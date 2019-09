Vrána pomohl dvěma góly k výhře Washingtonu nad Carolinou

New York - Český hokejový útočník Jakub Vrána z Washingtonu se v nedělním přípravném utkání na ledě Caroliny blýskl dvěma brankami a výrazně tak pomohl Capitals v generálce před NHL k výhře 4:3. Za svůj výkon byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Porážku Caroliny nedokázal odvrátit 19 úspěšnými zákroky brankář Petr Mrázek, který odchytal celý zápas.

Washington má za sebou úspěšnou přípravu, vyhrál čtyři z pěti přípravných utkání. Do zápasu s Carolinou ale nevstoupil dobře a od čtvrté minuty prohrával po brance Sebastiana Aha. Washington rychle zareagoval a během osmi minut otočil skóre na svou stranu. Nejdříve se po akci, kterou rozjel obránce Radko Gudas, prosadil tečí pokusu Chandlera Stephensona T.J. Oshie a v 11. minutě využil Vrána po asistenci Jevgenije Kuzněcova snadno do odkryté branky přesilovou hru.

Vrána se podruhé prosadil v 45. minutě za stavu 2:3, když předtím ve druhé třetině zvýšil náskok Oshie a domácí na startu závěrečného dějství zkorigovali stav díky Ninu Niederreiterovi. Český kanonýr mezi kruhy schoval střelu za obráncem a vrátil tak Washingtonu dvougólové vedení. Mrázek nedokázal na střelu umístěnou k pravé tyči reagovat.

"Byl to dobrý zápas. Atmosféra a emoce byly na přátelské utkání hodně intenzivní," řekl útočník Washingtonu Tom Wilson. Deset minut před koncem pak už jen snížil na 3:4 domácí Aho. "Vždycky je dobré dát gól. Doufám, že mi to trochu zvedne sebevědomí," uvedl Aho.

Mrázek inkasoval ve třetím vystoupení v přípravě první branky. Nejdříve ve středu 18. září odchytal první polovinu utkání proti Tampě Bay (2:0) a z šesti střel neinkasoval. Alex Nedeljkovic pak pomohl týmu k čistému kontu 15 zásahy. V pátek Mrázek nastoupil na první dvě třetiny proti Nashvillu a pochytal všech 19 střel. Za stavu 1:0 pro Hurricanes přenechal místo v brance Jamesi Reimerovi a Carolina nakonec prohrála 1:2 v prodloužení.

"Výsledek pro nás není dobrý, ale celkově jsme od začátku do konce hráli, neměli jsme žádné výpadky. Několik chyb nás stálo zápas, ale náš výkon se mi líbil," prohlásil trenér Caroliny Rod Brind'Amour.

Útočníci Tomáš Nosek a Tomáš Hertl zaznamenali v duelu Vegas se San Jose shodně bod za asistenci. Nosek v 18. minutě asistoval u úvodního gólu domácích Golden Knights, který dal William Carrier a přispěl k výhře 5:1. Hertl se podílel ve spolupráci s Evanderem Kanem na brance Danila Jurtajkina, jenž na začátku třetí třetiny snížil na 1:4.

Utkání mezi Columbusem a St. Louis bylo zrušeno z důvodu závady na letadle, kvůli které Blues nemohli k zápasu odcestovat. Poslední přípravou na severoamerické půdě byl duel Minnesoty s Winnipegem, v němž hostující Jets zvítězili 5:4 v prodloužení.

Dnes se jako poslední odehraje zápas Philadelphie ve Švýcarsku proti Lausanne. Flyers pak nastoupí v pátek v utkání NHL Global Series v pražské O2 areně proti Chicagu, které vyhrálo v neděli v generálce v Berlíně nad Eisbären 3:1.

"Myslím, že přesně takový zápas jsme chtěli. Prověřil nás. Berlín zaslouží pochvalu, hráli hodně důrazně, tlačili na nás. Řekl bych, že celkově jsme i my hráli dobře," řekl trenér Chicaga Jeremy Colliton.

Útočník Dominik Kubalík po příchodu do Chicaga ze švýcarského klubu Ambri-Piotta vyhlíží premiéru v NHL. "Já jsem si to rozhodně užíval. Myslím, že i klukům se to líbilo. Atmosféra byla samozřejmě skvělá. Byl vyprodaný stadion," komentoval Kubalík generálku v Berlíně pro českou verzi NHL.com.

"Náš výkon a musím říct i Berlína, byl dobrý. Měli jsme teda spoustu šancí, které jsme nevyužili, ale já myslím, že výkony na obou stranách byly výborné a všichni si to užili," doplnil Kubalík.

Po tréninku v Berlíně se dnes Blackhawks přesunou do české metropole, kde si budou odpoledne plnit mediální povinnosti. "Máme trénink, přesuneme do Prahy a pak se uvidí, co a jak. Vím, že už se všichni těší. Já samozřejmě taky, takže už aby to bylo," dodal čtyřiadvacetiletý odchovanec Plzně.

Sezona NHL začne v noci ze středy na čtvrtek duely Toronta s Ottawou, Vegas se San Jose, Edmontonu s Vancouverem a St. Louis s Washingtonem.

Výsledky nedělních přípravných zápasů před NHL

Carolina - Washington 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Branky: 4. a 50. Aho, 42. Niederreiter - 8. a 28. Oshie (na první Gudas), 12. a 45. Vrána. Brankář Petr Mrázek (Carolina) odchytal 58:27 minuty, inkasoval z 23 střel čtyři branky a měl úspěšnost 82,6 procenta.

Minnesota - Winnipeg 4:5 v prodl. (1:1, 2:2, 1:1 - 0:1)

Branky: 6. M. Koivu, 21. Dumba, 39. Fiala, 59. Zuccarello - 7. Perreault, 22. Lowry, 25. Roslovic, 42. Appleton, 62. Morrissey.

Vegas - San Jose 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Branky: 18. Carrier (Nosek), 26. Schuldt, 29. Marchessault, 37. Mark Stone, 44. R. Smith - 42. Jurtajkin (Hertl).