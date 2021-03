Vrána a Pastrňák si připsali dva body, Kubalík skóroval

Utkání NHL NY Rangers - Boston. Vpravo hokejista New York Rangers Brendan Smith, vlevo David Pastrňák z Bostonu Bruins.

New York - Hokejový útočník Jakub Vrána přispěl v nedělním utkání NHL gólem a přihrávkou k výhře Washingtonu 3:2 v New Jersey a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Za domácí si připsal jednu asistenci Pavel Zacha, jenž bodoval podesáté za sebou. Kanonádu Chicaga, které rozneslo Detroit 7:2, podpořil Dominik Kubalík gólem a David Kämpf asistencí. Na jednu branku poražených přihrál Filip Hronek. Dva góly připravil svými pasy David Pastrňák a pomohl Bostonu k výhře 4:1 na ledě New Yorku Rangers.

Zacha, který zaznamenal během série dvanáct bodů (4+8), asistoval u prvního gólu zápasu. Washington ale na přelomu úvodní a druhé třetiny otočil po akcích Vrány. Český útočník z dorážky vyrovnal a poté založil rychlý kontr, který zakončil do prázdné branky Nicklas Bäckström. New Jersey brzy vyrovnalo, ale Alexandr Ovečkin vítězným gólem zpříjemnil návrat Ilju Samsonovovi, který chytal poprvé od 17. ledna. Záda mu kryl Vítek Vaněček.

Kämpf připravil ve dvanácté minutě gól na 1:0. Český útočník zavezl po pravé straně puk do pásma a přihrál ho rozjetému obránci Nikitu Zadorovovi, který se prosadil střelou z mezikruží. Chicago vedlo po dvou třetinách těsně 2:1, poté ale soupeře rozebralo.

Na 5:1 upravil Patrick Kane, který jako stý hráč v historii NHL nasázel v soutěži 400 branek. Americký útočník si v přečíslení dva na jednoho položil na led Hronka, objel ho a střelou zápěstím z mezikruží zvýšil. Český bek poté přihrál v přesilové hře na druhý gól Detroitu, ale rychle odpověděl Kubalík, který po hezkém pasu Brandona Hagela střílel do odkryté branky.

Kubalík, který před nedělním programem vedl produktivitu českých hráčů, se vylepšil na osm tref a deset přihrávek. Bodově se na něj ale dotáhl Pastrňák (9+9). Po jeho přihrávkách otevřel skóre Charlie Coyle a v polovině utkání zvýšil Charlie McAvoy ránou od modré čáry na 3:0. Boston oplatil soupeři dva dny starou porážku 2:6 a v New Yorku uspěl na třetí pokus, neboť ve čtvrtek prohrál také vysoko 2:7 v hale Islanders.

Výsledky NHL:

NY Rangers - Boston 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky: 51. Blackwell - 7. a 59. Coyle (na první Pastrňák), 19. Frederic, 31. McAvoy (Pastrňák). Střely na branku: 21:36. Diváci: 1800 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Coyle, 2. Pastrňák, 3. Rask (všichni Boston).

Buffalo - Philadelphia 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Branky: 21. Couturier, 22. Raffl, 36. J. van Riemsdyk. Střely na branku: 28:38. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. J. van Riemsdyk, 2. Farabee, 3. Hart (všichni Philadelphia).

Nashville - Columbus 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky: 8. Cousins, 30. Tolvanen, 59. Haula - 4. Stenlund. Střely na branku: 29:29. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. F. Forsberg, 2. Saros, 3. Tolvanen (všichni Nashville).

New Jersey - Washington 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Branky: 7. Malcev (Zacha), 24. Šarangovič - 16. Vrána, 23. Bäckström (Vrána), 34. Ovečkin. Střely na branku: 21:23. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Vrána, 2. Ovečkin, 3. Bäckström (všichni Washington).

NY Islanders - Pittsburgh 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky: 20. Wahlstrom, 35. Pageau. Střely na branku: 30:20. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. Wahlstrom, 3. Josh Bailey (všichni NY Islanders).

Chicago - Detroit 7:2 (2:1, 0:0, 5:1)

Branky: 18. a 48. Carpenter, 12. Zadorov (Kämpf), 42. P. Suter, 50. P. Kane, 55. Kubalík, 56. DeBrincat - 18. Gagner, 53. J. Svečnikov (Hronek). Střely na branku: 32:46. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. DeBrincat, 3. Lankinen (všichni Chicago).