Vrána dal při reprezentačním debutu dva důležité góly

Bratislava - Debut snů v hokejové reprezentaci má za sebou Jakub Vrána. Třiadvacetiletý útočník Washingtonu hned během svého úvodního střídání stihl zahodit nervozitu a zároveň načerpat pořádnou porci sebevědomí. Ve druhé minutě otevřel skóre, pak navíc vstoupil gólovou trefou do děje znovu, když dodal svému týmu v čase 55:50 klid navýšením skóre na 4:2. Zemi, kde hokejově vyrůstal, tak připravil o dlouhou sérii 17 vítězství na MS.

"Nevěděl jsem, do čeho jdu, ale spadlo to ze mě v prvním střídání. Dát takhle gól, to pomůže hodně sebevědomí. Myslím, že dneska celý tým odvedl parádní výkon a zasloužili jsme si vyhrát," řekl Vrána novinářům.

Ocenil, jak mu puk na střeleckou parketu k ráně bez přípravy připravil Dominik Kubalík. "Kubalda mě tam dobře viděl. Tady se hrozně těžko říká o puk, protože je hala hrozně hlasitá a špatně se slyšíme. Ale já si křikl a on mě viděl. Snažil jsem se hlavně vystřelit co nejrychleji. Někdy štěstíčko potřebujete, Lundqvistovi to tam propadlo a já jsem za to samozřejmě rád," popsal loňský vítěz Stanley Cupu.

Potvrdil, že už v šatně bylo cítit velké nabuzení a touha týmu po úspěšném vykročení do MS. "Tady fanoušci dělají hodně a víme, že na to koukají lidi doma. Dává nám to hodně energie. Jdeme do zápasu připravení a chceme odvést maximální výkon. Sami jste viděli, že jsme hráli na jedenáct útočníků, tři lajny a ještě jsme se tam točili ve čtvrté lajně. Takže celý tým odvedl parádní výkon a zaslouženě jsme vyhráli," uvedl Vrána.

Začátky velkých turnajů většinou přináší opatrný hokej, v duelu se Švédy to bylo ale naopak. "Zápas se vyvíjí, občas vás protihráč tlačí, občas vy jeho, to je prostě hokej. Je to nahoru dolů. Bylo to celkem rychlé, ale bylo tam i dost času. Bylo vidět, že když jsme si podrželi puk v útočném pásmu, tak se nám hodně otevírala okna a mohli jsme střílet. A mohli jsme se tak dostávat do šancí. Klaplo to, ale už se musíme připravovat na další zápas," zdůraznil Vrána.

Výhru nad stále úřadujícími mistry světa a pět vstřelených gólů nepřeceňoval. "Určitě je to dobrý start, je to však jen první zápas. Máme před sebou ještě další zápasy a musíme se připravovat na Nory. Jde to rychle. Podívejte, kolik už je hodin. Musíme se vyspat a připravit se. Chcete vyhrát, necháváte na ledě všechno a samozřejmě to stojí i hodně sil," konstatoval Vrána.

"Čekají nás Norové, třeba tam nemají tolik hvězd jako Švédi, ale půjdou do zápasu s tím, že budou bojovat. Takže je potřeba, abychom na ně byli opravdu velmi dobře připravení," doplnil Vrána s vyhlídkou na dnešní utkání, které začne ve 20:15.