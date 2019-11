Vrána dal desátý gól sezony, Hathawayovi hrozí trest za plivnutí

New York - Útočník Jakub Vrána vstřelil v pondělním utkání NHL desátý gól sezony, kterým pomohl Washingtonu k domácí výhře 5:2 nad Anaheimem. V zápase se strhla v závěru druhé třetiny mela, ve které plivl Garnet Hathaway na Erika Gudbransona. Útočník Capitals dostal trest ve hře a hrozí mu ještě další postih od disciplinární komise formou suspendace nebo pokuty.

Washington udeřil už po 50 sekundách hry trefou Richarda Pánika a faul na Vránu potrestal v přesilové hře Alexandr Ovečkin. V momentě, kdy Chandler Stephenson zvýšil na 3:0, se stal rozbuškou hromadné strkanice tvrdý atak domácího hráče Brendana Leipsice na Dereka Granta. Nejaktivnější byl Hathaway, který se během krátké chvíle popral s Grantem a poté se pošťuchoval s Nickem Ritchiem a Gudbransonem.

Když se zdálo, že už se situace uklidnila, a rozhodčí se snažili hráče od sebe oddělit, udeřil Gudbranson překvapivě Hathawaye, který si jeho zákrok nenechal líbit a oplatil mu ho nečekaným způsobem - plivnutím do tváře. Sudí celou roztržku ještě zkoumali u videa, než vynesli tresty pro všechny aktéry.

Hathaway svého činu litoval. "Po jeho laciném úderu jsem se nechal unést emocemi a bohužel jsem na něho plivl. Neplánujete to, šlo o rychlou reakci na jeho ránu. Bylo to špatné rozhodnutí," řekl Hathaway. "Klesl tak nízko, jako když vykopete jámu. Je to hrozná věc. Udělal něco, co se prostě nedělá," komentoval situaci Gudbranson.

Podobná slova volili i další hráči Anaheimu. "Je to pravděpodobně nejhorší věc, jakou můžete druhému udělat, bez špetky respektu. Ale bojuje se tvrdě a někdy se to vymkne kontrole," řekl Grant. "Celý zápas provázely strkanice, hráči po sobě šli a tímhle to vyvrcholilo," doplnil Brendan Guhle.

Hlavou kroutil i trenér Anaheimu Dallas Eakins, který podle svých slov takovou věc za 30 let u hokeje nezažil. Kouče také zaskočilo, že třetí gól Washingtonu platil. "Předpokládal jsem, že rozhodčí přerušil hru, protože už před gólem vznikla roztržka, do které byli zataženi skoro všichni hráči. Vypadalo to, že i (Gibsona) rozptýlilo, co se děje u jeho branky, a nevěnoval se plně chytání. Ještě když rozhodčí udělovali tresty, myslel jsem si, že gól neuznají," řekl Eakins.

"Nehráli jsme ale tak dobře jako minulé zápasy. Je to jeden z nejlepších týmů v NHL, musíte podat špičkový výkon, abyste vyhráli," uznal Gudbranson.

Vrána, který minule rozhodl o výhře Washingtonu v nájezdech, upravil na začátku třetí třetiny skóre na 4:0 i s přispěním Radka Gudase. Český obránce vytvořil tlak na Guhleho, který před vlastní brankou ztratil puk. Toho využil Vrána, který nadvakrát překonal Johna Gibsona. Anaheim ještě zápas dvěma góly zdramatizoval, ale výhru domácích zpečetil trefou do prázdné branky Tom Wilson.

"Kontrovali jsme puk i zápas a ve výsledku je to vidět," potěšilo Ovečkina, který vyzdvihl i hlavního hrdinu zápasu Bradena Holtbyho. Brankář Washingtonu zneškodnil 32 střel. "Chytá ohromně. Každý má období, kdy je nahoře nebo dole, a on je zrovna teď ve skvělé formě," řekl ruský útočník na adresu Holtbyho, jemuž dělal náhradníka Vítek Vaněček.

Hokejisté Arizony podruhé za sebou vynulovali soupeře, tentokrát porazili Los Angeles 3:0. Čisté konto udržel Antti Raanta, který kryl 31 střel. Branky vstřelili v úvodní třetině Conor Garland s Derekem Stepanem a v polovině zápasu zvýšil Jakob Chychrun. Coyotes vyhráli čtvrtý z posledních pěti zápasů a po úvodní čtvrtině základní části se překvapivě pohybují v popředí Západní konference.

Výsledky NHL:

Washington - Anaheim 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Branky: 1. Pánik, 27. Ovečkin, 40. Stephenson, 46. Vrána, 59. T. Wilson - 54. Steel, 59. Deslauriers. Střely na branku: 31:34. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Holtby, 2. Pánik, 3. Stephenson (všichni Washington).

Arizona - Los Angeles 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky: 4. Garland, 15. Stepan, 31. Chychrun. Střely na branku: 27:31. Diváci: 12.210. Hvězdy zápasu: 1. Raanta, 2. Garland, 3. Dvorak (všichni Arizona).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 20 12 5 3 70:53 29 2. Montreal 20 11 4 5 72:62 26 3. Florida 20 10 5 5 74:74 25 4. Buffalo 20 10 3 7 59:59 23 5. Toronto 22 9 4 9 71:77 22 6. Tampa Bay 17 9 2 6 64:59 20 7. Ottawa 20 8 1 11 55:66 17 8. Detroit 22 7 3 12 51:82 17

Metropolitní divize:

1. Washington 23 16 4 3 89:69 36 2. NY Islanders 18 14 1 3 58:42 29 3. Carolina 20 12 1 7 70:59 25 4. Pittsburgh 20 11 2 7 67:50 24 5. Philadelphia 20 10 4 6 61:60 24 6. NY Rangers 18 8 2 8 60:66 18 7. New Jersey 19 7 4 8 50:69 18 8. Columbus 19 7 4 8 45:63 18

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 21 12 5 4 62:61 29 2. Colorado 20 12 2 6 73:59 26 3. Winnipeg 21 12 1 8 59:64 25 4. Dallas 21 11 2 8 55:52 24 5. Chicago 20 9 4 7 61:59 22 6. Nashville 19 9 3 7 70:66 21 7. Minnesota 20 7 2 11 53:69 16

Pacifická divize:

1. Edmonton 22 13 3 6 71:61 29 2. Arizona 22 13 2 7 64:49 28 3. Vancouver 21 10 4 7 69:59 24 4. Vegas 22 10 3 9 68:65 23 5. Calgary 23 10 3 10 60:70 23 6. Anaheim 22 10 2 10 59:64 22 7. San Jose 21 10 1 10 63:73 21 8. Los Angeles 21 8 1 12 53:75 17