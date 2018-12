New York - Útočník Jakub Vrána vstřelil v sobotním utkání NHL jubilejní desátý gól sezony, kterým pomohl Washingtonu k výhře 4:3 po samostatných nájezdech nad Buffalem. David Rittich dovedl Calgary k výhře 2:1 na ledě Minnesoty. Český gólman zneškodnil 34 střel a byl vyhlášen největší hvězdou zápasu.

Vrána se trefil z mezikruží střelou bez přípravy a dostal Washington v polovině první třetiny do vedení 2:1. Zatímco v pátek rozhodl o výhře Capitals v šestém kole penaltového rozstřelu, tentokrát do nájezdů nenastoupil. Zápas ukončil ve čtvrté sérii Alexandr Ovečkin, který v základní hrací době vyrovnal na 3:3. Ruský útočník bodoval ve čtrnáctém utkání v řadě a v posledních šesti zápasech vždy skóroval.

Ovečkin v sobotu vystřelil osmkrát a útočil na rekord NHL. Mohl se stát prvním hráčem, který by dal hattrick ve třech zápasech po sobě. "Bylo by to hezké. Měl jsem pár dobrých šancí, ale dnes jsem neměl svůj den," uvedl třiatřicetiletý kanonýr, který vede tabulku střelců s 29 zásahy. "Zdá se, že je každým rokem lepší. Je hladový po gólech a nevypadá to, že se chystá zpomalit," řekl o spoluhráči Brett Connolly.

I díky Ovečkinově formě vyhrál obhájce Stanleyova poháru 12 z posledních 14 zápasů. "Máme velmi silného týmového ducha. Na tom chceme stavět, v budoucnu nám to pomůže," podotkl dvaadvacetiletý Vrána, jehož maximem v NHL je třináct branek za sezonu.

Calgary se zranila brankářská jednička Mike Smith a Rittich ho skvěle zastoupil. Českého gólmana překonal jen Jordan Greenway, když v úvodu druhé třetiny střelou z pravého kruhu k bližší tyči vyrovnal. Nerozhodný stav zlomil ve 49. minutě Matthew Tkachuk. Minnesota v závěru stupňovala tlak, ale Rittich odolal i při hře čtyř proti šesti, kdy chytil šance Ryanu Suterovi a Eriku Staalovi.

"Jsme šťastní, že máme dva gólmany, na které je spolehnutí," uvedl kouč Calgary Bill Peters. "Odehráli jsme dobrý zápas. Bylo to o tom, kdo si ve třetí třetině vypracuje lepší šanci a využije ji. Povedlo se to soupeři, pak už dobře bránil a podržel je gólman," dodal kolega Bruce Boudreau.

Calgary nasbíralo v posledních 14 zápasech 23 z 28 možných bodů a je překvapivým lídrem Pacifické divize. Kanadský klub během úspěšného období dominoval nejen ofenzivní smrští (7:2, 6:3, 6:1, 6:5 a 9:6), ale zvládá i defenzivní bitvy (3:2, 3:0, 2:1). "Je to dobrý pocit, když jdete do zápasu a víte, že pokud budete hrát svou hru, můžete vyhrát 9:6 nebo 2:1," uvedl Tkachuk. V sestavě Calgary chyběl podvanácté v řadě Michael Frolík.

Jakub Voráček, jenž v předchozích sedmi zápasech bodoval (4+4), vyšel tentokrát naprázdno ve Vancouveru, kde s Philadelphií prohrál 1:5. Flyers se po čtvrté porážce za sebou propadli na poslední místo Východní konference. Přeskočila je Florida, neboť díky hattricku Aleksandera Barkova udolala Toronto 4:3 v prodloužení.

V Coloradu opět úřadovala elitní lajna domácích, podepsala se pod pět gólů a zařídila výhru 6:4 nad Dallasem. Dvě branky dali Mikko Rantanen a Gabriel Landeskog, jenž vstřelil v 57. minutě i vítězný gól. Jednu trefu a tři přihrávky zaznamenal jejich spoluhráč z formace Nathan MacKinnon, který je v produktivitě soutěže druhý za Rantanenem. Do sestavy Dallasu se vrátil po jednozápasové pauze Martin Hanzal.

Naopak Martin Frk se nevešel do sestavy Detroitu při prohře na ledě NY Islanders 3:4 po nájezdech. Rozstřel rozhodl i ve prospěch Nashvillu, který doma udolal New Jersey 2:1 a dostal se do čela Západní konference před Winnipeg. V dresu Devils nebodoval v jedenáctém utkání za sebou Pavel Zacha.

Výsledek NHL:

Minnesota - Calgary 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky: 24. Greenway - 13. Giordano, 49. Tkachuk. Střely na branku: 35:26. Brankář David Rittich (Calgary) odchytal celý zápas, inkasoval jednou z 35 střel a měl úspěšnost zákroků 97,14 procenta. Diváci: 18.882. Hvězdy zápasu: 1. Rittich (Calgary), 2. Greenway, 3. Brodin (oba Minnesota).

Montreal - Ottawa 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

Branky: 4. Peca, 43. Kotkaniemi, 51. S. Weber, 54. P. Byron, 58. Drouin - 4. White, 30. Boedker. Střely na branku: 47:18. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Kotkaniemi, 2. S. Weber, 3. Gallagher (všichni Montreal).

Florida - Toronto 4:3 v prodl. (1:0, 1:0, 1:3 - 1:0)

Branky: 20., 57. a 64. Barkov, 29. Huberdeau - 57. a 59. Marner, 51. Tavares. Střely na branku: 33:32. Diváci: 14.177. Hvězdy zápasu: 1. Barkov, 2. Huberdeau (oba Florida), 3. Marner (Toronto).

NY Islanders - Detroit 4:3 po sam. nájezdech (1:2, 0:0, 2:1 - 0:0)

Branky: 52. a rozhodující sam. nájezd Barzal, 12. Beauvillier, 54. Cizikas - 6. Nyquist, 20. Daley, 59. Vanek. Střely na branku: 46:21. Diváci: 13.917. Hvězdy zápasu: 1. Barzal (NY Islanders), 2. Vanek (Detroit), 3. Cizikas (NY Islanders).

Pittsburgh - Los Angeles 4:3 v prodl. (2:0, 1:2, 0:1 - 1:0)

Branky: 7. Cullen, 14. Rust, 29. Pearson, 64. Kessel - 24. Muzzin, 31. Luff, 53. Iafallo. Střely na branku: 36:41. Diváci: 18.627. Hvězdy zápasu: 1. Kessel, 2. Rust (oba Pittsburgh), 3. Iafallo (Los Angeles).

Washington - Buffalo 4:3 po sam. nájezdech (2:1, 1:2, 0:0 - 0:0)

Branky: 34. a rozhodující sam. nájezd Ovečkin, 4. Connolly, 10. Vrána - 3. a 23. Eichel, 28. Dahlin. Střely na branku: 38:29. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin (Washington), 2. Eichel (Buffalo), 3. Vrána (Washington).

Columbus - Anaheim 1:2 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branky: 13. Nutivaara - 16. a 62. Sprong. Střely na branku: 37:22. Diváci: 16.171. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. Sprong (oba Anaheim), 3. Nutivaara (Columbus).

Nashville - New Jersey 2:1 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 19. F. Gaudreau, rozhodující sam. nájezd R. Johansen - 59. Boyle. Střely na branku: 27:34. Diváci: 17.446. Hvězdy zápasu: 1. Saros, 2. R. Johansen, 3. F. Gaudreau (všichni Nashville).

Colorado - Dallas 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)

Branky: 6. a 57. Landeskog, 20. a 35. Rantanen, 8. Calvert, 59. MacKinnon - 30. a 54. Seguin, 29. Lindell, 56. Jamie Benn. Střely na branku: 37:42. Diváci: 17.626. Hvězdy zápasu: 1. Landeskog, 2. MacKinnon, 3. Rantanen (všichni Colorado).

Vancouver - Philadelphia 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Branky: 5. Ch. Tanev, 9. Eriksson, 12. Leivo, 33. Boeser, 56. Markus Granlund - 17. Laughton. Střely na branku: 24:32. Diváci: 17.238. Hvězdy zápasu: 1. Markström, 2. Boeser, 3. Stecher (všichni Vancouver).