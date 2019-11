Vrána a Pastrňák si připsali dva body, Voráček tři asistence

Hokejisté Bostonu (zleva) David Krejčí, David Pastrňák a Charlie McAvoy se radují z gólu v utkání s New York Rangers.

Hokejisté Bostonu (zleva) David Krejčí, David Pastrňák a Charlie McAvoy se radují z gólu v utkání s New York Rangers. ČTK/AP/Michael Dwyer

Boston - Útočník Jakub Vrána se podílel v NHL gólem a přihrávkou na výhře hokejistů Washingtonu 4:3 v prodloužení nad Tampou Bay. Jakub Voráček asistoval u tří branek Philadelphie, která porazila Detroit 6:1. Pavel Francouz kryl na ledě Chicaga 34 střel a dovedl Colorado k vítězství 5:2. Další český gólman Petr Mrázek zastavil 25 střel Nashvillu, ale neodvrátil prohru Caroliny 0:3.

David Krejčí rozhodl gólem o domácí výhře Bostonu 3:2 v prodloužení nad New York Rangers po ideální přihrávce Davida Pastrňáka. Třiadvacetiletý havířovský rodák se pomocí stahovačky protáhl mezi dvěma hráči Rangers a téměř od brankové čáry našel zpětnou nahrávkou volného Krejčího, jenž střelou do odkryté branky ukončil zápas. Po pátém gólu v sezoně byl vyhlášen největší hvězdou utkání, Pastrňák třetí.

"Pasta je výborný, dynamický hráč. Dokáže na sebe navázat dva tři hráče a vytvořit tím prostor pro spoluhráče. Přesně to se u gólu v prodloužení stalo. Jen jsem mu přenechal (ve středním pásmu) puk a udělal to skvěle. Měl jsem před sebou prázdnou branku," popsal rozhodující akci Krejčí. "Viseli na mně dva hráči a tušil jsem, že tam je," doplnil Pastrňák.

Krejčí nastupoval v prvním útoku opět místo zraněného Patrice Bergerona a s Pastrňákem zařídili ve 44. minutě i vyrovnání na 2:2. Nejlepší střelec NHL se prosadil z pohotové dorážky Krejčího střely. "Poslední dobou jsme toho moc spolu neodehráli, ale víme o sobě," uvedl Krejčí.

Pastrňák, který tento týden dal i hattrick, má na kontě 24 zásahů v 26 utkáních a navýšil svůj náskok v tabulce střelců. Nejbližší pronásledovatelé Connor McDavid a Brad Marchand vstřelili o šest gólů méně. Český útočník si udržuje stabilní výkonnost a je čtvrtým hráčem v historii NHL, který dal alespoň 12 gólů v prvním i druhém měsíci soutěže. Před ním to dokázali jen Mario Lemieux, Wayne Gretzky a Mike Bossy.

Boston se v utkání dlouho nemohl dostat do tempa. Dvacetiletý Filip Chytil zajistil Rangers ve 27. minutě z dorážky vedení 2:0 a připsal si osmý gól v sezoně. Za tohoto stavu hosté ještě promarnili minutovou výhodu dvou mužů v poli. "Téměř 35 minut spali. Jakmile ale ubránili pět na tři, ožili a přidali na rychlosti. Zápas rozhodla jejich formace na oslabení a Pastrňák," konstatoval gólman Rangers Henrik Lundqvist.

Pastrňák přiznal, že pro Bruins to byl těžký zápas. "Dlouho jsme se nemohli rozjet, ale nevzdali jsme to," těšilo Pastrňáka. "Před třetí třetinou jsme prohrávali o gól. Věděli jsme, že pokud budeme hrát správně, tak máme na to, abychom vyrovnali," dodal Pastrňák, který je produktivitě čtvrtý s 41 body (24+17). Na vedoucího Leona Draisaitla z Edmontonu ztrácí sedm bodů.

Washington snížil po Vránových akcích na 1:2 a 2:3. Po kombinaci jeho útoku dal první gól týmu Jevgenij Kuzněcov a český hráč se prosadil ve 44. minutě střelou bez přípravy z pravého kruhu. Alexandr Ovečkin poslal zápas do prodloužení, které ukončil Dmitrij Orlov.

"Základem všeho bylo, že jsme se dokázali udržet v jejich pásmu a vyměňovali si puk. Vytvářeli jsme si šance a využili i přesilovku (gól na 3:3). To bylo také důležité," řekl k obratu Vrána, který skóroval v sezoně podvanácté a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Voráček si připsal první bod, když přistrčil v pádu puk na pravou stranu a Shayne Gostisbere upravil skóre na 2:1. Philadelphia získala klíčový náskok na přelomu druhé a třetí třetiny, kdy během 69 sekund odskočila třemi góly na 5:1. Kladenský odchovanec pomohl k rozhodujícímu úderu dvěma přihrávkami ve středním pásmu, kterými založil rychlé protiútoky.

"Dvě třetiny byli lepším týmem," připustil Voráček. "Neměli co ztratit a proti takovým soupeřům můžete mít trochu problémy. Ale vyrovnali jsme se s tím," těšilo ho. Detroit prohrál poosmé v řadě a jeho obránce Filip Hronek byl opět nejvytíženějším hráčem. V sestavě poražených nastoupil i Filip Zadina a jako jeden z mála se nedostal do záporných hodnot v hodnocení plus/minus.

Francouz chytal poprvé od úvodní minuty od kolize s Markem Scheifelem z Winnipegu, po které opouštěl otřesený hrací plochu. Od té doby uplynuly téměř tři týdny a český gólman naskočil jen jednou do rozehraného zápasu s Torontem, kde z 12 střel neinkasoval. V Chicagu mu pomohl i dobrý vstup Colorada, které rychle vedlo 2:0 a v polovině utkání 5:1. Nathan MacKinnon si připsal čtyři body (1+3) a Francouz si vylepšil bilanci na pět výher a dvě porážky.

Mrázek neprohrál žádné z předchozích osmi utkání proti Nashvillu, ale tentokrát inkasoval třikrát během úvodních 24 minut. Na druhé straně se překonával Pekka Rinne, který vychytal 350. výhru v NHL.

Tomáš Hertl se po čtyřzápasové absenci vrátil do sestavy San Jose, ale v posledních jedenácti minutách už nenastupoval. Trenér Peter DeBoer uvedl, že českého útočníka stáhl ze hry z preventivních důvodů. Jeho svěřenci v té chvíli vedli nad Los Angeles 4:0 a nakonec zvítězili 4:1.

Dallas po asistenci Romana Poláka vyrovnal v 57. minutě v utkání se St. Louis na 1:1, ale nakonec podlehl 1:3. Ani Pittsburghu nepomohla přihrávka Dominika Simona a prohrál v Columbusu 2:5. Hlavním strůjcem úspěchu Blue Jackets byl autor hattricku Gustav Nyquist.

Statistika pátečních zápasů NHL:

Boston - NY Rangers 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 39. Kuraly, 45. Pastrňák (Krejčí), 62. Krejčí (Pastrňák) - 15. Bučněvič, 27. Chytil. Střely na branku: 27:28. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Krejčí, 2. DeBrusk, 3. Pastrňák (všichni Boston).

Buffalo - Toronto 6:4 (0:1, 4:1, 2:2)

Branky: 30. a 60. Eichel, 26. Skinner, 33. Mittelstadt, 39. Olofsson, 49. Vesey - 19. a 22. Tavares, 47. Timašov, 53. Kapanen. Střely na branku: 36:29. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Vesey (oba Buffalo), 3. Tavares (Toronto).

Philadelphia - Detroit 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)

Branky: 3. Laughton, 20. Gostisbehere (Voráček), 40. Couturier (Voráček), 41. K. Hayes, 41. Lindblom (Voráček), 58. J. van Riemsdyk - 9. Fabbri. Střely na branku: 35:33. Diváci: 18.566. Hvězdy zápasu: 1. Gostisbehere, 2. Hart, 3. Laughton (všichni Philadelphia).

Chicago - Colorado 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)

Branky: 10. Z. Smith, 40. P. Kane - 1. MacKinnon, 4. Graves, 13. Makar, 30. Ničuškin, 32. Compher. Střely na branku: 36:23. Pavel Francouz odchytal za Colorado celý zápas, inkasoval dvě branky z 36 střel a úspěšnost zásahů měl 94,44 procenta. Diváci: 21.822. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Compher, 3. Makar (všichni Colorado).

Minnesota - Ottawa 7:2 (0:1, 3:1, 4:1)

Branky: 30. Donato, 32. Spurgeon, 34. Parise, 45. Kunin, 47. Hartman, 51. E. Staal, 52. Zucker - 16. N. Paul, 31. B. Tkachuk. Střely na branku: 35:35. Diváci: 17.112. Hvězdy zápasu: 1. Spurgeon, 2. E. Staal, 3. Stalock (všichni Minnesota).

Anaheim - Winnipeg 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Branky: 22. Pionk, 30. Ehlers, 42. Connor. Střely na branku: 24:20. Diváci: 16.301. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Connor (oba Winnipeg), 3. Getzlaf (Anaheim).

San Jose - Los Angeles 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Branky: 8. Marleau, 14. Vlasic, 23. Gregor, 35. Couture - 59. Clifford. Střely na branku: 22:34. Diváci: 16.893. Hvězdy zápasu: 1. E. Karlsson, 2. M. Jones, 3. Gregor (všichni San Jose).

Washington - Tampa Bay 4:3 v prodl. (0:1, 1:2, 2:0 - 1:0)

Branky: 26. Kuzněcov (Vrána), 44. Vrána, 52. Ovečkin, 64. Orlov - 19. B. Point, 25. Sergačjov, 39. Killorn. Střely na branku: 35:30. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Orlov, 2. Vrána, 3. Ovečkin (všichni Washington).

Vegas - Arizona 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 28. a rozhodující sam. nájezd Tuch - 35. Chychrun. Střely na branku: 38:36. Diváci: 18.326. Hvězdy zápasu: 1. M. Subban, 2. Tuch, 3. Marchessault (všichni Vegas).

Columbus - Pittsburgh 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Branky: 6., 23. a 60. Nyquist, 21. a 36. N. Foligno - 18. Guentzel (Simon), 46. Letang. Střely na branku: 30:31. Diváci: 17.402. Hvězdy zápasu: 1. Nyquist, 2. N. Foligno, 3. Korpisalo (všichni Columbus).

Carolina - Nashville 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Branky: 9. Grimaldi, 18. Järnkrok, 24. Watson. Střely na branku: 31:28. Petr Mrázek odchytal za Carolinu celé utkání, inkasoval tři branky z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 89,29 procenta. Diváci: 19.680. Hvězdy zápasu: 1. Rinne, 2. Grimaldi, 3. Järnkrok (všichni Nashville).

Dallas - St. Louis 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Branky: 57. Hintz (Polák) - 16. Parayko, 58. O'Reilly, 60. Barbašev. Střely na branku: 32:40. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. O'Reilly, 2. Allen (oba St. Louis), 3. Hintz (Dallas).

Tabulka NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 26 18 5 3 96:64 41 2. Florida 25 12 5 8 91:93 29 3. Buffalo 26 12 4 10 77:80 28 4. Toronto 27 12 4 11 91:91 28 5. Tampa Bay 23 12 3 8 86:76 27 6. Montreal 25 11 5 9 85:89 27 7. Ottawa 26 11 1 14 68:81 23 8. Detroit 28 7 3 18 60:110 17

Metropolitní divize:

1. Washington 27 18 5 4 99:81 41 2. NY Islanders 23 16 2 5 69:58 34 3. Philadelphia 26 14 5 7 81:75 33 4. Pittsburgh 26 14 4 8 91:73 32 5. Carolina 26 15 1 10 85:74 31 6. NY Rangers 24 12 3 9 79:83 27 7. Columbus 25 11 4 10 66:78 26 8. New Jersey 24 9 4 11 65:86 22

Západní konference,

Centrální divize:

1. St. Louis 27 16 6 5 81:73 38 2. Winnipeg 26 16 1 9 76:74 33 3. Colorado 25 15 2 8 90:72 32 4. Dallas 27 15 2 10 73:65 32 5. Nashville 25 12 4 9 87:82 28 6. Minnesota 26 11 4 11 76:84 26 7. Chicago 25 10 5 10 71:74 25

Pacifická divize:

1. Edmonton 27 16 3 8 86:77 35 2. Arizona 27 15 4 8 76:63 34 3. Vegas 28 13 4 11 83:81 30 4. San Jose 27 14 1 12 78:89 29 5. Vancouver 26 12 4 10 85:79 28 6. Calgary 28 12 4 12 70:85 28 7. Anaheim 27 11 4 12 71:82 26 8. Los Angeles 26 10 2 14 68:88 22

Kanadské bodování NHL:

1. Draisaitl (Edmonton) 27 48 (16+32) 2. McDavid (Edmonton) 27 47 (18+29) 3. Marchand (Boston) 26 43 (18+25) 4. Pastrňák (Boston) 26 41 (24+17) 5. MacKinnon (Colorado) 25 39 (16+23) 6. J. Carlson (Washington) 27 36 (8+28) 7. Eichel (Buffalo) 26 34 (16+18) 8. Panarin (NY Rangers) 24 33 (12+21) 9. P. Kane (Chicago) 25 32 (13+19) 10. E. Petterson (Vancouver) 26 31 (11+20) 40. Vrána (Washington) 27 22 (12+10) 45. Hertl (San Jose) 23 21 (10+11) 80. Voráček (Philadelphia) 26 19 (6+13) 82. Krejčí (Boston) 20 19 (5+14) 131. Nečas (Carolina) 26 16 (6+10) 142. Palát (Tampa Bay) 23 15 (8+7) 182. Hronek (Detroit) 26 13 (5+8)

Střelci:

1. Pastrňák 24 branek, 2. Marchand (oba Boston), McDavid (Edmonton) oba 18, 4. Ovečkin (Washington) 17, 5. MacKinnon (Colorado), Eichel (Buffalo), Draisaitl (Edmonton), Matthews (Toronto) všichni 16, 9. Guentzel (Pittsburgh) 15, 10. Neal (Edmonton) 14, ...14. Vrána (Washington) 12, 33. Hertl (San Jose) 10, 71. Chytil (NY Rangers), Palát (Tampa Bay) oba 8.