, Jevgenijem Kuzněcovem či Dmitrijem Orlovem.

"Přiletěl jsem ve středu, ve čtvrtek jsem byl poprvé v hale. Pocity jsou zatím výborné, kluci v kabině jsou skvělí. Všichni mě přijali pozitivně, jsem rád, že jsem tady," řekl Vrána novinářům.

V play off nebyl úplně fit. Po vyřazení proto musel čekat na povolení od klubu a dočkal se. "Menší zranění z play off tam je, není to ale nic, co by mě mělo zastavit. Zatím se s tím dá hrát, budeme na tom s doktory dál pracovat, abych se dostal do co nejlepší kondice," prohlásil Vrána.

Byl rád, že mu Capitals umožnili start na šampionátu. "Hned po sezoně jsem měl mítinky s vedením, musel jsem si poslechnout, co si o tom myslí oni. Já jsem jim řekl, že bych rád jel. Prostě jsme to probrali a dopadlo to takhle," popsal Vrána.

Vicemistr světa ze šampionátu do 18 let z roku 2014, který startoval na MS této věkové kategorie a pak i na dvacítkách shodně třikrát, si rozhodně nechtěl nechat ujít možnost reprezentovat i v "áčku". "Byla možnost, dostal jsem pozvání a neváhal jsem. Budu se snažit podat co nejlepší výkony," ujistil.

Kdy zasáhne poprvé do utkání, zatím neví. "Potřebuju potrénovat a dostat se do kondice," uvedl Vrána. Prý se nenechá ovlivnit možností hrát duel se sbornou proti spoluhráčům z Capitals. "Motivace by to samozřejmě byla, ale musíme teď řešit věci na správném místě. Ne podle toho, kdo proti mně hraje, nebo tak. Zatím jsme se rozhodli takhle," prohlásil Vrána, který se ruské trio nechystá ani kontaktovat. "Jsme parťáci, ale tady jsme jako soupeři. Vidím to až po mistrovství, po konci sezony."

Naděje na obhajobu Stanleyova poháru Washingtonu zhasla minulý týden ve středu, kdy Capitals prohráli v sedmém utkání 1. kola s Carolinou 3:4 ve druhém prodloužení brankou z 92. minuty.

"V sedmém zápase jsme s Carolinou neměli štěstí. Byly tam šance. V play off rozhodují maličkosti. My jsme šli do sezony s velkým sebevědomím navázat na tu minulou. V základní části to bylo celkem dobré, play off trochu zklamání. Další motivace je teďka před námi tady," řekl s myšlenkami na šampionát.

Osobně zaznamenal v ročníku zase posun. Byla to jeho druhá celá sezona v NHL a odchovanec pražských Letňan vylepšil svá maxima na 47 bodů, 24 branek a 23 asistencí z 82 utkání základní části. "Jsem rád, že dostávám důvěru od trenéra, a chci to vrátit tomu týmu," prohlásil Vrána.

Plný počet zápasů v sezoně v NHL odehrál poprvé. "Je strašně důležité být připravený, starat se dobře o tělo. Samozřejmě je to ale hukot, hrát každý zápas," řekl. Čas na ledě mu v průměru na zápas vyšplhal přes 14 minut.

"Byl jsem spokojený, od trenéra jsem cítil hodně důvěry. Hrál jsem víc než první sezonu, bylo to na dobré cestě. Potvrzoval jsem výkony. S vytížením spokojenost, kalí to vypadnutí v play off," doplnil.

Vránovi končí nováčkovský tříletý kontrakt a čekají ho jako chráněného volného hráče v létě jednání s Washingtonem. "Máme tam výbornou partu, je to skvělá organizace. Jsem tam moc spokojený. Chtěl bych tam zůstat," přál si spojit s Capitals budoucnost na dlouhou dobu.