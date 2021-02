Vrána s Vaněčkem pomohli v NHL k výhře, Zachův gól nestačil

New York - Útočník Jakub Vrána gólem a brankář Vítek Vaněček 22 zákroky pomohli v dnešním utkání NHL k výhře Washingtonu na ledě New Jersey 5:2. Mezi střelce se zapsal i domácí Pavel Zacha, který bodoval v devátém utkání za sebou. Při návratu do hry po koronavirové pauze se do statistik zapsal také Jakub Voráček z Philadelphie, jenž se podílel asistencí na vítězství Flyers 3:0 na ledě Buffala.

Capitals vedli v hale Devils po necelé čtvrthodině hry 3:0, Zacha ale v 37. minutě snížil už na rozdíl jediného gólu. Českého útočníka našel mezi kruhy Nico Hischier a třiadvacetiletý Zacha střelou švihem překonal Vaněčka, který těsně předtím přišel o hůl. Z posledních devíti zápasů má Zacha bilanci 4 góly a 7 asistencí.

V poslední třetině ale Vrána předvedl povedený brejk a i díky úspěšnému zakončení byl vyhlášen první hvězdou zápasu. V poslední minutě hosté zpečetili výsledek gólem do prázdné branky.

Voráček se vrátil do hry po dvoutýdenní a třízápasové absenci kvůli podmínkám koronavirového protokolu. Odehrál přes 16 minut a v závěru druhé třetiny rozehrál rychlou akci, na jejímž konci po dvou dlouhých přihrávkách z brejku stanovil konečné skóre Scott Laughton.

Brankář Brian Elliott vychytal druhé čisté konto v sezoně, stačilo mu k tomu 23 zásahů. To první shodou okolností zaznamenal také proti Buffalu, v lednovém duelu při výhře 3:0 chytil 40 střel.

Český gólman David Rittich předvedl 31 zákroků, na další tři střely nestačil, ale Calgary slavilo vítězství v Ottawě 6:3. Gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel švédský útočník Mikael Backlund.

Výsledky NHL

Buffalo - Philadelphia 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Branky: 15. Couturier, 35. Gostisbehere, 39. Laughton (Voráček). Střely na branku: 23:39. Bez diváků: Hvězdy zápasu: 1. Couturier, 2. Gostisbehere, 3. Laughton (všichni Philadelphia).

New Jersey - Washington 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)

Branky: 19. Hischier, 27. Zacha - 4. Hathaway, 6. Sprong, 14. Eller, 52. Vrána, 60. Dowd. Střely na branku: 24:24. Vítek Vaněček odchytal za Washington celý zápas, inkasoval dva góly z 24 střel a úspěšnost zásahů měl 91,7 procenta. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Vrána, 2. Carlson, 3. Hathaway (všichni Washington).

Ottawa - Calgary 3:6 (1:3, 1:3, 1:0)

Branky: 14. Batherson, 31. White, 50. B. Tkachuk - 4. Välimäki, 5. Backlund, 12. E. Lindholm, 25. Monahan, 30. Mangiapane, 37. M. Tkachuk. Střely na branku: 34:38. David Rittich odchytal za Calgary 59:45 minuty, inkasoval tři góly z 38 střel a úspěšnost zásahů měl 91,2 procenta. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Backlund, 2. Mangiapane, 3. M. Tkachuk (všichni Calgary).