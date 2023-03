Vrána dal dva góly St. Louis v duelu s Minnesotou, prohru ale neodvrátil

New York - Jakub Vrána vstřelil ve středečním programu NHL dva góly, ale hokejisté St. Louis podlehli v domácím utkání Minnesotě 5:8. Český útočník se poprvé v sezoně prosadil dvakrát v jednom duelu a vylepšil svoji bilanci od nedávného příchodu do týmu Blues na čtyři branky v pěti zápasech.

Vrána dal oba góly v první třetině a v obou případech v početní výhodě. Nejprve se v 15. minutě parádní individuální akcí prosmýkl mezi bránící čtveřicí a zakončil střelou nad rameno gólmana Marca-Andrého Fleuryho. Druhý gól přidal o tři minuty později. Po buly v útočném pásmu dostal prostor na ose hřiště a tvrdou ranou zvýšil na 3:1.

Český útočník kvůli čerstvé řezné ráně pod nosem nastoupil s celoobličejovým krytem. S 25 stehy odehrál přes 14 minut, ke dvěma gólovým střelám přidal další tři pokusy a byl nejaktivnějším střelcem Blues.

Domácí přišli o náskok během necelých dvou minut ve druhé třetině, kdy Minnesota třemi góly otočila skóre. Na 4:4 ještě dokázal srovnat Pavel Bučněvič, Wild ale odpověděli čtyřmi brankami a Bučněvič završením svého druhého hattricku v NHL už jen snížil.

Rozhodčí v utkání rozdali 37 trestných minut a celkem 17 jich posbíral Jordan Binnington. Domácí brankář po pátém inkasovaném gólu neudržel nervy a napadl slavícího Ryana Hartmana, jediného dvougólového střelce vítězů. Spoluhráče přijel přes celé hřiště pomstít Fleury, na brankářskou bitku ale kvůli intervenci rozhodčích nedošlo.

"Je to tvrdý tým, který se často tlačí do branky. Hrát proti nim je velmi nepříjemné. Já byl z jejich počínání frustrovaný a bohužel jsem se nedokázal ovládnout," řekl Binnington. "Myslím, že Hartman ví, co v brankovišti dělá, a dělá to dobře. Jeho styl hry se mi líbí, dnes jsem to ale neustál," dodal devětadvacetiletý gólman.

Toronto podlehlo Coloradu 1:2 po samostatných nájezdech a prohrálo druhý domácí zápas během třech dnů. Vítězství obhájců Stanleyova poháru v rozstřelu zařídil Nathan MacKinnon. Hokejisté Avalanche vyhráli potřetí za sebou a posunuli se na páté místo Západní konference.

"Náš dnešní výkon se mi opravdu líbil. Je důležité, že jsme navázali na vítězství z Montrealu a čtyřzápasový trip jsme začali dvěma výhrami. Dnes jsme předvedli výborný defenzivní výkon," uvedl trenér Colorada Jared Bednar s poukazem na to, že jeho tým umožnil soupeři pouze 18 střel na branku za 65 minut hry.

Washington porazil Buffalo 5:4 po nájezdech a zaznamenal důležité dva body v boji o postup do play off. Capitals se posunuli před Sabres na desáté místo Východní konference a na osmé New York Islanders, kteří drží druhou divokou kartu pro postup do vyřazovacích bojů, ztrácejí pět bodů. Buffalo je o bod zpět.

Islanders náskok udrželi díky výhře 6:3 na ledě Anaheimu. Strůjcem výhry newyorského celku byl s gólem a třemi nahrávkami Kyle Palmieri. Dvě branky vstřelil Brock Nelson. Český gólman Anaheimu Lukáš Dostál do zápasu nezasáhl.

NHL:

Toronto - Colorado 1:2 po sam. nájezdech (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 4. Rielly - 15. Rantanen, rozhodující sam. nájezd MacKinnon. Střely na branku: 18:29. Diváci: 19.102. Hvězdy zápasu: 1. Georgijev (Colorado), 2. Samsonov, 3. Rielly (oba Toronto).

Anaheim - NY Islanders 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)

Branky: 18. a 56. Shattenkirk, 1. Max Jones - 40. a 50. Nelson, 13. Palmieri, 30. Fasching, 43. Engvall, 53. Parise. Střely na branku: 23:33. Diváci: 13.552. Hvězdy zápasu: 1. Palmieri, 2. Nelson (oba NY Islanders, 3. Shattenkirk (Anaheim).

St. Louis - Minnesota 5:8 (3:1, 1:5, 1:2)

Branky: 5., 32. a 55. Bučněvič, 15. a 18. Vrána - 33. a 49. Hartman, 13. J. Eriksson Ek, 25. Klingberg, 27. Sundqvist, 27. Shaw, 34. Goligoski, 43. Reaves. Střely na branku: 36:35. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Hartman (Minnesota), 2. Bučněvič (St. Louis), 3. Eriksson Ek (Minnesota).

Washington - Buffalo 5:4 po sam. nájezdech (1:3, 0:0, 3:1 - 0:0)

Branky: 42. a rozhodující sam. nájezd Kuzněcov, 1. Oshie, 51. Ovečkin, 59. Wilson - 5. Ljubuškin, 9. Peterka, 19. Jost, 46. Girgensons. Střely na branku: 39:27. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. Oshie (oba Washington), 3. Krebs (Buffalo).

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 66 50 5 11 248:148 105 2. Toronto 67 40 9 18 227:181 89 3. Tampa Bay 68 40 6 22 237:207 86 4. Florida 67 33 7 27 229:226 73 5. Buffalo 67 33 6 28 246:244 72 6. Ottawa 67 33 4 30 210:218 70 7. Detroit 67 30 9 28 200:219 69 8. Montreal 68 27 6 35 190:248 60

Metropolitní divize:

1. Carolina 66 44 8 14 222:168 96 2. New Jersey 67 44 6 17 236:181 94 3. NY Rangers 67 38 10 19 222:189 86 4. NY Islanders 70 35 8 27 204:195 78 5. Pittsburgh 67 34 10 23 221:216 78 6. Washington 69 33 7 29 216:209 73 7. Philadelphia 67 24 11 32 172:222 59 8. Columbus 66 21 7 38 175:249 49

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 68 37 13 18 236:185 87 2. Minnesota 68 39 8 21 203:183 86 3. Colorado 66 38 6 22 216:186 82 4. Winnipeg 68 38 3 27 212:194 79 5. Nashville 65 34 7 24 188:190 75 6. St. Louis 67 29 5 33 210:250 63 7. Arizona 68 25 11 32 192:240 61 8. Chicago 67 23 6 38 171:239 52

Pacifická divize:

1. Vegas 68 42 6 20 222:188 90 2. Los Angeles 68 39 9 20 233:223 87 3. Edmonton 68 37 8 23 264:230 82 4. Seattle 67 37 7 23 234:216 81 5. Calgary 68 30 14 24 209:208 74 6. Vancouver 66 29 5 32 226:252 63 7. Anaheim 68 22 10 36 175:277 54 8. San Jose 68 19 13 36 198:263 51

Kanadské bodování:

1. McDavid (Edmonton) 68 129 (56+73) 2. Draisaitl (Edmonton) 66 100 (44+56) 3. Kučerov (Tampa Bay) 68 96 (27+69) 4. Pastrňák (Boston) 66 89 (46+43) 5. T. Thompson (Buffalo) 66 87 (42+45) 6. M. Tkachuk (Florida) 64 87 (30+57) 7. Marner (Toronto) 67 86 (24+62) 8. J. Robertson (Dallas) 68 85 (39+46) 9. E. Karlsson (San Jose) 68 85 (20+65) 10. E. Pettersson (Vancouver) 64 83 (30+53) 11. Nugent-Hopkins (Edmonton) 68 82 (31+51) 12. MacKinnon (Colorado) 55 82 (29+53) 13. Crosby (Pittsburgh) 67 81 (29+52) 14. Point (Tampa Bay) 68 80 (43+37) 15. J. Hughes (New Jersey) 63 80 (37+43) 16. Rantanen (Colorado) 66 79 (44+35) 17. W. Nylander (Toronto) 67 79 (35+44) 18. Kaprizov (Minnesota) 65 74 (39+35) 19. Panarin (NY Rangers) 67 74 (20+54) 20. Stützle (Ottawa) 63 73 (34+39) 50. Nečas (Carolina) 66 61 (25+36) 74. Hertl (San Jose) 65 55 (19+36) 89. Krejčí (Boston) 61 52 (13+39) 117. Zacha (Boston) 66 46 (17+29) 145. D. Kubalík (Detroit) 66 39 (18+21) 154. Hronek (Detroit) 60 38 (9+29) 157. Chytil (NY Rangers) 59 37 (19+18)

Další čeští hokejisté:

Kämpf (Toronto) 66 24 (7+17) Palát (New Jersey) 35 19 (8+11) Faksa (Dallas) 68 16 (10+6) Nosek (Boston) 51 12 (5+7) Gudas (Florida) 57 11 (2+9) Rutta (Pittsburgh) 52 9 (3+6) Sedlák (Philadelphia) 30 8 (3+5) Vrána (St. Louis) 10 6 (5+1) Voráček (Columbus) 11 6 (1+5) Lauko (Boston) 12 5 (3+2) Zadina (Detroit) 26 5 (2+3) M. Kaut (San Jose) 30 4 (2+2) Šimek (San Jose) 34 2 (1+1) Mrázek (Chicago) 33 2 (0+2) Vaněček (New Jersey) 43 2 (0+2) Blümel (Dallas) 6 1 (1+0) J. Zbořil (Boston) 15 1 (1+0) Hájek (NY Rangers) 16 1 (1+0) K. Reichel (Winnipeg) 2 1 (0+1) Francouz (Colorado) 15 1 (0+1) Jeník (Arizona) 1 0 (0+0) O. Kaše (Carolina) 1 0 (0+0) Patera (Vegas) 1 0 (0+0) D. Jiříček (Columbus) 2 0 (0+0) Král (Toronto) 2 0 (0+0) R. Zohorna (Calgary) 8 0 (0+0) Dostál (Anaheim) 11 0 (0+0) Rittich (Winnipeg) 20 0 (0+0) Vladař (Calgary) 24 0 (0+0) Vejmelka (Arizona) 44 0 (0+0)

Brankáři:

Vítek Vaněček (New Jersey) odchytal v 43 zápasech 2405:57 minut, inkasoval 101 branek, má průměr 2,52 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 90,8 procenta a třikrát udržel čisté konto.

Karel Vejmelka (Arizona) odchytal v 44 zápasech 2585:34 minut, inkasoval 145 branek, má průměr 3,36 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 90,3 procenta a třikrát udržel čisté konto.

Petr Mrázek (Chicago) odchytal v 33 zápasech 1865:40 minut, inkasoval 113 branek, má průměr 3,63 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 89,5 procenta.

Daniel Vladař (Calgary) odchytal v 24 zápasech 1364:23 minut, inkasoval 67 branek, má průměr 2,95 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 89,5 procenta.

Pavel Francouz (Colorado) odchytal v 15 zápasech 900:17 minut, inkasoval 38 branek, má průměr 2,53 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 91,9 procenta a jednou udržel čisté konto.

Jiří Patera (Vegas) odchytal v jednom zápase 60 minut, inkasoval tři branky, má průměr 3 obdržené góly na zápas a úspěšnost zákroků 90,9 procenta.

David Rittich (Winnipeg) odchytal v 20 zápasech 1062:09 minut, inkasoval 47 branek, má průměr 2,65 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 90,2 procenta.

Lukáš Dostál (Anaheim) odchytal v 11 zápasech 630:29 minut, inkasoval 41 branek, má průměr 3,90 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 89,7 procenta.