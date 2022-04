Vrána pomohl dvěma góly k výhře Detroitu, skóroval také Kämpf

New York - Jakub Vrána v NHL dvěma góly zařídil výhru hokejistů Detroitu na ledě Tampy Bay 4:3. První z branek českého útočníka připravil Filip Zadina, za poražené obhájce Stanleyova poháru jednou asistoval Ondřej Palát. V úterním utkání skóroval také David Kämpf, jehož Toronto porazilo Philadelphii 5:2. Brankář Calgary Daniel Vladař kryl v souboji s Nashvillem 25 střel, prohru 2:3 po samostatných nájezdech ale neodvrátil.

Vrána v pětadvacátém zápase po vleklém zranění ramene vstřelil 12 gólů a získal 17 bodů. "Snažím se vytvářet co nejvíce ofenzivních akcí a pomoci tak týmu. Musíme se dostávat do nebezpečných pozic a poté je proměňovat, dnes se nám to dařilo a byli jsme za to odměněni," řekl český útočník, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

V duelu s Tampou Bay se poprvé prosadil v 27. minutě, kdy v pravém kruhu pro vhazování převzal Zadinovu přihrávku a přesnou ranou na zadní tyč poslal Red Wings do vedení 2:1. Druhou trefu dal Vrána ve třetí třetině. Za stavu 3:3 vypíchl na obranné modré čáře puk obránci Michailu Sergačovovi a v samostatném úniku vstřelil vítěznou branku Detroitu.

Vránův výkon po zápasech chválil kouč Jeff Blashill. Vyzdvihl jeho defenzivní činnost, za kterou byl šestadvacetiletý útočník v minulosti často kritizován. "Od svého návratu po zranění hraje výborně a dnes to jen potvrdil. Byl opravdu dobrý po všech stránkách. Skvěle kontroloval puk, tvrdě pracoval, podstupoval souboje a hrál dobře i v defenzivním bloku. Jeho komplexní výkon podtrhl druhý gól, před kterým výborně zapracoval v obraně a skvěle zakončil."

Parádní představení českého útočníka překazilo radost domácímu kapitánovi Stevenu Stamkosovi. Kanadský hokejista asistoval u všech gólů svého týmu a 953 body v dresu Tampy Bay vyrovnal klubový rekord Martina St. Louise.

"Mrzí mě, že jsem takový milník vyrovnal v zápase, který jsme prohráli. Být po boku Martyho (St. Louise) je obrovská čest. Pamatuji si časy, kdy jsme nastupovali společně a moc dobře vím, co pro klub znamená. Právě on mě při mých začátcích v klubu hodně ovlivnil," řekl Stamkos.

Jedenáctou branku v sezoně vstřelil proti Philadelphii útočník Toronta David Kämpf. V 51. minutě tečoval nahození od modré čáry a s přispěním brusle bránícího Ivana Provorova zvýšil na 4:1. Flyers zásluhou Ronnieho Atarda závěr zápasu zdramatizovali, výhru Toronta ale trefou do prázdné branky pojistil Ilja Michejev.

Maple Leafs i bez zraněných Petra Mrázka a Ondřeje Kašeho vyhráli počtvrté za sebou a v Atlantické divizi si upevnili druhou pozici za suverénní Floridou. Philadelphia prohrála pošesté v řadě a v Metropolitní divizi je nejhorší.

Florida na ledě New York Islanders vyhrála 3:2 v prodloužení a potvrdila pozici lídra Východní konference. Všechny tři góly Panthers vstřelil Aleksander Barkov, jenž zaznamenal třetí hattrick v NHL.

Na vyrovnávací brance na 2:2 se čtyři minuty před třetí sirénou podílel Radko Gudas. Český obránce se v nepřehledné situaci před brankou pokusil o zakončení, jeho pokus se odrazil k Barkovovi a ten poslal zápas do prodloužení. V něm finský útočník zkompletoval hattrick již po dvaceti sekundách, kdy využil nabídky Jonathana Huberdeaua.

Hokejisté San Jose porazili Columbus 3:2 a přerušili sérii deseti proher. Vítězství Sharks zařídil Scott Reedy, jenž vstřelil dvě branky. U druhého gólu Blue Jackets asistoval Jakub Voráček, který našel Jacka Roslovice, jenž odrazem o brusli bránícího Tomáše Hertla snížil na 2:3. Více toho hráči Columbusu nestihli a podlehli potřetí za sebou.

NHL:

Toronto - Philadelphia 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

Branky: 22. Liljegren, 34. W. Nylander, 40. Spezza, 51. Kämpf, 59. I. Michejev - 29. J. van Riemsdyk, 58. Attard. Střely na branku: 29:39. Diváci: 18.291. Hvězdy zápasu: 1. W. Nylander, 2. J. Campbell (oba Toronto), 3. Konecny (Philadelphia).

Montreal - Minnesota 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky: 7. K. Fiala, 43. Boldy. Střely na branku: 26:30. Diváci: 20.724. Hvězdy zápasu: 1. Fiala, 2. Talbot (oba Minnesota), 3. F. Gaudreau (Montreal).

Tampa Bay - Detroit 3:4 (0:0, 2:3, 1:1)

Branky: 24. Colton (Palát), 30. Kučerov, 41. Colton - 27. a 46. J. Vrána (na první Zadina), 25. Sundqvist, 29. L. Raymond. Střely na branku: 41:32. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. J. Vrána (Detroit), 2. Stamkos, 3. Colton (oba Tampa Bay).

NY Rangers - Winnipeg 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky: 36. a 60. R. Strome, 52. A. Fox. Střely na branku: 24:31. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. R. Storme, 3. Panarin (všichni NY Rangers).

Nashville - Calgary 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 2:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 28. F. Forsberg, 33. Duchene, rozhodující sam. nájezd Mikael Granlund - 36. a 47. Mangiapane. Střely na branku: 27:21. Daniel Vladař odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval dva góly z 27 střel a úspěšnost zákroků měl 92,6 procenta. Diváci: 17.237. Hvězdy zápasu: 1. Granlund, 2. Duchene, 3. F. Forsberg (všichni Nashville).

St. Louis - Boston 2:3 v prodl. (1:0, 1:2, 0:0 - 0:1)

Branky: 12. Bučněvič, 40. R. Thomas - 22. DeBrusk, 30. T. Hall, 61. McAvoy. Střely na branku: 22:35. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. McAwoy, 2. DeBrusk (oba Boston), 3. Bučněvič (St. Louis).

NY Islanders - Florida 2:3 v prodl (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 25. Aho, 42. Pageau - 35., 57. a 61. Barkov (na druhou Gudas). Střely na branku: 26:42. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Barkov (Florida), 2. Sorokin (NY Islanders), 3. Huberdeau (Florida).

Vancouver - Ottawa 3:4 po sam. nájezdech (2:0, 0:1, 1:2 - 0:0)

Branky: 2. J. T. Miller, 16. Boeser, 47. Dermott - 25. a 44. Formenton, 43. P. Kelly, rozhodující sam. nájezd Gaudette. Střely na branku: 37:31. Diváci: 18.845. Hvězdy zápasu: 1. J. T. Miller (Vancouver), 2. Formenton (Ottawa). 3. Boeser (Vancouver).

Anaheim - Los Angeles 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky: 26. Henrique - 21. A. Kempe, 41. Danault. Střely na branku: 30:28. Diváci: 17.147. Hvězdy zápasu: 1. J. Quick, 2. Danault (oba Los Angeles), 3. Henrique (Anaheim).

San Jose - Columbus 3:2 (3:0, 0:0, 0:2)

Branky: 5. a 19. Reedy, 9. Balcers - 42. a 54. Roslovic (na druhou Voráček). Střely na branku: 24:28. Diváci: 11.894. Hvězdy zápasu: 1. Reedy (San Jose), 2. Roslovic (Columbus), 3. Balcers (San Jose).