Vrána byl hvězdou zápasu, Jeník korunoval gólem debut v NHL

New York - Hokejový útočník Jakub Vrána pomohl Detroitu na ledě Columbusu gólem a přihrávkou k obratu z 0:2 na konečných 5:2 a byl zvolen první hvězdou zápasu. Na výhře Red Wings se podílel i Filip Hronek dvěma asistencemi. Jan Jeník ozdobil svou premiéru v NHL gólem, kterým zpečetil výhru Arizony 5:2 na ledě San Jose. Domácím nestačila přihrávka Tomáše Hertla a 29 zákroků Josefa Kořenáře.

Ondřej Palát přihrávkou zmírnil prohru Tampy Bay 2:5 s Dallasem. Vítek Vaněček kryl 25 z 28 střel, ale neodvrátil porážku Washingtonu 2:4 s Philadelphií.

Detroit prohrával do 34. minuty 0:2, poté během 182 sekund otočil na 3:2. Kontaktní gól připravili v přesilové hře Hronek s Vránou, po jehož křížném pasu skóroval z levého kruhu Joe Veleno. Vyrovnal Danny DeKeyser a Vrána završil obrat střelou z mezikruží. Český útočník vstřelil od výměny z Washingtonu sedm gólů v deseti utkáních. Výhru zpečetil v závěru Vladislav Naměstnikov při power play dvěma trefami do prázdné branky. U posledního gólu si Hronek připsal asistenci.

Po Hertlově přihrávce otevřel Erik Karlsson střelou od modré čáry skóre a ve 25. minutě zvýšil Timo Meier. Arizona ale ještě ve druhé třetině vyrovnala a ve 45. minutě strhl Phil Kessel z úniku vedení na strany Coyotes. Domácí brzy vyrovnali, ale rozhodčí odvolali trefu Karlssona kvůli ofsajdu, ve kterém se ocitl Hertl při nahození kotouče do útočného pásma. Vzápětí přidali hosté z přečíslení čtvrtý gól.

Jeník vedl třetí útok a na ledě strávil třináct minut. Jeho nezapomenutelná chvíle přišla při hře San Jose bez gólmana, kdy dostal ve středním pásmu puk, zavezl ho do útočné třetiny a skóroval střelou přes obránce. Výhru Arizony a svůj debut korunoval gólem šest desetin před koncem zápasu.

Hlavním strůjcem výhry Dallasu byl Joe Pavelski, který vstřelil dvě branky a na další dvě přihrál. Zkušený útočník v prostřední třetině zvýšil vedení týmu na 2:0 a 3:1, poté asistoval u dalších dvou branek. Tampa už jen ve 49. minutě zkorigovala v přesilové hře na 2:5, když po Palátově přihrávce střílel do odkryté branky Alex Barre-Boulet. Loňský finalista si vítězstvím udržel naději na postup do play off, na Nashville snížil ztrátu na dva body. Oběma týmům zbývá odehrát do konce základní části dvě utkání.

Vaněček chytal potřetí za sebou, protože Ilja Samsonov je mimo hru kvůli covidovému protokolu. Český gólman inkasoval už ve druhé minutě, když po překvapivém odrazu od zadního mantinelu vznikl závar, ze kterého se prosadil Joel Farabee. Ještě v první třetině vyrovnal Daniel Sprong, který dal na místě zraněného Alexandra Ovečkina šestý gól za poslední dva týdny.

Zápas ve Washingtonu rozhodl Wada Allison, který dostal Philadelphii ve druhé třetině dvěma góly do trháku 3:1. Domácí T.J. Oshie snížil, ale při hře bez gólmana pojistil výhru Flyers Sean Couturier.

Výsledky pátečních zápasů NHL:

Tampa Bay - Dallas 2:5, Washington - Philadelphia 2:4, Minnesota - Anaheim 4:3 v prodl., Columbus - Detroit 2:5, Vegas - St. Louis 4:3 v prodl., Los Angeles - Colorado 2:3, San Jose - Arizona 2:5.