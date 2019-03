New York - Čeští hokejisté bodovali pouze v jednom utkání nedělního programu NHL, ve kterém Jakub Vrána pomohl gólem k výhře Washingtonu 3:1 nad Philadelphií. Jedinou trefu poražených vstřelil Jakub Voráček, který pošesté v kariéře nasázel v základní části NHL dvacet branek.

Washington vedl v polovině zápasu 2:0 díky úspěšným tečím Toma Wilsona a Travise Boyda. V závěru druhé třetiny snížil v přesilové hře Voráček. V přesilové hře prostřelil z ostrého úhlu Bradena Holtbyho, který v utkání kryl 35 střel a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Philadelphia měla v prostřední třetině tlak, soupeře v této pasáži přestřílela 20:7. "Šancí jsme si v zápase vypracovali hodně a dobře jsme bruslili, i když jsme hráli třetí zápas za tři a půl dne. Řekl bych, že nám to bruslilo lépe než jim, ale zradila nás koncovka a Holtby chytal skvěle, proto jsme nedokázali dát více než jeden gól," řekl Voráček.

Skóre zpečetil ve 49. minutě ze sólového úniku Vrána, který se prosadil střelou mezi betony Briana Elliota. "Snažil jsem se uvolnit a dostal jsem skvělou přihrávku od Bretta (Connollyho)," řekl Vrána, který v této sezoně nastřílel už 22 branek.

Český útočník zaujal už na rozbruslení, kdy se vyfotil s šestiletou holčičkou a pomohl ji tím zkompletovat seznam ročních cílů. Dívenka měla na skice pět úkolů - jít do školky, ztratit zub, navštívit hokejový zápas Washingtonu, dostat puk a udělat si selfie s hráčem Washingtonu. "Požádala mě o selfie, tak jsme jedno udělali," uvedl Vrána.

Hokejisté Philadelphie prohráli pátý z posledních sedmi zápasů. Na postupovou osmičku, kterou uzavírá Montreal, ztrácejí osm bodů a do konce základní části jim zbývá odehrát už jen šest zápasů.

"Je jasné, že teď už bude hodně těžké se do play off dostat. Ještě před dvěma týdny jsme tomu věřili, hráli jsme dobře. Ale poslední dva týdny se nám nepovedly," přiznal kapitán Flyers Claude Giroux.

Do karet jim nehrají ani výsledky konkurentů. V souboji dvou držitelů divokých karet porazila Carolina doma Montreal 2:1 v prodloužení a devátý Columbus, který je dva body pod čarou postupu, vyhrál 5:0 ve Vancouveru.

Carolina prohrávala od 15. minuty po trefě Paula Byrona a její trenér Rod Brind'Amour přiznal, že ve třetí třetině už zapochyboval, že jeho svěřenci překonají Careyho Price. Gólman Montrealu chytil 36 střel, než inkasoval. "Doufal jsem, že si vypracujeme dvě tři gólovky ve třetí třetině, ale měli jsme jich více a nic z toho. To si říkáte, co jiného by mělo skončit v brance, než tohle? Nevypadalo to, že dáme gól," řekl kouč.

Carolina byla za aktivitu odměněna v 55. minutě, když se střela Trevora van Riemsdyka od modré čáry odrazila od brusle Jordieho Benna do branky. Obrat završil v přečíslení dva na jednoho Andrej Svečnikov. Petr Mrázek, který o den dříve vychytal Carolině vítězství nad Minnesotou, zůstal na střídačce.

Výhru Columbusu řídil gólman Sergej Bobrovskij, který zneškodnil 21 střel a připsal si sedmé čisté konto v sezoně. Tým uklidnil první brankou Josh Anderson, který měl v zápase prsty ve třech trefách (2+1). Do sestavy Blue Jackets se nevešel Lukáš Sedlák.

Boj o postup do play off je napínavý i v Západní konferenci. Jakoby docházel dech Arizoně, která podlehla na ledě New York Islanders 0:2, prohrála popáté v řadě a kvůli sérii neúspěchů vypadla z elitní osmičky. Coyotes ztrácejí dva body na poslední postupové místo do play off. To okupuje Colorado, které neudrželo v Chicagu ve třetí třetině vedení a prohrálo 1:2 v prodloužení.

Před Arizonou je ještě devátá Minnesota a bez šance není ani jedenácté Chicago, které má na Colorado manko pěti bodů.

Šulák se vrátil z Detroitu na farmu

Český hokejový obránce Libor Šulák se po čtyřech dnech vrátil z Detroitu na farmu do Grand Rapids. Pětadvacetiletý odchovanec Pelhřimova během svého pobytu v prvním týmu Red Wings šanci v zápase nedostal a nerozšířil svou bilanci šesti startů z úvodu sezony, kdy v NHL debutoval.

Šulák zůstal ve čtvrtek při porážce v St. Louis 2:5 i v sobotu při výhře nad ledě Vegas 3:2 v prodloužení jen na tribuně. V úvodu ročníku v dresu Detroitu v šesti duelech nebodoval, má na kontě sedm střel na branku, čtyři záporné body v bilanci plus/minus a šest trestných minut.

V AHL má na kontě za Grand Rapids v této sezoně 54 zápasů a 12 bodů za čtyři branky a osm asistencí. Šulák podepsal předloni v květnu jako nedraftovaný volný hráč dvouletý nováčkovský kontrakt a následně byl po kempu zapůjčen do Pelicans Lahti do finské ligy. Na závěr sezony se vrátil do zámoří do Grand Rapids, kde stihl jen dva duely a připsal si dvě asistence.

V dresu české reprezentace se představil na posledních dvou světových šampionátech. V letech 2015 až 2017 hrál za Znojmo v EBEL, předtím působil v Chomutově, za který nastupoval i v extralize a první lize.

Výsledky NHL:

Washington - Philadelphia 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky: 4. T. Wilson, 31. Boyd, 49. Vrána - 38. Voráček. Střely na branku: 30:36. Diváci: 18.506. Hvězdy utkání: 1. Holtby, 2. Boyd, 3. Vrána (všichni Washington).

NY Islanders - Arizona 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky: 5. Eberle, 57. B. Nelson. Střely na branku: 26:31. Diváci: 13.917. Hvězdy utkání: 1. Lehner, 2. Eberle, 3. B. Nelson (všichni NY Islanders).

Carolina - Montreal 2:1 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)

Branky: 55. T. van Riemsdyk, 64. Svečnikov - 15. Byron. Střely na branku: 40:29. Diváci: 14.437. Hvězdy zápasu: 1. McElhinney, 2. Svečnikov, 3. T. van Riemsdyk (všichni Carolina).

Chicago - Colorado 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 42. Anisimov, 62. Keith - 36. Kerfoot. Střely na branku: 42:20. Diváci: 21.410. Hvězdy zápasu: 1. Keith (Chicago), 2. Grubauer (Colorado), 3. Anisimov (Chicago).

Vancouver - Columbus 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Branky: 17. a 51. J. Anderson, 21. Dubois, 27. Dzingel, 48. Bjorkstrand. Střely na branku: 21:33. Diváci: 17.805. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. J. Anderson, 3. Dubois (všichni Columbus).