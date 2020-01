Vrána a Faksa si připsali v NHL vítězné trefy

New York - Útočník Jakub Vrána si připsal v NHL rozdílový gól při výhře Washingtonu 4:3 na ledě Caroliny. Na straně poražených chytil Petr Mrázek 25 střel a Martin Nečas přihrál na jednu branku. Vítěznou trefu zaznamenal taky Radek Faksa a Dallas i díky jeho gólu porazil doma Detroit 4:1.

Washington vedl po dvou třetinách 2:0. U prvního gólu Mrázek zastavil průnik Richarda Pánika, ale puk si do vlastní sítě srazil Brett Pesce. Poté zakončil Jevgenij Kuzněcov pěknou souhru v přesilové hře trefou do prázdné branky. Jordan Staal snížil tečí po 39 sekundách třetí třetiny, ale hosté kontrovali dvěma rychlými brankami. Lars Eller se prosadil z dorážky. O chvíli později si Vrána najel na křížný pas Kuzněcova a střelou do odkryté branky zvýšil na 4:1.

Carolina zápas zdramatizovala dvěma góly v přesilových hrách. Proměnili je Teuvo Teräväinen a Ryan Dzingel, jemuž přihrál puk mezi kruhy Nečas. Další gól už Ilja Samsonov nepustil. Ruský brankář si připsal 38 zásahů a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Detroit brzy vedl brankou Dylana Larkina, ale domácí vyrovnali ve dvanácté minutě v oslabení při vyloučení Faksy - únik dva na nikoho zakončil Roope Hintz. Faksa v úvodu prostřední části tečí využil přesilovou hru a z přečíslení dva na jednoho zvýšil Joe Pavelski. Vítězství zpečetil v závěru při hře slovenský obránce Andrej Sekera.

Výsledky pátečních zápasů NHL:

Dallas - Detroit 4:1, Carolina - Washington 3:4