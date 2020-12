Vrána po výhře nad Spartou: Rychle inkasovaný gól nás nakopl

Třinec - Třinecký kapitán Petr Vrána gólem v oslabení otupil v závěru druhé třetiny nápor hokejistů pražské Sparty. Vydařenou individuální akcí zároveň stanovil konečnou podobu výsledku, přičemž k extraligové výhře 4:2 nad svým bývalým zaměstnavatelem přispěl i přihrávkou. Po utkání prohlásil, že důležitým okamžikem byla rychle inkasovaná branka.

Třinec udržel domácí neporazitelnost, ve své hale vyhrál všech osm utkání. Několikrát ale rychle inkasoval. S Libercem prohrával v osmé minutě 0:2, s Plzní i se Spartou dostal branku shodně v úvodním střídání.

"Říkáme si, abychom nedostali gól ze startu, a bohužel to tam zase spadlo. Možná ale dobře, protože nás trošku nakopl. Nicméně měli bychom se toho vyvarovat, protože ne vždycky se to podaří obrátit, pomůžeme tím druhému týmu dostat se do tempa a pohody. Měli jsme štěstí, že jsme rychle otočili a že Sparta nepřidala druhý gól. Nebylo by to jinak jednoduché. Má kvalitní hráče, vyrovnané lajny," řekl Vrána novinářům.

Třinec už v 17. minutě vedl 3:1 a Vrána uznal, že první dva góly vstřelili domácí se štěstím. Nejdříve se puk odrazil od Marcinkových chráničů za záda Machovského, v druhém případě stál Vrána na správném místě a po jeho přihrávce střílel Hrňa do prázdné branky.

"Střela od modré prošla (po odrazu od zadního mantinelu) podél nás všech přímo ke mně. Všichni se otočili k bráně, protože si mysleli, že tam puk někde leží. Skočil ale za ně a chtěl jsem střílet. Na poslední chvíli jsem si všiml, že je Erik na pravé straně úplně sám. Jen jsem mu puk posunul," popsal gólovou situaci, na kterou si Sparta vzala trenérskou výzvu.

Vrána věřil, že gól bude platit. "Co jsem viděl na videu, přišlo mi, že se Matěj (Stránský) snažil vyhnout jejich gólmanovi a že ho tam natlačil jejich bek. Chtěl zpoza něj ujet, aby mu nepřekážel," řekl.

Od druhé třetiny hrála Sparta vyrovnaný hokej, dala kontaktní gól. Vzápětí ale Vrána uklidnil tým čtvrtou brankou. "Možná trošku (Kalina) zaspal. Dostal jsem se pár kroků před něj a jediné, co mě napadlo, bylo se tam natlačit a spadlo to tam," uvedl.

Hostům se v utkání nedařily přesilové hry, jednu navíc ve třetí třetině odvolal Kudrna. "Udělal správně. Hned jsem pořvával na rozhodčí, protože nedošlo k žádnému kontaktu anebo ne takovému, aby se pískal faul. Zachoval se správně. Není to jednoduché, když člověk prohrává a má možnost mít přesilovku. Skvělé gesto od Andreje a štěstí pro nás, že jsme nešli do oslabení," komentoval třinecký kapitán fair play gesto sparťanského hráče.