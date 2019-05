Vrána při souboji se sbornou narazí na trio spoluhráčů z Capitals

Bratislava - Proti triu klubových spoluhráčů z Washingtonu bude stát v pondělním utkání s Ruskem na mistrovství světa útočník hokejové reprezentace Jakub Vrána. Sborná je favoritem zápasu i celého šampionátu, loňský vítěz Stanley Cupu ale věří, že český tým s ní může sehrát rovnocennou partii a uspět.

"Bude to hodně velký zápas. A proti nám bude stát hodně talentovaný tým. Půjdeme tam a budeme se snažit odvést co nejlepší výkon. Máme dost sebevědomí a dobrý tým na to, abychom je porazili," vyjádřil dnes své přesvědčení třiadvacetiletý Vrána v rozhovoru s novináři.

V dresu sborné budou proti němu stát spoluhráči z týmu Capitals: obránce Dmitrij Orlov a ofenzivní hvězdy Alexandr Ovečkin s Jevgenijem Kuzněcovem. Ovečkin s Kuzněcovem jsou také v jedné útočné formaci, v níž je doplňuje Kirill Kaprizov.

Pro Vránu je obrovskou školou mít hráče, jako je Ovečkin, po celou sezonu vedle sebe. "Není to ale jen on. Také Bäckström, Kuzněcov, Oshie, Carlson..." vyjmenoval pražský rodák hvězdy Washingtonu.

Právě Nicklas Bäckström a Ovečkin na něho hodně zapůsobili. "Patří mezi nejlepší hráče NHL v historii, do Washingtonu vlastně přinesli hokej. Ale mně se asi úplně nejvíce líbí Kuzněcov," přemítal Vrána.

Od hvězdných spoluhráčů se snaží něco odkoukat nejen při zápasech, ale i při tréninku. "Když jezdíme drily, když se trénuje přesilovka, prostě všechno možné. Jsem s těmi hráči už dva a půl roku a učím se od nich," konstatoval.

Všechny Rusy, ale i ostatní hráče NHL předčil během základní sezony Nikita Kučerov. Tahoun suverénně nejlepšího týmu dlouhodobé fáze Tampy Bay jasně vyhrál kanadské bodování, když si za 82 zápasů připsal 128 bodů díky 41 gólům a 87 asistencím. A fazonu potvrzuje i v Bratislavě, kde je po dvou utkáních nejproduktivnějším Rusem s pěti body (2+3).

"Hrál jsem proti němu. Dělal hodně bodů na přesilovce, je to skvělý hráč. Rusové mají takových ale hodně, jsou to superhvězdy. Kučerov má výbornou střelu, budeme si to muset pohlídat," varoval Vrána.

Sám prožívá první šampionát. "Nevěděl jsem, do čeho jdu. Ale přiletěl jsem s tím, že se pokusím předvést co nejlepší výkony. Jsou to jen dva zápasy. Nedá se moc říkat, jak se to bude vyvíjet. Start byl důležitý, povedl se a máme dost sebevědomí," konstatoval Vrána.

I jemu se zatím daří. Na kontě má tři body za dvě branky a nahrávku. Jednou by se mohl stát lídrem národního mužstva. "Jednou... Znamená to pro mě hodně. Mám sebevědomí a vím, že jsem dobrý hráč. Snažím se to potvrzovat každý zápas. Jdu do toho vždycky s tím, že tam odvedu všechno a že chci, abychom vyhráli. Hraju v jednom z nejlepších týmů NHL. Učím se hodně od skvělých hráčů a snažím se to přenést sem," řekl Vrána.